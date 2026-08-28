2 ngày trước - 26/8, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 máy bay lạ hạ cánh

Chiều 26/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã có mặt tại Hà Nội. Hai lãnh đạo cấp cao của FIFA di chuyển bằng chuyên cơ riêng và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, đầu giờ chiều 26/8, chuyên cơ chở ông Infantino và Tổng thư ký FIFA đáp xuống Nội Bài. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trực tiếp có mặt tại sân bay để đón đoàn.

Chuyến thăm diễn ra đúng ngày đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tối cùng ngày, Chủ tịch FIFA xuất hiện tại khu vực VIP theo dõi trận đấu.

Ảnh VOV

Sự xuất hiện của chiếc chuyên cơ tại Nội Bài vì thế nhanh chóng gây chú ý. Tuy nhiên, đến nay VFF và FIFA không công bố model, số đăng ký hay đơn vị khai thác chiếc máy bay đưa ông Infantino tới Việt Nam.

Từ những hình ảnh, video ghi lại, khả năng chuyên cơ này thuộc dòng Gulfstream, G650ER - mẫu business jet siêu đường dài nổi tiếng của Mỹ. Cơ sở cho nhận định này đến từ những chuyến công tác trước đó của Chủ tịch FIFA.

Truyền thông hồi tháng 7 cho biết trong 39 ngày diễn ra World Cup 2026, ông Infantino đã sử dụng một chiếc Gulfstream G650 do Chính phủ Qatar cung cấp và Qatar Airways vận hành. Theo dữ liệu AP tổng hợp từ thông tin chuyến bay, hình ảnh và các bài đăng mạng xã hội, chiếc máy bay phục vụ Chủ tịch FIFA đã thực hiện khoảng 59.281 dặm, tương đương hơn 95.000 km, với khoảng 115 giờ bay.

Chuyên cơ được phỏng đoán đưa chủ tịch Fifa đến Việt Nam (Ảnh Wikipedia)

Dòng chuyên cơ có thể bay gần 14.000 km không cần dừng

Nếu xét riêng Gulfstream G650ER - dòng máy bay được nhắc đến nhiều xung quanh chuyến đi - những thông số của mẫu chuyên cơ này cho thấy lý do nó thường xuất hiện trong các hành trình của giới lãnh đạo, doanh nhân và khách VIP.

Theo Gulfstream Aerospace, G650ER có khả năng bay khoảng 7.500 hải lý, tương đương 13.890 km, ở tốc độ Mach 0,85. Khi bay nhanh ở Mach 0,90, máy bay vẫn có thể đạt tầm hoạt động khoảng 11.853 km. Tốc độ khai thác tối đa của dòng này lên tới Mach 0,925, tức tiến khá gần tốc độ âm thanh. Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce BR725 và có thể chở tối đa 19 hành khách.

Chuyên cơ được chủ tịch Fifa sử dụng trong World Cup 2026 (Ảnh Global Charter)

Khả năng này từng được Gulfstream chứng minh qua nhiều chuyến bay thực tế. Năm 2019, một chiếc G650ER bay từ Singapore tới Tucson, Mỹ với quãng đường thực tế 15.518 km trong 15 giờ 23 phút. Gulfstream khi đó gọi đây là chuyến bay xa nhất của một máy bay thương gia vào thời điểm lập kỷ lục.

Trước đó, G650ER cũng hoàn thành hành trình Singapore - San Francisco dài 13.843 km trong 13 giờ 37 phút, với tốc độ trung bình Mach 0,87.

Ngoại hình G650ER mang nhiều đặc trưng quen thuộc của Gulfstream: thân dài, hai động cơ đặt phía sau, cánh xuôi và đặc biệt là hàng cửa sổ hình oval lớn. Cabin được trang bị 16 cửa sổ panorama, giúp lượng ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhiều hơn và gần như mỗi vị trí hành khách đều có cửa sổ riêng.

Bên trong như một “văn phòng trên không”, ghế có thể biến thành giường

Nếu khả năng bay xa là lợi thế về kỹ thuật, không gian cabin lại là yếu tố khiến G650ER được giới khách hàng cao cấp chú ý.

Qatar Executive - bộ phận chuyên cơ của Qatar Airways - từng khai thác G650ER với cấu hình chỉ 13 hành khách, dù dòng máy bay này có thể bố trí nhiều ghế hơn. Việc giảm số người giúp cabin có thêm không gian cho các khu vực làm việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt.

Ảnh Air Avation

Theo Qatar Airways, ghế trên cấu hình G650ER của Qatar Executive có thể chuyển thành giường phẳng hoàn toàn, đủ để 7 hành khách ngủ trên máy bay. Nội thất sử dụng veneer gỗ óc chó nâu, ghế da trắng cùng vải len cao cấp Loro Piana.

Tiện ích bên trong cũng khiến mẫu máy bay này giống một “văn phòng trên không”. Cabin có liên lạc vệ tinh, Internet tốc độ cao và mạng Wi-Fi. Thông qua thiết bị điện tử cá nhân, hành khách có thể điều khiển âm thanh, video, ánh sáng, nhiệt độ hay rèm cửa sổ.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở chất lượng không khí. Qatar Airways cho biết cabin G650ER sử dụng không khí tươi và lượng không khí bên trong được thay mới hoàn toàn khoảng mỗi 2 phút. Cabin đồng thời được thiết kế với độ cao áp suất thấp và mức tiếng ồn nhỏ, những yếu tố đặc biệt hữu ích trên các hành trình xuyên lục địa kéo dài nhiều giờ.

Ảnh Air Global

Gulfstream cũng từng nhấn mạnh G650ER có 100% không khí tươi, 16 cửa sổ lớn, kết nối Internet tốc độ cao, hệ thống giải trí độ nét cao và khu bếp phục vụ các chuyến bay dài.

Với khả năng bay xa gần 14.000 km, tốc độ cao cùng cabin có thể vừa làm việc vừa nghỉ ngơi, những chiếc Gulfstream thuộc nhóm phương tiện phù hợp với lịch trình dày đặc của các nhân vật cấp cao như Chủ tịch FIFA.