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Bắt sale xe ô tô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh SN 1996

| | Thị trường

Anh L.T.D và anh N.V.T có nhu cầu mua ô tô và liên hệ với Hạnh thì đối tượng hẹn khách hàng đến cửa hàng.

Ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1996, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2026, do phát sinh nợ nần từ việc chơi biêu, hụi, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lợi dụng mình là nhân viên kinh doanh ô tô tại một cửa hàng ô tô trên địa bàn thành phố nên đã nảy sinh ý định sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng nhằm trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, khi anh L.T.D và anh N.V.T (cùng trú tại xã Thăng Điền) có nhu cầu mua ô tô và liên hệ với Hạnh thì đối tượng hẹn khách hàng đến cửa hàng, sau đó tự soạn hợp đồng đặt tiền cọc mua xe với số tiền lần lượt 186 triệu đồng và 195 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hạnh thông báo sẽ viết phiếu thu sau. Do có mối quan hệ hàng xóm và tin tưởng Hạnh, hai người đã giao tiền cho Hạnh.

Tuy nhiên, theo quy định của Công ty, Hạnh không được trực tiếp nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Sau khi nhận tiền, Hạnh không nộp vào Công ty mà sử dụng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục làm rõ.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khi mua tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn, người dân cần kiểm tra kỹ tư cách, thẩm quyền của người giao dịch; thực hiện thanh toán theo đúng quy định, ưu tiên chuyển tiền vào tài khoản chính thức của doanh nghiệp và yêu cầu đầy đủ hợp đồng, phiếu thu, chứng từ liên quan. Tuyệt đối không giao tiền cho cá nhân chỉ dựa trên sự quen biết, tin tưởng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống Pháp luật

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