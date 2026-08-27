Một người cha có 3 thói quen này là phúc của con cái

Nhiều gia đình vẫn quen với quan niệm rằng vai trò nuôi dạy con chủ yếu thuộc về người mẹ, còn người cha chỉ cần lo tốt về mặt kinh tế là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong cách một người cha đối xử với con cái lại có sức ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm lý và tính cách của trẻ, đôi khi còn để lại dấu ấn sâu sắc hơn nhiều so với những gì người cha có thể hình dung.

Dưới đây là 3 thói quen thường thấy ở những người cha được xem là phúc phần lớn của con cái.

Dành thời gian chơi cùng con dù công việc có bận rộn đến đâu

Có những người cha vì áp lực công việc mà gần như vắng mặt trong những hoạt động vui chơi hàng ngày của con, chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt hoặc khi có thời gian rảnh hiếm hoi. Ngược lại, những người cha được con cái xem là chỗ dựa vững chắc thường cố gắng sắp xếp, dù chỉ là mười lăm hai mươi phút mỗi ngày, để thực sự chơi cùng con chứ không chỉ ngồi cạnh trong lúc bận rộn với điện thoại hay công việc riêng.

Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chất lượng này giúp trẻ cảm nhận được sự hiện diện thực sự của cha trong cuộc sống của mình, thay vì chỉ là một hình ảnh mờ nhạt gắn liền với việc đi làm kiếm tiền. Những đứa trẻ có cha thường xuyên dành thời gian chơi cùng thường phát triển sự tự tin và cảm giác an toàn tốt hơn, bởi các em hiểu rằng mình luôn có một chỗ dựa đáng tin cậy bên cạnh.

Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chất lượng mỗi ngày giúp trẻ cảm nhận được sự hiện diện thực sự của cha, thay vì chỉ là hình ảnh gắn liền với việc đi làm kiếm tiền (Ảnh minh họa: Pinterest)

Không ngại thể hiện cảm xúc và xin lỗi con khi mình sai

Trong nhiều gia đình, người cha thường được kỳ vọng phải luôn mạnh mẽ, ít khi bộc lộ cảm xúc yếu đuối hay thừa nhận sai lầm trước mặt con cái, vì sợ làm giảm đi hình ảnh uy nghiêm của mình. Nhưng những người cha thực sự để lại ảnh hưởng tích cực lại không ngại thể hiện sự quan tâm bằng lời nói, cũng như sẵn sàng nói lời xin lỗi khi nhận ra mình đã cư xử chưa đúng với con.

Việc người cha dám thừa nhận sai sót không hề làm giảm đi sự tôn trọng mà con cái dành cho mình, mà ngược lại còn dạy cho trẻ một bài học quý giá về sự trung thực và khả năng chịu trách nhiệm. Những đứa trẻ lớn lên với hình mẫu người cha biết bộc lộ cảm xúc một cách lành mạnh thường học được cách đối diện với cảm xúc của chính mình một cách cởi mở hơn khi trưởng thành.

Tôn trọng và luôn giữ đúng lời hứa với con

Có những người cha vì bận rộn hoặc coi nhẹ những lời hứa với con trẻ, thường xuyên hứa hẹn nhưng lại không thực hiện, hoặc thất hứa mà không có lời giải thích thỏa đáng, khiến trẻ dần mất đi niềm tin vào lời nói của cha mình. Những người cha được xem là phúc phần của con cái lại rất coi trọng việc giữ đúng lời hứa, dù đó chỉ là một buổi đi chơi cuối tuần hay một món quà nhỏ đã hẹn trước.

Sự nhất quán giữa lời nói và hành động của người cha chính là nền tảng để xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng con trẻ, giúp trẻ cảm nhận được rằng mình luôn được coi trọng và những mong muốn của bản thân không bị xem nhẹ. Khi lớn lên trong một môi trường mà lời hứa của cha luôn có giá trị, trẻ cũng học được cách trân trọng lời nói của chính mình và của những người xung quanh.

Việc luôn giữ đúng lời hứa với con, dù là những điều rất nhỏ, giúp xây dựng niềm tin vững chắc và cảm giác được coi trọng trong lòng trẻ (Ảnh minh họa: Pinterest)

Vai trò của người cha trong sự phát triển của con cái không nằm ở việc mang lại bao nhiêu vật chất, mà nằm ở những khoảnh khắc hiện diện, chân thành và đáng tin cậy được duy trì đều đặn qua từng ngày. Nếu một người cha đang sở hữu cả ba thói quen kể trên, đó chính là món quà vô giá mà con cái may mắn nhận được, một nền tảng vững chắc để trẻ lớn lên với sự tự tin, an toàn và biết trân trọng những giá trị bền vững trong cuộc sống.