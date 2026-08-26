Thịt trâu gác bếp bán online thu 117 tỷ đồng, Hải Sapa TV đứng thứ 10

Số liệu này là thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn từ 1/1/2025 đến 31/7/2026 trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, TikTok Shop.

Trong khoảng 18 tháng, doanh số bán thịt trâu gác bếp trên 4 sàn thương mại điện tử này đạt 117,4 tỷ đồng với 476.100 lượt bán. Có đến 594 shop bán sản phẩm này.

Thịt trâu gác bếp bán trên sàn thương mại điện tử chủ yếu tập trung ở TikTok Shop.

Doanh số bán nhiều nhất tập trung tại TikTok Shop, chiếm đến 101,1 tỷ đồng. Shopee chỉ chiếm 13,6% doanh số, với 15,9 tỷ đồng. Hai sàn còn còn lại là Tiki và Lazada doanh số rất nhỏ. trong đó Tiki chỉ bán được 420.000 đồng còn Lazada đạt 431,1 triệu đồng.

Sản phẩm này chỉ bán mạnh vào thời điểm cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2, trung với dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, bán mạnh nhất là tháng 1/2025, có tuần doanh số gần 10 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho thấy nhóm 20 thương hiệu bán trâu gác bếp lớn nhất chiếm đến 49,92% doanh số; các thương hiệu còn lại chiếm 50,08% doanh thu.

Bất ngờ là Hải Sapa TV chỉ đứng thứ 10 trong nhóm 20 thương hiệu này, với 809,7 triệu đồng.

Đứng đầu là Tổng, với 58,6 tỷ đồng, kế tiếp là Lâm a Tuyến 18 tỷ đồng, Tân Loan Foods 15,2 tỷ đồng, Trinhbepkhoi 10,7 tỷ đồng...

Nhóm sản phẩm bán chạy nhất. (Nguồn: Metric.vn)

Khác với các sản phẩm thông thường mua qua mạng khách thường chọn mức giá trung bình thấp, với thịt trâu gác bếp, nhóm giá cao được mua nhiều nhất. Trong đó cao nhất là giá 750.000 đồng đến 1 triệu đồng; tiếp đến là mức 500.000-750.000 đồng và 350.000-500.000 đồng/kg...

Nhóm sản phẩm bán chạy nhất là combo 3 gói thịt trâu gác bếp túi lẻ 70 gr, giá 192.000 đồng; 1kg thịt trâu gác bếp vị mắc kén hạt dỗi của Tân Loan Foods giá 849.164 đồng; thịt trâu gác bếp đập dập gói nửa kg giá 459.356 đồng; nửa kg trâu gác bếp tặng 1 lọ chẩm chéo của Sapa TV giá 500.000 đồng...

Sản phẩm thịt trâu gác bếp vốn là đặc sản của đồng bào dân tộc Thái ở vùng núi cao Tây Bắc tại các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai.. được sáng tạo ra từ nhu cầu bảo quản thực phẩm lâu ngày trong điều kiện chưa có tủ lạnh trước đây.

Tuy nhiên gần đây, nhiều sản phẩm trâu gác bếp trôi nổi hoặc bị lợi dụng nhãn mác, khi thực chất làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu ở Ấn Độ có giá rẻ, sau đó tẩm gia vị và sấy khô, để “hô biến” thành đặc sản Tây Bắc.

Người tiêu dùng Việt đã chi 117 tỷ đồng mua thịt trâu gác bếp qua mạng.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV), trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và các cá nhân, tổ chức liên quan, có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay, do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo của Hải Sapa TV, để bán ra thị trường.

Từ năm 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng lớn thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng, để bán ra thị trường.

Hải Sapa được biết đến với việc bán các sản phẩm “thịt trâu gác bếp Tây Bắc”, chẩm chéo, mật ong và nhiều món ăn đặc trưng khác thông qua các nền tảng trực tuyến.

Hải thường tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong đó, món ăn làm nên tên tuổi là “thịt trâu gác bếp Tây Bắc”, được bán với giá 500.000 đồng/gói 500g.

Tháng 8/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường - Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan công an thông tin, công ty này sử dụng thịt heo, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ để chế biến thành thịt trâu gác bếp.