Không phải sầu riêng, Thái Lan bất ngờ gặp khó với loại quả Việt Nam trồng rất nhiều: Giá chỉ 4.000 đồng/kg, người dân để mặc thối rữa tại ruộng

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Nhiều người trồng hồng tại huyện Mae Chaem, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan đang chọn không thu hoạch khi giá bán tại vườn giảm mạnh, khiến việc thu hái và vận chuyển không còn đủ bù chi phí.

Giá hồng tại nông trại ở Mae Chaem hiện chỉ còn khoảng 5 baht/kg, tương đương 4.000 đồng/kg, trong khi một số nhà vườn cho biết hàng tấn trái cây đã phải bỏ lại, sau đó thối rữa vì không đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Ông Sombat Sermpanyakul, một người trồng hồng tại Mae Chaem, cho biết ông có vài trăm cây trong vườn và hiện đã đến thời điểm thu hoạch. Tuy nhiên, thay vì thu hái để bán, ông quyết định để trái rụng xuống đất.

Theo ông Sombat, mức giá hiện tại không đủ để trang trải chi phí vận chuyển cùng các khoản chi phí liên quan. Việc thu hoạch trong điều kiện này có thể khiến người trồng càng thua lỗ.

Bà Ratchada Saensuk-udomboon, một thương lái kinh doanh trái cây, cho biết lượng đơn đặt hàng từ các thành phố, đặc biệt là Bangkok, đã giảm so với năm ngoái. Điều này gây sức ép lên giá hồng tại khu vực sản xuất.

Bà Ratchada cho biết mức lợi nhuận của thương lái hiện chỉ khoảng 1 baht/kg, trong bối cảnh sức mua suy yếu.

Theo ông Wattana Songpornpaisan, đại diện các chủ vườn hồng lớn tại Mae Chaem, giá hồng tại nông trại đã giảm liên tục trong vài năm qua và năm nay tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Một trong những nguyên nhân được ông Wattana đề cập là việc hồng Thái Lan không thể xuất khẩu sang Campuchia, thị trường từng đóng vai trò quan trọng đối với sản phẩm này. Khi đầu ra xuất khẩu bị thu hẹp, nguồn cung dành cho thị trường nội địa tăng lên, gây thêm áp lực lên giá.

Mae Chaem hiện là vùng trồng hồng lớn nhất Thái Lan, với sản lượng khoảng 5.000 tấn mỗi năm trên diện tích khoảng 800 ha.

Trước đây, hồng tại khu vực này có giá khoảng 15-30 baht/kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương, trong đó nhiều hộ từng phụ thuộc vào hoạt động canh tác nương rẫy.

Tuy nhiên, khi giá giảm xuống chỉ còn một phần so với trước, hiệu quả kinh tế của việc trồng hồng bị ảnh hưởng rõ rệt. Ông Wattana cho biết một số người trồng đã bắt đầu chặt bỏ cây hồng để chuyển sang các loại cây ăn quả khác có giá bán cao hơn.

Diễn biến tại Mae Chaem cho thấy sự thay đổi về đầu ra và nhu cầu thị trường có thể nhanh chóng tác động đến thu nhập của người trồng, đặc biệt đối với những loại nông sản có tính thời vụ và phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu.