Samsung AI TV “gỡ rối” cho người dùng bằng loạt mẹo vặt cuộc sống hữu ích

Có gì khó, hỏi ngay trợ lý VAC

Mỗi khi đối mặt với những tình huống bất ngờ như vết bẩn trên áo, thiếu nguyên liệu nấu ăn, cây cảnh úa lá không rõ nguyên nhân… người dùng đại đa số sẽ tìm điện thoại hoặc một thiết bị có kết nối Internet để tra cứu thông tin. Tuy nhiên, thói quen đang thay đổi khi trợ lý Vision AI Companion (VAC) xuất hiện trên Samsung AI TV.

Chỉ bằng cách cầm điều khiển TV lên, nhấn giữ phím Home và đặt câu hỏi, trợ lý VAC sẽ lập tức trả lời các thắc mắc của người dùng. Chẳng hạn nếu đang nấu ăn mà phát hiện thiếu nguyên liệu, bạn có thể đặt cho VAC những câu hỏi như "Nếu không có Whipping Cream thì mình có thể thay bằng gì?". Ngay lập tức, trợ lý thông thái sẽ phản hồi: "Bạn có thể thay bằng sữa tươi không đường kết hợp với bơ hoặc dùng cooking cream để món ăn vẫn giữ được độ béo mịn".

Từ mẹo vặt cuộc sống đến kiến thức ngôn ngữ, thông tin giải trí… đều không thể làm khó trợ lý VAC. Được tích hợp cùng lúc nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby và Gemini, trợ lý thông minh này sở hữu khả năng tra cứu thông tin, phân tích và dự đoán vô cùng mạnh mẽ. Đây là nguồn tham khảo tiện lợi cho cả gia đình khi có bất cứ thắc mắc nào mà không cần bỏ lỡ chương trình yêu thích để tra cứu trên một thiết bị khác.

Hiện trợ lý VAC đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và Crystal UHD, sẵn sàng hỗ trợ số đông người dùng trong nhiều tình huống khác nhau.

Hiểu mọi thứ trên màn hình, dẫn lối cảm hứng bất tận

Điểm mạnh của trợ lý VAC so với các mô hình trí tuệ nhân tạo khác chính là khả năng nhận diện và quét hình ảnh đang hiển thị ngay trên màn hình TV. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể hỏi VAC về một khoảnh khắc hay nhân vật cụ thể trong phim mà không cần tốn công mô tả. Tín đồ du lịch có thể hỏi về một địa danh, món ngon xuất hiện trong chương trình du lịch, trong khi người yêu thể thao cũng có thể hỏi thông tin về cầu thủ hay đội bóng dễ dàng.

Không dừng ở việc đưa ra câu trả lời, trợ lý VAC còn cung cấp thêm các video liên quan để đa dạng hóa trải nghiệm tìm kiếm. Chẳng hạn khi đặt câu hỏi " Đi Hàn Quốc mùa nào đẹp nhất ", trợ lý không chỉ trả lời " Mùa thu khoảng tháng 10 và 11 là một trong những thời điểm đẹp nhất để đi Hàn Quốc " mà còn hiển thị hàng loạt thông tin thời tiết cùng các video lá vàng, lá đỏ ở xứ kim chi để giúp bạn có cái nhìn sinh động nhất.

Trợ lý VAC không chỉ cung cấp câu trả lời bằng giọng nói mà còn mang đến nhiều video trực quan để đa dạng hoá trải nghiệm tìm kiếm

Với các em nhỏ, đây cũng là một người bạn truyền cảm hứng học hỏi, khám phá tuyệt vời. Chẳng hạn khi thắc mắc về một loài động vật xuất hiện trên TV, bé có thể hỏi trợ lý để được chia sẻ thêm về tên gọi, môi trường sống và đặc trưng của loài. Trải nghiệm tương tác thú vị này hứa hẹn sẽ giúp các bé nuôi dưỡng tinh thần khám phá và học hỏi ngay trong lúc giải trí.

Thăng hạng giải trí, giảm áp lực việc nhà

Trợ lý VAC không phải là giá trị duy nhất mà Samsung AI TV mang đến cho người dùng. Công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản cao hơn khi xem trên màn hình lớn. Cùng lúc đó, AI cũng tinh chỉnh chất âm, giúp đối thoại của các nhân vật rõ ràng và trải nghiệm nghe sống động.

Tín đồ bóng đá có thể thưởng thức các trận cầu đỉnh cao với Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), giúp nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. TV còn sở hữu tính năng Tách âm thanh bằng AI (AI Sound Controller) cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích.

AI nâng cấp hình ảnh, âm thanh và còn tối ưu cho nhiều chương trình chuyên biệt như bóng đá

Quan trọng là ngay người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm giải trí thay vì phân tâm bởi việc nhà, thông qua ứng dụng quản gia kỹ thuật số SmartThings. Ứng dụng này cho phép kết nối Samsung AI TV với các thiết bị gia dụng (máy giặt, máy sấy, điều hoà, robot hút bụi, tủ lạnh…), từ đó giúp người dùng dễ dàng điều khiển cả căn nhà ngay trên màn hình lớn. Ưu điểm lớn của SmartThings là bảo mật tối ưu và tiết kiệm hiệu quả nhờ chế độ AI Energy vượt trội.

Trợ lý Vision AI Companion (VAC) trên Samsung AI TV đang thay đổi hoàn toàn cách người dùng hình dung về một chiếc TV. Bên cạnh không gian giải trí, các gia đình đã có thêm một kho thông tin hữu ích khổng lồ ngay trong phòng khách, có thể tiếp cận bất cứ lúc nào ngay khi cầm điều khiển trên tay.