Vì sao nhiều người nghỉ việc xong lại hối hận?

Sáng mở mắt ra, nghĩ đến việc phải chen chúc tắc đường để đi làm, cả ngày bơi trong deadlines lẫn những lời phàn nàn của sếp, của khách hàng, không ít người trong chúng ta sẽ bắt đầu thở dài và nghĩ: "Liệu mình có cần công việc này đến thế không?".

Và khi tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, quyết định nghỉ việc có lẽ cũng chẳng có gì khó hiểu. Ngày đầu tiên sau khi chính thức thoát khỏi guồng quay công sở vốn làm mình chán nản bấy lâu, bạn có thể thấy "thiên đường cũng chỉ thế này là cùng" nhưng 1 tuần sau, hoặc 1 vài tháng sau, câu chuyện có thể sẽ rất khác.

Không ít người bắt đầu lo lắng, thậm chí hối hận vì chính quyết định mình đã đưa ra. Nghỉ việc từ một lối thoát trở thành sự bế tắc. Đây không phải một lời khẳng định suông. Một nghiên cứu được nền tảng tuyển dụng HRKatha thực hiện vào năm 2023 cho thấy: Cứ 4 người nghỉ việc chủ động thì sẽ có 1 người cảm thấy hối hận. Trong đó, 42% cho biết công việc mới không đáp ứng kỳ vọng, còn 40% thừa nhận gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới.

3 năm qua đi, có thể tình hình giờ đã khác nhưng không thể phủ nhận thực tế: Không ít người nghỉ việc xong hối hận. Tại sao lại như vậy?

1. Nghỉ việc theo "tâm lý đám đông"

Bạn thân nghỉ việc, đồng nghiệp là cạ cứng ở công ty cũng nộp đơn rồi,... Người ta dám bỏ thứ không còn phù hợp, dám bước ra khỏi vùng an toàn, chẳng lẽ mình lại không? Và thế là bạn cũng nghỉ? Đó chính là nghỉ việc theo "tâm lý đám đông".

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Amit Chincholikar - Giám đốc nhân sự toàn cầu của Yokohama Off-Highway Tires, cho rằng một bộ phận người lao động đã nghỉ việc theo tâm lý đám đông mà chưa thực sự hiểu hoàn cảnh của những người xung quanh. Có thể đồng nghiệp nghỉ vì họ đã có khoản tiền dự phòng, có kế hoạch riêng hoặc đơn giản là tình hình tài chính của họ khác chúng ta.

Đến khi chính mình nghỉ việc, thực tế phũ phàng mới bắt đầu hiện ra: Các khoản chi tiêu vẫn phải duy trì và một nguồn thu nhập ổn định có giá trị hơn 1 vài ngày thoải mái vì sếp không mắng, deadlines không làm phiền. Nhưng khi bạn nhận ra điều đó, khả năng cũng là hơi muộn.

Vì vậy, trước khi quyết định nghỉ việc, Amit Chincholikar khuyên bạn phải tự hỏi chính mình ít nhất 1 câu, thế này: "Nếu không có ai xung quanh nghỉviệc, mình có thực sự muốn rời đi không?".

2. Nghĩ rằng đổi công ty là mọi vấn đề sẽ biến mất

Chúng ta thường nghĩ nếu công việc hiện tại khiến mình không vui, cách đơn giản nhất là tìm một nơi khác. Công ty mới có thể có mức lương tốt hơn, chức danh đẹp hơn, người quản lý dễ chịu hơn và môi trường chuyên nghiệp hơn.

Nhưng Subir Roy Choudhary - Giám đốc nhân sự của Satin Creditcare Network, cảnh báo rằng không nên mặc định việc chuyển sang công ty khác sẽ tự động giải quyết những vấn đề chúng ta đang gặp phải.

Theo ông, nhiều người quá hào hứng với ý tưởng thay đổi cuộc sống mà chưa thực sự đánh giá những điều mình sẽ phải đối mặt sau khi sự thay đổi thực sự diễn ra. Công việc ở nơi khác có thể nhìn hấp dẫn từ bên ngoài, nhưng thực tế chưa chắc giống những gì chúng ta tưởng tượng.

