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Từ ngày mai (29/8), hành khách đến và đi từ sân bay Nội Bài chú ý thông báo đặc biệt này

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Đây là thông tin quan trọng đối với các hành khách có chuyến bay trong dịp Quốc khánh 2/9.

Nhằm phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1.

Thời gian áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8/2026 (thứ Bảy) đến hết ngày 02/9/2026 (thứ Tư).

Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc. Ảnh: ACV

Nội dung triển khai trọng tâm bao gồm: Tăng cường kiểm soát khu vực hạn chế, nhà ga và khu vực công cộng; Kiểm tra chặt chẽ hành khách, hành lý, hàng hóa và phương tiện ra vào Cảng; Bảo vệ nghiêm ngặt tàu bay, sân đỗ, giám sát liên tục 24/7; Bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Vì thế, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đề nghị hành khách và các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Nội Bài phối hợp, chấp hành nghiêm các quy định về an ninh hàng không, vì an toàn quốc gia và sự thành công của dịp Lễ.

Theo thông tin từ Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến hết 02/9), dự kiến mang đến một lượng lớn hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài. Cảng ước tính sẽ phục vụ khoảng hơn 125 ngàn lượt hành khách, tăng 8% so với thường lệ và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, sản lượng cất hạ cánh dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ.

Cảng HKQT Nội Bài sẽ đón lượng khách lớn trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: ACV

Để hành trình di chuyển qua Cảng HKQT Nội Bài được thuận lợi và nhanh chóng, quý hành khách lưu ý:

- Khuyến khích chủ động check-in online qua web, ứng dụng di động, sử dụng tài khoản định danh VNeID hoặc kiosk check-in, kiosk sinh trắc học tại nhà ga để tiết kiệm thời gian xếp hàng tại quầy truyền thống.

- Kiểm tra kỹ giấy tờ đi máy bay, quy định về hành lý, các đồ vật cấm, hạn chế lên máy bay;

- Chủ động tính toán thời gian di chuyển, có mặt trước giờ bay 02 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 03 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để hoàn tất các thủ tục hàng không, an ninh, hải quan một cách trọn vẹn nhất.

- Tuân thủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nhà ga để đảm bảo tiếp cận nhanh nhất và đúng quy định.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

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