Việt Nam có một mỏ khí khổng lồ ít ai biết đến: Ước tính chứa tới 250 tỷ m³ khí, nằm sâu gần 3.700 m

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Mỏ khí Kèn Bầu tại Lô 114, thuộc bể Sông Hồng, được phát hiện năm 2020 với ước tính sơ bộ chứa 7.000-9.000 tỷ feet khối khí tự nhiên, tương đương khoảng 200-250 tỷ m³, bao gồm cả khí trơ. Đây là một trong những phát hiện khí có quy mô lớn được ghi nhận tại Việt Nam, với tiềm năng trở thành nguồn cung quan trọng cho các dự án khí và điện khí trong tương lai.

Kèn Bầu nằm tại Lô 114, thuộc bể Sông Hồng, ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam. Mỏ cách khu vực đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị khoảng 65 km.

Khu vực này được Tập đoàn năng lượng Eni của Italy tiến hành khảo sát, thăm dò. Năm 2020, Eni Vietnam công bố phát hiện Kèn Bầu với quy mô tài nguyên được đánh giá sơ bộ ở mức 7.000-9.000 tỷ feet khối khí tự nhiên tại chỗ, tương đương khoảng 200-250 tỷ m³. Lượng khí trên bao gồm cả khí trơ.

Bên cạnh khí tự nhiên, kết quả đánh giá ban đầu còn cho thấy khu vực có thể chứa khoảng 400-500 triệu thùng dầu.

Với quy mô ước tính này, Kèn Bầu trở thành một trong những phát hiện khí đáng chú ý nhất của ngành dầu khí Việt Nam trong nhiều năm. Petrovietnam cũng xác định Kèn Bầu cùng với một số nguồn khí lớn khác như Lô B - Ô Môn và Cá Voi Xanh là những nguồn tài nguyên quan trọng đối với ngành công nghiệp khí trong nước.

Việc đánh giá Kèn Bầu được thực hiện thông qua các chương trình khoan thăm dò và thẩm lượng.

Một trong những giếng khoan đáng chú ý tại khu vực là Kèn Bầu-2X, được hoàn thành vào tháng 7/2020 với độ sâu khoảng 3.690 mMD. Kết quả khoan góp phần cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá cấu tạo địa chất và tiềm năng dầu khí tại Lô 114.

Kèn Bầu nằm trong khu vực bể Sông Hồng, một trong những bể trầm tích lớn của Việt Nam. Việc phát hiện một cấu tạo khí có quy mô lớn tại đây mở thêm triển vọng cho hoạt động tìm kiếm và thăm dò dầu khí ngoài khơi.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt tài nguyên, Kèn Bầu còn được kỳ vọng có thể tạo nguồn nhiên liệu cho các dự án điện khí trong khu vực miền Trung.

Theo Quy hoạch điện VIII, Kèn Bầu là một trong những nguồn khí có tiềm năng lớn, có thể cung cấp nhiên liệu cho phát triển điện khí với tổng công suất khoảng 4.000-6.000 MW.

Nếu được phát triển, nguồn khí từ mỏ có thể tạo thêm dư địa cho chuỗi giá trị khí - điện, từ khai thác, xử lý và vận chuyển khí đến sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử dụng khí.

Quảng Trị cũng từng định hướng kết nối nguồn khí Kèn Bầu với Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Địa phương kỳ vọng nguồn khí ngoài khơi có thể gắn với các dự án điện khí LNG, hệ thống đường ống dẫn khí vào bờ và các dự án công nghiệp năng lượng.

Kèn Bầu được đặt trong định hướng phát triển năng lượng quy mô lớn của Quảng Trị.

Địa phương đã trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét đưa vào quy hoạch hàng loạt dự án năng lượng, gồm 60 dự án điện gió trên bờ với tổng công suất khoảng 4.600 MW; 3 dự án điện gió ngoài khơi tổng công suất 2.600 MW; 19 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.400 MW; hơn 2.000 MW dự án thủy điện tích năng và khoảng 4.500 MW dự án điện khí.

Trong định hướng này, Kèn Bầu có thể trở thành một nguồn khí quan trọng nếu được đưa vào phát triển, góp phần hình thành chuỗi công nghiệp khí - điện tại khu vực. Theo Quy hoạch điện VIII, do quá trình khoan thẩm lượng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, việc phát triển mỏ được dự kiến trong giai đoạn 2031-2035.

Tại Quảng Trị, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần làm việc với Eni về khả năng phát triển nguồn khí này. Địa phương từng ký văn bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời đề xuất phương án kết nối Kèn Bầu với hệ thống hạ tầng năng lượng trong tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Trị, Eni Vietnam đang tiếp tục nghiên cứu và khảo sát các phương án liên quan đến Kèn Bầu. Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan cũng đang xem xét các đề xuất của địa phương.

Với quy mô tài nguyên được ước tính lên tới 200-250 tỷ m³ khí, Kèn Bầu vẫn được xem là một trong những phát hiện dầu khí lớn của Việt Nam. Nếu các bước đánh giá và phát triển được hoàn tất, nguồn tài nguyên này có thể đóng vai trò trong việc bổ sung nguồn cung khí và thúc đẩy chuỗi công nghiệp khí - điện tại miền Trung trong những năm tới.