Vì sao chỉ cần nghĩ đến sáng thứ Hai là đã muốn xin nghỉ việc?

Với không ít dân văn phòng, ngày Chủ Nhật thường là “thứ khó miêu tả nhất” trong tuần. Bạn vẫn được nghỉ, cuối tuần mà, nhưng tâm trạng thì không hẳn là vui như tối thứ 6 hay cả ngày thứ 7.

Lý do cũng không có gì lạ: Chủ Nhật bớt vui vì ngày mai chính là thứ Hai. Chỉ cần nghĩ đến việc mai phải dậy sớm, chen chúc đi làm, đến công ty tiếp đủ thứ deadlines là niềm vui ngày Chủ Nhật biến mất luôn được.

Đây là trạng thái mà không ít dân văn phòng đã và đang trải qua, đến mức được gọi bằng một cái tên quen thuộc: Hội chứng "Monday Blue". Dù không phải là một căn bệnh, hội chứng này vẫn ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng, năng lượng và hiệu suất làm việc.

Hội chứng "Monday Blue" là gì?

"Monday Blue" có thể hiểu đơn giản là cảm giác chán nản, thiếu động lực hoặc căng thẳng khi bắt đầu tuần làm việc mới. Trạng thái này thường xuất hiện vào tối Chủ nhật, khi mọi người phải chuyển từ nhịp sống nghỉ ngơi sang guồng quay công việc.

Biểu hiện của Monday Blue khá đa dạng. Có người cảm thấy mệt mỏi dù đã nghỉ đủ hai ngày cuối tuần, khó tập trung trong buổi sáng đầu tuần, liên tục trì hoãn công việc hoặc chỉ mong thời gian trôi thật nhanh. Một số người còn xuất hiện cảm giác bồn chồn, áp lực khi nghĩ đến khối lượng công việc đang chờ phía trước.

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Điều đáng nói là cảm giác này không đồng nghĩa với việc họ ghét công việc của mình. Ngay cả những người yêu thích công việc cũng có thể trải qua Monday Blue nếu cơ thể và tinh thần chưa kịp thích nghi sau hai ngày nghỉ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là sự thay đổi nhịp sinh hoạt vào cuối tuần. Nhiều người thức khuya hơn, ngủ nhiều hơn hoặc dành gần như toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi. Khi sáng thứ Hai đến, đồng hồ sinh học chưa kịp điều chỉnh khiến cơ thể luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu tỉnh táo.

Bên cạnh đó, áp lực công việc tích tụ sau hai ngày nghỉ cũng góp phần tạo nên cảm giác nặng nề. Hòm thư đầy email chưa xử lý, danh sách việc cần làm kéo dài, các cuộc họp liên tiếp hay deadline đang đến gần đều khiến sáng đầu tuần trở thành khoảng thời gian dễ gây căng thẳng nhất.

Một nguyên nhân khác ít được chú ý là tâm lý "đếm ngược". Trong suốt cuối tuần, nhiều người luôn ý thức rằng thời gian nghỉ ngơi đang dần kết thúc. Chính việc liên tục nghĩ đến thứ Hai khiến cảm giác lo lắng xuất hiện từ rất sớm, làm giảm chất lượng nghỉ ngơi của những ngày cuối tuần.

Ngoài ra, nếu Monday Blue diễn ra tuần nào cũng lặp lại với cường độ mạnh, đó đôi khi còn là dấu hiệu cho thấy công việc hiện tại đang thiếu sự cân bằng. Khối lượng công việc quá lớn, môi trường nhiều áp lực, ít cơ hội phát triển hoặc không còn tìm thấy ý nghĩa trong công việc đều có thể khiến nỗi sợ thứ Hai ngày càng rõ rệt.

Làm sao vượt qua “cơn chán nản thứ Hai”?

Tin vui là Monday Blue hoàn toàn có thể được cải thiện nếu điều chỉnh một vài thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

1. Duy trì lịch sinh hoạt ổn định vào cuối tuần

Trước hết, bạn duy trì lịch sinh hoạt tương đối ổn định vào cuối tuần. Việc thức quá khuya hoặc ngủ bù quá nhiều khiến cơ thể khó thích nghi khi quay lại nhịp làm việc. Chênh lệch giờ ngủ giữa ngày thường và cuối tuần càng ít thì sáng thứ Hai càng dễ tỉnh táo hơn.

Bên cạnh đó, thay vì để tối Chủ nhật trở thành khoảng thời gian "chạy deadline" cho những việc cá nhân còn dang dở, nên dành một chút thời gian chuẩn bị cho tuần mới. Việc lên danh sách công việc, chuẩn bị quần áo, sắp xếp bàn làm việc sẽ giúp giảm cảm giác hỗn loạn khi bắt đầu ngày mới.

2. Bắt đầu thứ Hai với “việc dễ” trước

Một mẹo nhỏ khác là đừng cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ khó nhất ngay đầu buổi sáng thứ Hai. Hãy bắt đầu bằng những công việc đơn giản, dễ xử lý để tạo cảm giác hoàn thành và lấy lại nhịp làm việc. Khi tinh thần ổn định hơn, việc giải quyết những đầu việc phức tạp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa

Không ít chuyên gia cũng khuyến khích mỗi người tự tạo một "điểm hẹn" để mong chờ vào thứ Hai. Đó có thể là ly cà phê yêu thích trên đường đi làm, bữa trưa cùng đồng nghiệp, buổi tập thể thao sau giờ làm hoặc đơn giản là nghe một playlist yêu thích khi di chuyển đến văn phòng. Những điều nhỏ bé này giúp não bộ hình thành cảm giác tích cực thay vì chỉ tập trung vào áp lực công việc.

3. Thử nghĩ khác về “thứ Hai”

Quan trọng hơn cả là học cách nhìn nhận thứ Hai như một điểm khởi đầu thay vì một "kẻ thù". Mỗi tuần mới đều mang đến cơ hội hoàn thành mục tiêu mới, học thêm điều mới hoặc tạo ra những thay đổi tích cực trong công việc. Khi góc nhìn thay đổi, cảm giác áp lực cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu đã thử nhiều cách nhưng tuần nào cũng cảm thấy kiệt sức, mất động lực hoặc chỉ nghĩ đến công việc đã thấy lo âu kéo dài, có lẽ điều cần xem lại không còn là thứ Hai nữa, mà là chính môi trường làm việc hoặc cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Thứ Hai sẽ luôn đến sau mỗi cuối tuần. Nhưng thay vì xem đó là ngày đáng sợ nhất trong tuần, việc chuẩn bị tốt cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ giúp mỗi người bước vào tuần mới với trạng thái nhẹ nhàng và chủ động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến mọi người sợ không phải là thứ Hai, mà là cảm giác chưa sẵn sàng để bắt đầu lại.