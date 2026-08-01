Suzuki XL7 2026 ra mắt: Thay đổi từ ngoài vào trong, có tùy chọn số sàn, dễ sớm về Việt Nam, cạnh tranh với Xpander Cross, Stargazer

XL7 vốn được biết đến là mẫu xe 3 hàng ghế duy nhất của Suzuki Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mới đây, phiên bản nâng cấp của mẫu xe này đã chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia. Dòng xe này được lắp ráp tại Indonesia, phục vụ các thị trường đang phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Châu Phi.

Suzuki XL7 2026 ra mắt tại Indonesia. Ảnh: Suzuki

XL7 2026 nâng cấp toàn diện

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Suzuki XL7 mang đến một diện mạo trẻ trung và hiện đại. Cụ thể, thiết kế cản trước đã được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn nhiều. Lưới tản nhiệt kéo dài xuống tận phần tấm chắn gầm phía dưới. Hơn nữa, hai bên đầu xe là các khe hút gió dọc kết hợp cùng đèn sương mù LED mới.

Mặt ca-lăng mới là điểm nhấn đáng chú ý trên XL7 2026. Ảnh: Suzuki

Bên cạnh đó, xe cũng bổ sung thêm mâm hợp kim 16 inch mới và đèn hậu màu tối hơn. Hãng cũng cung cấp các tùy chọn sơn hai tông màu mới cho dòng XL7 này. Đặc biệt, ăng-ten nóc xe dạng truyền thống nay chuyển thành kiểu vây cá theo xu hướng.

Bên trong, màn hình thông tin giải trí 9 inch thay thế cho màn hình 8 inch cũ. Hãng xe Nhật bổ thêm các điểm nhấn màu bạc chạy dọc bảng điều khiển và ốp cửa. Trên phiên bản cao cấp nhất, XL7 mới có camera 360 độ, camera hành trình, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và giám sát áp suất lốp.

Không gian khoang lái XL7 2026. Ảnh: Suzuki

Dưới nắp ca-pô, Suzuki XL7 vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa đạt 104 mã lực. Tại Indonesia, bản tiêu chuẩn Zeta sẽ không có hệ thống điện hóa. Trong khi đó, các bản Beta và Alpha được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ. Hệ thống bao gồm máy phát điện khởi động và cụm pin lithium-ion nhỏ. XL7 chỉ có hệ dẫn động cầu trước, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động.

XL7 mới dễ sớm về Việt Nam

Mẫu Suzuki XL7 nâng cấp đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo ở Indonesia. Hiện tại, hãng đã mở nhận đặt hàng cho chiếc xe tại thị trường nội địa. Theo công bố, giá bán khởi điểm của dòng XL7 từ 274,3 triệu IDR (khoảng 400 triệu đồng). Mức giá này áp dụng cho bản Zeta số sàn tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Alpha Hybrid số tự động cao cấp nhất có giá 329,7 triệu IDR (khoảng 480 triệu đồng)

Tại quốc gia vạn đảo, đối thủ trực tiếp của Suzuki XL7 gồm Mitsubishi Xpander Cross và Honda BR-V. Ngoài ra, Daihatsu Terios và Toyota Rush cũng là những đối thủ đáng gờm.

Chiếc XL7 bản nâng cấp xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Bí mật xe biz

Trước đó, vào đầu tháng 6, hai chiếc Suzuki XL7 mới đã bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Cụ thể, chúng bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Vì vậy, điều này khẳng định mẫu xe XL7 sẽ sớm được bán tại nước ta. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của dòng xe này. Nếu có tùy chọn số sàn và mức giá tốt, chiếc XL7 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trước những cái tên như Xpander Cross hay Stargazer.