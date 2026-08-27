Căn nhà của MC Hoàng Oanh

Mới đây, thông tin MC Hoàng Oanh công khai hẹn hò với thủ môn Lê Giang Patrik gây bão cõi mạng. Cặp đôi thoải mái trao nhau nụ hôn ngay trên SVĐ Mỹ Đình, sau khi Việt Nam vô địch tại ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi chuyện yêu đương gây chú ý thì những thông tin liên quan đến cuộc sống của MC Hoàng Oanh cũng được quan tâm. Thời gian qua, Hoàng Oanh sinh sống tại căn hộ nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi tại TP.HCM.

Trong một vlog chia sẻ từ năm 2019, Hoàng Oanh từng tiết lộ đây là căn hộ cô tự mua sau nhiều năm dành dụm từ tiền cát-xê. Sau khi kết hôn, nữ MC từng sang Singapore sinh sống cùng ông xã một thời gian. Khi trở về Việt Nam, cô tiếp tục lựa chọn căn hộ này làm nơi ở. Không gian sống của Hoàng Oanh không quá rộng nhưng được bài trí gọn gàng, tinh giản và có gu. Các khu vực sinh hoạt được bố trí liền mạch từ bếp đến bàn ăn rồi phòng khách với sofa, tạo cảm giác thoáng đãng và ngăn nắp. Phòng ngủ mang sắc thái nữ tính, nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách của nữ MC.

Hoàng Oanh từng cho biết cô không đặt nặng chuyện nhà phải thật lớn, chỉ cần đủ tiện nghi và có sự riêng tư. Đây cũng là nơi cô có thể đọc sách, viết kịch bản, vẽ tranh và tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh sau những giờ làm việc.

Trong phòng khách, MC Hoàng Oanh đặt một chiếc kệ lớn để trưng bày hình ảnh, kỷ niệm quá trình làm nghề

Không gian phòng khách và bếp được đặt liền kề nhau

Gian bếp của Hoàng Oanh nhỏ gọn, sạch sẽ phù hợp cho sinh hoạt của 2 mẹ con

Phòng ngủ của Hoàng Oanh rất đơn giản

Phòng cho nhóc tỳ cũng không thiết kế quá cầu kì

Hoàng Oanh cũng chăm chút trang trí căn hộ theo phong cách mỗi mùa

Cuộc sống của MC Hoàng Oanh

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi sau khi giành danh hiệu Hot VTeen toàn quốc 2006. Từ một gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm dành cho giới trẻ, Hoàng Oanh dần chuyển hướng sang nghề MC và nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Năm 2012, cô giành Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Bên cạnh vai trò người dẫn chương trình, Hoàng Oanh còn thử sức với diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tuy nhiên, nữ MC phải dừng chân khá sớm tại chương trình.

Nếu sự nghiệp tương đối nhiều màu sắc thì chuyện tình cảm của Hoàng Oanh lại trải qua không ít thăng trầm. Cô từng kết hôn với chồng Tây và có một con trai. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nữ MC trở về Việt Nam, tập trung cho công việc và dành thời gian chăm sóc con. Thời gian gần đây, Hoàng Oanh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với thủ môn Lê Giang Patrik. Cả hai được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong nhiều dịp, khiến dân tình không khỏi tò mò về mối quan hệ.

Đến tối 26/8, Patrik có khoảnh khắc công khai trao nụ hôn cho Hoàng Oanh trong lúc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Hành động này nhanh chóng gây chú ý và được xem như màn công khai tình cảm của cặp đôi.

Clip: Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik công khai hẹn hò (Nguồn: @diem.anh_1998)

Đáng nói, trước khi đón nhận những tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm, Hoàng Oanh từng có quan điểm khá cởi mở về tình yêu. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ MC cho biết sau những biến cố trong vài năm qua, cô vẫn tin tình yêu là điều đẹp đẽ và không muốn vì một vài mối quan hệ không trọn vẹn mà mất niềm tin vào tình cảm. Hoàng Oanh từng nói rằng cô không cho rằng một người trải qua nhiều mối quan hệ là “lận đận”.

Theo nữ MC, ở thời điểm hiện tại, có thể nhìn những chuyện đã qua như những trải nghiệm giúp mỗi người trưởng thành hơn và hiểu mình cần gì trong tình yêu. “Tin chứ. Tôi luôn luôn là người tin vào tình yêu, tình yêu rất đẹp, tại sao chỉ vì những mối quan hệ chưa đẹp mà lại đổ lỗi cho tình yêu”, Hoàng Oanh từng chia sẻ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Oanh nay đã có hạnh phúc mới

Ảnh: FBNV