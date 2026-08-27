Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026: "Lần tới Thái Lan sẽ giành chức vô địch"

Theo thông tin đăng tải trên FA Thailand, sau trận chung kết lượt về tại sân vận động Mỹ Đình tối 26/8, tiền đạo Yotsakorn Burapha chia sẻ: "Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội vươn lên dẫn trước cũng như cơ hội lội ngược dòng, nhưng lại không thể tận dụng thành công. Kết quả thật đáng thất vọng, dù mọi người đều đã nỗ lực hết mình".

Ở trận đấu này, Yotsakorn là người mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 12, giúp đội khách rút ngắn cách biệt sau thất bại 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, Thái Lan không thể bảo toàn lợi thế và hòa chung cuộc 2-2 với Việt Nam, qua đó nhận thất bại 2-4 sau hai lượt trận.

"Khi đang dẫn trước, tôi đã tin rằng đội có thể bảo toàn lợi thế, nhưng điều đó đã không xảy ra. Không sao cả, mọi người đã cống hiến tất cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân", tiền đạo 21 tuổi nói.

Madam Pang trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu cho Yotsakorn. Ảnh: FA Thailand

Dù Thái Lan không thể giành chức vô địch, Yotsakorn vẫn để lại dấu ấn khi được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2005 ghi 3 bàn tại giải, trong đó có pha lập công ở trận chung kết lượt về.

"Xin chúc mừng Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ cải thiện và giành chức vô địch vào lần tới", Yotsakorn khẳng định.

Yotsakorn sinh năm 2005, cao 1,87 m và hiện khoác áo Chonburi FC ở vị trí tiền đạo. Anh được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan khi mới 18 tuổi và có trận ra mắt trong cuộc đối đầu Georgia vào tháng 10/2023. Trước đó, Yotsakorn từng cùng U22 Thái Lan giành huy chương bạc tại SEA Games 2023 ở Campuchia.

Tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo 21 tuổi là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson. Trước trận chung kết lượt về, Yotsakorn đã ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Lào và tiếp tục lập công ở vòng bảng trong trận gặp Malaysia.

Với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, tiền đạo 21 tuổi được kỳ vọng tiếp tục là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Thái Lan trong thời gian tới.