Nói đơn giản, nếu vấn đề nằm ở cách chúng ta giao tiếp với cấp trên, quản lý thời gian hay kỳ vọng quá nhiều vào công việc, đổi công ty chưa chắc đã giải quyết được nút thắt. Bạn có thể mang chính vấn đề cũ sang một môi trường mới, và thế thì thành ra công cốc.

3. Nghỉ việc trong lúc cảm xúc không ổn định

Theo Anil Gaur - Giám đốc phụ trách nhân sự của Akums Drugs & Pharmaceuticals, quyết định nghỉ việc bốc đồng xuất hiện khá nhiều ở những người mới đi làm khoảng 1-4 năm.

Ở giai đoạn này, một chuyện tưởng nhỏ như không được tăng lương hay thăng chức, không hài lòng với vị trí công việc hoặc xảy ra mâu thuẫn với quản lý, đồng nghiệp cũng có thể khiến họ muốn rời đi. Nhưng một ngày làm việc tồi tệ và một công việc tồi tệ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu hôm nay bạn vừa trải qua một cuộc họp khó chịu và chỉ muốn gửi đơn nghỉ việc ngay, có lẽ nên cho mình thêm vài ngày để bình tĩnh.

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Bởi cảm xúc có thể thay đổi sau một đêm, còn quyết định nghỉ việc có thể ảnh hưởng đến cả chặng đường nghề nghiệp sau đó.

4. Nghỉ rồi mới nhận ra công việc cũ vẫn có những điều đáng giá

"Mất rồi mới thấy tiếc" là câu nói miêu tả đúng nhất trong hoàn cảnh này. Chỉ đến khi không còn thu nhập, không tìm được việc, rảnh rỗi đến mức ám ảnh với sự rảnh rỗi vì thấy bản thân "chẳng làm được gì có ích", nhiều người mới nhận ra những thứ trước đây mình từng chán ghét, lại là thứ giờ mình đang ước ao: Một nguồn thu nhập ổn định, một ngày có lịch trình rõ ràng theo kiểu 7h dậy, 7h30 đi làm, 12h30 nghỉ trưa, 14h tiếp tục làm việc và 17h30 đi về nhà.

Điều này không có nghĩa là bạn phải cố bám lấy một công việc bằng mọi giá. Nếu công việc thực sự không còn phù hợp và đã thử nhiều cách nhưng không thể cải thiện, nghỉ việc vẫn có thể là lựa chọn cần thiết. Nhưng trước khi đi đến quyết định đó, cách đơn giản nhất là thử cố thêm 1 tháng nữa xem vấn đề có thể giải quyết được hay không.

Và nếu đã nghỉ rồi mới thấy tiếc thì cũng chưa chắc đã quá muộn. Chincholikar cho biết nhiều doanh nghiệp hiện cởi mở hơn với những người từng nghỉ việc nhưng muốn quay lại. Nếu bạn thực sự muốn trở về, có thể chủ động liên hệ, thành thật về lý do trước đây và cho công ty thấy bạn đã suy nghĩ nghiêm túc về quyết định của mình.

Sau cùng, nghỉ việc không phải lúc nào cũng là quyết định sai. Có những lúc rời đi là điều chúng ta thực sự cần. Nhưng trước khi nhắn tin cho sếp, hãy thử cho mình thêm thời gian: Tự hỏi mình đang muốn thoát khỏi điều gì, đang tìm kiếm điều gì và liệu mình đã chuẩn bị đủ cho những gì xảy ra sau đó chưa?

Bởi một quyết định nghề nghiệp tốt không nhất thiết phải là quyết định khiến chúng ta hào hứng nhất ở thời điểm hiện tại, mà là quyết định vẫn khiến chúng ta thấy hợp lý khi nhìn lại dù ở bất kỳ thời điểm nào.

(Nguồn: HRKatha)