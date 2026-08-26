Suzuki trình làng ADX125 Plus giá 44 triệu đe dọa Honda Air Blade nhờ phanh ABS hệ thống TCS cùng màn hình TFT

Nâng tầm công nghệ kết nối với màn hình màu TFT và intercom độc đáo

Thị trường xe tay ga phổ thông dung tích 125cc từ lâu vẫn bị gắn mác là những phương tiện di chuyển đơn thuần, nơi các nhà sản xuất thường tối giản hóa trang bị công nghệ để tối ưu chi phí sản xuất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Suzuki ADX125 Plus do liên doanh Haojue Suzuki trình làng tại Trung Quốc vào tháng 8 năm 2026 đã tái định nghĩa hoàn toàn tiêu chuẩn công nghệ trên một chiếc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ.

Điểm nhấn đắt giá nhất trên Suzuki ADX125 Plus nằm ở cụm đồng hồ màn hình màu TFT hiện đại có khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh. Không dừng lại ở việc hiển thị các thông số vận hành cơ bản, màn hình này còn cho phép chiếu trực tiếp bản đồ dẫn đường lên mặt đồng hồ, giúp người lái dễ dàng theo dõi lộ trình mà không cần lắp thêm giá đỡ điện thoại cồng kềnh trên ghi-đông.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ kết nối Bluetooth để nghe nhận cuộc gọi, phát nhạc và đặc biệt là tính năng đàm thoại nội bộ intercom giữa hai người ngồi trên xe. Đây là tính năng công nghệ vượt tầm phân khúc, vốn trước đây chỉ thường xuất hiện trên các dòng xe đường trường phân khối lớn đắt tiền.

Trang bị an toàn đỉnh cao với phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

Bên cạnh đột phá về công nghệ giải trí và kết nối, Suzuki ADX125 Plus còn thiết lập một cột mốc mới về độ an toàn cho dòng xe 125cc. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS do thương hiệu Bosch phát triển, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nổi tiếng từ Hitachi.

Sự hiện diện đồng thời của cả phanh ABS và hệ thống TCS trên một cỗ máy 125cc được coi là bước đi tiên phong đầy táo bạo. Trong điều kiện giao thông đô thị phức tạp, đặc biệt là khi di chuyển trên những đoạn đường trơn trượt do mưa bão hoặc mặt đường bám bụi bẩn, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS sẽ ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn tình trạng xoay trượt bánh sau khi người lái tăng ga đột ngột.

Trong khi đó, hệ thống phanh ABS giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp, giữ cho thân xe luôn trong trạng thái cân bằng và ổn định. Sự kết hợp hoàn hảo này đem lại sự tự tin tối đa cho người điều khiển, đặc biệt là các tay lái mới hoặc chị em phụ nữ.

Tiện nghi gia đình thực dụng cùng thiết kế tối ưu cho đô thị

Không chỉ mạnh về công nghệ và an toàn, Suzuki ADX125 Plus còn cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen sử dụng xe hằng ngày của người tiêu dùng. Xe sở hữu hệ thống khóa thông minh hỗ trợ công nghệ kết nối NFC và Bluetooth, giúp người dùng mở khóa xe nhanh chóng và tiện lợi mà không cần thao tác cắm chìa truyền thống. Ngay phía trước tay lái, nhà sản xuất đã bố trí cổng sạc nhanh Type-C với công suất lên tới 18W, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nạp năng lượng cho điện thoại thông minh hay các thiết bị di động trong suốt chuyến đi.

Về khả năng chứa đồ và tính thực dụng, Suzuki ADX125 Plus ghi điểm tuyệt đối nhờ khoảng không gian sàn để chân dạng phẳng có độ rộng lên tới 290 mm. Thiết kế sàn phẳng rộng rãi này giúp người lái có thể thoải mái để chân hoặc tận dụng làm nơi đặt túi xách, thùng hàng đi chợ vô cùng tiện lợi. Phía dưới yên xe là cốp chứa đồ dung tích 21 lít, đủ không gian để cất gọn một chiếc mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ đơn xi-lanh dung tích 124cc, làm mát bằng không khí cưỡng bức, 4 thì. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,0 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đây là thông số được tinh chỉnh tối ưu cho dải tốc độ thấp và trung bình, giúp xe vận hành lanh lẹ, bốc vút trong phố nhưng vẫn đảm bảo sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sở hữu chiều cao yên 760 mm rất vừa vặn với vóc dáng của người Đông Nam Á, đi cùng bình xăng dung tích 6,5 lít giúp kéo dài quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki còn cung cấp biến thể "Box & Bar Edition" trang bị sẵn thùng để đồ phía sau và khung bảo vệ thân xe bằng thép ống, sẵn sàng phục vụ cho những khách hàng có nhu cầu chở hàng hoặc di chuyển đường xa.

Mức giá 44 triệu đồng và bài toán cạnh tranh tại thị trường Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, Suzuki ADX125 Plus được niêm yết mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 11.380 Nhân dân tệ cho phiên bản khởi động điện. Theo tỷ giá quy đổi hiện tại, mức giá này tương đương khoảng 44 triệu đồng. Đây là con số gây sốc nếu so sánh với lượng trang bị công nghệ đồ sộ mà chiếc xe sở hữu.

Đặt giả thuyết nếu mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam, mức giá sau khi gánh các khoản thuế phí nhiều khả năng sẽ dao động trong khoảng từ 55 đến 65 triệu đồng. Mức giá này sẽ đưa Suzuki ADX125 Plus nhảy vào cuộc đụng độ trực tiếp với những cái tên quốc dân như Honda Air Blade 125, Honda Lead hay Yamaha NVX 155.

Nếu so sánh sòng phẳng về mặt trang bị, Suzuki ADX125 Plus hoàn toàn áp đảo các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam. Trong khi Honda Air Blade 125 hay Honda Lead hiện vẫn chưa được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đồng thời màn hình hiển thị vẫn ở dạng kỹ thuật số thông thường, thì Suzuki ADX125 Plus đã tiến một bước dài với màn hình màu TFT dẫn đường cùng gói an toàn ABS và TCS toàn diện.

Tuy nhiên, nếu cập bến thị trường Việt Nam, Suzuki ADX125 Plus cũng phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Rào cản lớn nhất đến từ sức mạnh thương hiệu khi Honda và Yamaha đã cắm rễ quá sâu vào tâm trí người tiêu dùng Việt. Tâm lý ăn chắc mặc bền, nỗi lo về khả năng giữ giá khi bán lại, cùng mạng lưới đại lý bảo dưỡng và nguồn phụ tùng thay thế hạn chế của Suzuki tại Việt Nam sẽ là những điểm khiến người mua đắn đo.

Dù vậy, với những khách hàng trẻ tuổi chuộng công nghệ, ưu tiên sự an toàn và tìm kiếm một chiếc xe độc lạ không đụng hàng, Suzuki ADX125 Plus chắc chắn sẽ là một làn gió mới đầy sức hút.

Tham khảo: Bike-news