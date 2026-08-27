Cảnh tượng khó tin trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways ở độ cao 35.000 ft

Tối 26/8, trong khi hàng triệu người hâm mộ hướng về sân Mỹ Đình theo dõi trận chung kết ASEAN Cup 2026, một khoảnh khắc đặc biệt cũng diễn ra trên bầu trời. Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chia sẻ lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc hàng trăm hành khách trên chuyến bay hò reo khi nghe được “bản phát thanh đặc biệt” của cơ trưởng từ buồng lái, thông báo tin vui về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Hành khách hò reo khi cơ trưởng thông báo Việt Nam vô địch tại chung kết ASEAN Cup 2026. Video: Sun PhuQuoc Airways

Trên trang mạng xã hội, hãng hàng không viết: “Mời cả nhà cùng lắng nghe ‘bản phát thanh đặc biệt’ của cơ trưởng từ buồng lái: ‘Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng!’”.

Theo chia sẻ của Sun PhuQuoc Airways, thông báo được phát đi khi máy bay đang ở độ cao 35.000 ft. “Tiếng reo, những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ nối dài niềm vui chiến thắng từ mặt đất lên tận trời cao”, hãng viết.

Sun PhuQuoc Airways cũng nhấn mạnh khoảnh khắc này cho thấy dù đang ở đâu, chỉ cần hai tiếng “Việt Nam” vang lên, những người con đất Việt vẫn có thể tìm thấy nhau trong cùng một nhịp đập. Hãng cho biết tự hào khi được “chở niềm vui ấy bay giữa bầu trời Tổ quốc”, đồng thời khép lại bài đăng bằng lời chúc: “Thắng rồi, Việt Nam ơi!”.

Thông điệp được chia sẻ trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa trải qua trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc trước Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trước trận lượt về, thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ngày 22/8. Tuy nhiên, lợi thế này không giúp trận đấu tại Mỹ Đình diễn ra dễ dàng.

Ở phút 12, cầu thủ Burapha ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sau đó có cơ hội gỡ hòa khi Xuân Son đánh đầu dội cột dọc ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Thái Lan được hưởng phạt đền nhưng Kakana không thể tận dụng cơ hội khi sút bóng vọt xà.

Những chú Rồng Vàng - Đoàn quân áo đỏ tại giải bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Báo Chính phủ

Đến phút 52, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sau cú dứt điểm của tiền đạo Việt Nam, bóng chạm cột dọc rồi bật vào người thủ môn Thái Lan đi vào lưới.

Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 ở phút 84. Khi trận đấu tưởng như khép lại với chiến thắng ở lượt về cho đội khách, bước ngoặt xuất hiện trong thời gian bù giờ. Phút 90+3, Jarunongkran trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Tiếng còi mãn cuộc sau đó xác nhận chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Với kết quả hòa 2-2 ở lượt về, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đồng thời là lần thứ tư đội tuyển đăng quang tại giải đấu sau các năm 2008, 2018 và 2024. HLV Kim Sang Sik cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship.

Chiến thắng tại Mỹ Đình vì thế không chỉ khép lại một trận chung kết, mà còn đánh dấu thêm một cột mốc của bóng đá Việt Nam. Trên sân, các cầu thủ đã vượt qua thời điểm bị dẫn trước hai lần để giữ vững lợi thế chung cuộc. Ngoài sân, hàng vạn người hâm mộ phủ kín các khán đài Mỹ Đình và sau trận đấu, người hâm mộ tại nhiều nơi tiếp tục xuống đường ăn mừng chức vô địch.