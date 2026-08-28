“Thua Việt Nam nhưng bóng đá Thái Lan vẫn có nền tảng rất tốt, họ đáng được tôn trọng”

TUYỂN THÁI LAN VẪN LÀ ĐỐI THỦ KHÔNG DỄ CHƠI

“Với những gì đã thể hiện, thêm một lần nữa bóng đá Thái Lan cho thấy họ có nền tảng rất tốt. Dù thiếu không ít cầu thủ hàng đầu, bị dẫn 2 bàn ở lượt đi, nhưng tuyển Thái Lan khi đến Mỹ Đình vẫn đá rất chững chạc.

Ở cuối trận, khi lợi thế đang thuộc về tuyển Việt Nam nhưng các cầu thủ Thái Lan cũng không bị vội vàng. Phải nói rằng thái độ thi đấu của họ đáng để chúng ta tôn trọng”, BLV Quang Huy nhận xét về màn trình diễn của tuyển Thái Lan tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2026.

Tuyển Thái Lan tạo ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. (Ảnh: Tú Anh)

Trên sân Mỹ Đình tối 26/8, tuyển Thái Lan khởi đầu tốt hơn với bàn mở tỉ số ngay từ phút 12. Tuy nhiên tới đầu hiệp 2, đội bóng này bỏ lỡ quả phạt đền, rồi chỉ ít phút sau bị tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1. Trớ trêu thay bàn thắng lại đến từ pha đá phản lưới của thủ môn Chatchai.

Trận đấu sau đó diễn ra căng thẳng, với nhiều cơ hội được hai đội tạo ra. Tuyển Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 85, nhưng rồi đến phút 90+4, một lần nữa đội khách đá phản lưới nhà. Wanchai trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng thẳng về lưới nhà. Tỉ số 2-2 được ấn định, đồng nghĩa với thắng lợi 4-2 chung cuộc dành cho tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên và đồng đội đã trải qua 90 phút đầy kịch tính. (Ảnh: Linh Đan)

Sau trận, HLV Anthony Hudson đã dành nhiều sự khen ngợi cho các học trò, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Ông nói:

“Tôi rất vui khi cầu thủ trẻ của mình giành danh hiệu (Yotsakorn trở thành “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất AFF Cup 2026” – PV). Các cầu thủ trẻ Thái Lan đang trưởng thành qua từng trận và giải đấu này. Họ chứng minh rằng bản thân có thể chơi ở cấp độ này”.

Đặc biệt, chiến lược gia người Anh còn nhắc tới việc tuyển Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026.

“Đây là một giải đấu dài. Khác với tuyển Việt Nam, tôi gặp khó khăn khi triệu tập cầu thủ do giải không nằm trong khung FIFA Days. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn các câu lạc bộ khi cho phép cầu thủ lên tuyển ở AFF Cup 2026”.

Tuyển Thái Lan dùng nhiều cựu bình và cầu thủ trẻ, trong khi một số ngôi sao lớn lại vắng mặ tại AFF Cup 2026. (Ảnh: Tú Anh)

Trước ý kiến này, dư luận kỳ vọng khi hai đội Việt Nam và Thái Lan gặp lại nhau tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 tới, những cái tên như Chanathip, Suphanat, Supachok… có thể góp mặt, qua đó mang tới một trận đấu với kịch bản rất khác. Tuy vậy, BLV Quang Huy cho rằng sẽ vội vàng nếu nói những điều đó sẽ khiến tuyển Việt Nam bị lép vế hơn đối thủ.

“Tôi nghĩ bóng đá rất khó nói trước. Nhưng cũng phải thấy rằng nếu chất lượng chung của các đội bóng được nâng lên thì sự may mắn dành cho đối thủ của họ cũng giảm đi”.

“Tháng 9 tới lại có một giải vô địch Đông Nam Á nữa. Khi ấy, các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ tăng cường lực lượng. Tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp phải thách thức rất lớn và chưa nói trước được. Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng vẫn phải hoàn thiện bản thân để giữ được vị trí trong hành trình phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á.”

