Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình đã và đang có ý định lắp camera an ninh tại nhà

Lắp đặt camera an ninh là một cách thông dụng được nhiều người áp dụng để bảo vệ ngôi nhà của mình Nhiều loại camera không dây, chạy bằng pin và chống chịu thời tiết, có thể được lắp đặt chỉ với một vài con vít, rất tiện lợi cho hầu hết mọi vị trí.

Tuy nhiên, việc lắp đặt camera không thể đặt bừa, vẫn có những vị trí cần tránh. Dưới đây là 6 vị trí tuyệt đối không nên đặt camera an ninh.

Bất kỳ khu vực nào vượt quá ranh giới nhà bạn

Tự ý ghi hình không gian thuộc quyền sở hữu của người khác là điều tuyệt đối nên tránh. Ngoại trừ những ngôi nhà có diện tích quá rộng lớn, hầu hết gia chủ cần căn chỉnh góc quay để camera không chĩa sang sân vườn, cửa sổ hay cửa ra vào của nhà hàng xóm. Trong trường hợp không thể tránh khỏi góc nhìn đối diện (như chuông cửa thông minh hoặc camera quan sát khu đỗ xe chung), người dùng bắt buộc phải dùng phần mềm để che chắn các vùng nhạy cảm này.

Phòng tắm và nhà vệ sinh

Đây là quy tắc cơ bản gần như ai cũng hiểu. Camera trong nhà có thể hữu ích khi chĩa vào cửa ra vào hoặc két sắt, nhưng tuyệt đối không được xuất hiện trong phòng tắm hay hướng góc quay qua cửa sổ, cửa mở nhìn vào khu vực này.

Phòng ngủ

Bạn nên tránh lắp đặt camera giám sát trong các phòng ngủ cá nhân. Ngoại lệ duy nhất là phòng của trẻ nhỏ khi sử dụng các thiết bị theo dõi em bé (baby monitor). Tại Anh, luật pháp không cấm cha mẹ giám sát con cái bằng camera vì trẻ em sống cùng nhà không bị coi là "bên thứ ba", do đó các quy định khắt khe về GDPR hay bảo vệ dữ liệu sẽ không áp dụng trong trường hợp này.

Lắp camera ở hành lang hay lối đi chung là giải pháp tốt để theo dõi cửa ra vào hoặc bảo vệ xe đạp, tài sản cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn sống trong không gian chia sẻ, việc đặt camera bắt buộc phải có sự đồng ý của tất cả người cùng sinh sống. Chủ sở hữu thiết bị phải chịu trách nhiệm pháp lý về cách ghi hình cũng như lưu trữ và xóa dữ liệu.

Vị trí trong tầm tay với

Nhiều camera ngoài trời chỉ được cố định bằng vài con ốc đơn giản. Kẻ gian có thể dễ dàng dùng tua-vít tháo dỡ thiết bị nếu nó nằm trong tầm tay. Điều này đặc biệt nguy hiểm với các dòng camera lưu trữ dữ liệu tại chỗ qua thẻ nhớ, vì kẻ trộm sẽ lấy mất luôn toàn bộ bằng chứng ghi hình. Việc lựa chọn sai vị trí lắp đặt camera không chỉ làm vô hiệu hóa các tính năng kỹ thuật mà còn có thể khiến gia chủ vô tình vi phạm quyền riêng tư và các quy định pháp luật.

Đặt quá gần gờ cửa sổ

Mặc dù đặt camera sát cửa sổ tầng trên giúp việc tháo pin sạc dễ dàng hơn, bạn cần tránh để góc nhìn bị vướng bởi gờ cửa sổ hay góc tường. Ban đêm, chùm đèn hồng ngoại của camera sẽ bị phản xạ thẳng từ gờ tường gần đó ngược lại ống kính. Hiện tượng dội sáng này khiến toàn bộ khung hình còn lại bị tối đen và camera hoàn toàn bị "mù" đêm.