Tuyển Việt Nam chắc chắn không e ngại khi tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Linh Đan)

BLV Quang Huy nói tiếp: “Ở trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam đã chơi không tốt ở hiệp 1, tiếp tục bị cuốn vào lối đá của Thái Lan. Dù được chơi ở sân nhà Mỹ Đình nhưng giống như các trận trước, cầu thủ Việt Nam lại chơi không tốt bằng khi đá sân khách, bị nóng vội và căng thẳng. Trong khi đó, Thái Lan dù có nhiều cầu thủ trẻ nhưng đã cho thấy sự chững chạc và bản lĩnh.

Tôi cho rằng bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền hỏng ăn. Cú đá hỏng đó phần nào khiến các cầu thủ Thái Lan xuống tinh thần. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sau đó gặp may mắn khi cú đá Hoàng Hên đập cột dọc bật ra lại đi trúng chân thủ môn và vào lưới.

Trận này, Phan Tuấn Tài đã chơi hay khi được vào sân thay người. Hai tình huống phản lưới của Thái Lan đều xuất phát từ những quả tạt của cậu ấy. Rõ ràng lúc Văn Vĩ bị chấn thương phải rời sân sớm, CĐV chúng ta đã có sự lo lắng, nhưng rồi Tuấn Tài vào sân và mang đến những đường nét mới mẻ.”

HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh phù hợp khi thấy tuyển Việt Nam gặp vấn đề.

BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TỪ BÓNG ĐÁ THÁI LAN

Phân tích kỹ hơn về chức vô địch AFF Cup 2026, BLV Quang Huy cho rằng bóng đá Việt Nam nên nhìn vào chính bóng đá Thái Lan để rút ra bài học. Anh phân tích:

“Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Nhìn lại bóng đá Thái Lan mà xem, họ cũng từng vô địch khu vực nhiều, có luồng ý kiến nói là Thái Lan đã vô địch đến phát chán cả đi, nhưng rồi sau đó họ cũng chưa đi đến đâu cả. Nền tảng của bóng đá Thái Lan vẫn tốt, kinh tế xã hội vẫn dành sự ủng hộ, nhưng rồi họ vẫn chưa đạt được giấc mơ World Cup.

Bởi thế, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam dù đang hân hoan trong niềm vui vô địch những vẫn phải nhìn lên các mục tiêu cao hơn để phấn đấu. Để đạt được điều đó, chúng ta mong ngay từ sân chơi Đông Nam Á sẽ là nơi thực chiến chất lượng”.

Một phiên bản được cho là mạnh hơn của tuyển Thái Lan liệu thể làm khó được tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới? (Ảnh: Tú Anh).

BLV Quang Huy nhận định: “Hiện tại, mỗi nền bóng đá trong khu vực lại vận hành theo một cách khác nhau. Bóng đá Việt Nam đi lên nhờ đào tạo trẻ và nhập tịch cầu thủ; Thái Lan có Thai League phát triển, nguồn Thái kiều tốt; rồi Indonesia, Malaysia cũng nhập tịch cầu thủ có gốc gác. Dù là cuộc đua song mã, hay tam mã, tứ mã cũng đều có lợi cho bóng đá Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam vui vì chức vô địch, và từ niềm vui này hi vọng sẽ tiếp là động lực để các cầu thủ và những người làm bóng đá cùng hướng đến những mục tiêu tiếp theo.”

HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội khẳng định tài cầm quân ở giải đấu khó nhằn hơn vào tháng sau.

Nhận xét thêm về cá nhân được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Việt Nam, BLV Quang Huy dành lời khen cho Đình Bắc:

“Đình Bắc tiếp tục thể hiện những phẩm chất rất tốt, từ sự lì lợm, xông xáo và cả nền tảng thể lực để hoạt động rộng ở những phút cuối. Hi vọng Đình Bắc sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Những cái hay của cậu ấy chưa dừng ở đây đâu mà còn tiếp tục phát triển thêm nữa. Qua giải đấu này, có thể thấy Đình Bắc đã thực sự trưởng thành. Trong một hàng công có các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên, thì Đình Bắc vẫn được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin, sử dụng rất nhiều, luôn rực cháy từ đầu đến cuối trận. Đó là điều xứng đáng ghi nhận”.