Lần đầu tiên của Nguyễn Tài Lộc sau hơn 2 tháng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam

“Lần đầu tiên được nâng cao cúp vàng, cảm xúc vẫn còn lâng lâng. Tự hào, hạnh phúc và mãn nguyện”, Nguyễn Tài Lộc viết trên trang Facebook cá nhân sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong bài đăng sáng 27/8, cầu thủ mang áo số 13 còn gửi lời “Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn các bạn”, đồng thời dành chiến thắng cho người dân Việt Nam và gọi đây là “một đêm không ngủ”. Đi kèm là những hình ảnh anh ôm cúp, ăn mừng trong màu áo đội tuyển giữa sân Mỹ Đình.

Với Tài Lộc, hai chữ “lần đầu” mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi chỉ hơn 2 tháng trước đó, Geovane Magno vẫn là một cái tên quen thuộc tại V.League nhưng chưa từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Bài đăng của cầu thủ Nguyễn Tài Lộc trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Hơn 2 tháng từ tân binh đội tuyển đến nhà vô địch Đông Nam Á

Ngày 15/6/2026, Nguyễn Tài Lộc lần đầu có tên trong danh sách 28 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo Tiền Phong, anh góp mặt cùng Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, tạo nên nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đáng chú ý trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Một tháng sau, ngày 18/7, Tài Lộc mới thực sự có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong cuộc giao hữu với Myanmar. VTC News ghi nhận đây là lần đầu cầu thủ sinh năm 1994 thi đấu cho tuyển Việt Nam. Chỉ sau 5 phút, bộ ba Hoàng Hên - Tài Lộc - Xuân Son đã cùng góp dấu giày vào bàn mở tỷ số. Việt Nam thắng chung cuộc 4-0.

Thế nhưng ASEAN Cup đầu tiên của anh lại bắt đầu bằng một trở ngại. Tài Lộc bị căng cơ bắp chân, phải nghỉ trận ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7. Theo VTC News, đến ngày 26/7, anh mới trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Ảnh VFF

Cơ hội chính thức đến ở trận gặp Singapore ngày 31/7. Tài Lộc được tung vào sân thay Nguyễn Đình Bắc từ cuối hiệp một. Trong hiệp hai, anh có tình huống đi bóng từ cánh phải rồi tung cú sút chân trái từ xa, đưa bóng dội xà ngang. Đây cũng là một trong những cơ hội rõ ràng nhất của tuyển Việt Nam trong trận hòa 0-0.

Sau đó, Tài Lộc được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính trong chuyến làm khách trước Indonesia. Tuyển Việt Nam thắng 3-0, mở rộng cánh cửa vào bán kết. Ở vòng đấu loại trực tiếp, cầu thủ số 13 tiếp tục nằm trong các phương án nhân sự của ban huấn luyện và được sử dụng trong trận bán kết lượt về thắng Malaysia 2-0, qua đó giúp Việt Nam vào chung kết với tổng tỷ số 4-0.

Tới hai trận cuối cùng gặp Thái Lan, Tài Lộc tiếp tục góp mặt trong hành trình của đội tuyển. Việt Nam thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi, trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình tối 26/8. Chung cuộc, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Ảnh VFF

Tài Lộc không ghi bàn tại giải, nhưng những con số cho thấy anh vẫn có đóng góp trong hệ thống chung. Theo Tiền Phong dẫn thống kê từ website chính thức ASEAN Cup, cầu thủ này thực hiện 13 pha tắc bóng, trong đó thắng 9 lần.

Từ ngoại binh V.League đến Nguyễn Tài Lộc

Trước khi có tên Việt Nam, Nguyễn Tài Lộc là Geovane Magno Cândido Silveira, sinh ngày 14/4/1994 tại Brazil.

Cầu thủ này sang Việt Nam chơi bóng từ năm 2019 và đã trải qua nhiều đội bóng như Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thể Công - Viettel, Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi khoác áo Ninh Bình. Quãng thời gian dài tại V.League cũng giúp Geovane trở thành một trong những ngoại binh quen mặt với người hâm mộ bóng đá trong nước.

Bước ngoặt đến vào năm 2026. Theo VTC News, chiều 13/5, anh chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam và mang tên Nguyễn Tài Lộc. Thời điểm đó, cầu thủ gốc Brazil đã sinh sống tại Việt Nam khoảng 7 năm.

Trong lễ nhận quyết định, Tài Lộc gọi Việt Nam là “quê hương thứ hai” và bày tỏ mong muốn được đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trước đó, Quyết định số 595/QĐ-CTN ngày 28/4/2026 của Chủ tịch nước đã cho phép Geovane Magno nhập quốc tịch Việt Nam với tên Nguyễn Tài Lộc.

Ảnh VFF

Cuộc sống hiện tại của cầu thủ mang áo số 13

Ngoài đội tuyển quốc gia, Nguyễn Tài Lộc hiện thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Mùa 2025/26, anh ra sân 23 trận và ghi 9 bàn tại V.League, đồng thời có thêm 2 bàn sau 4 trận ở Cúp Quốc gia. Từ mùa 2026/27, cầu thủ này được đăng ký với tư cách cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, rào cản lớn với Tài Lộc vẫn là ngôn ngữ. Chia sẻ với báo chí hồi tháng 6, anh thừa nhận học tiếng Việt “rất khó”, nhưng cho biết sẽ tiếp tục cố gắng. Việc từng thi đấu cùng và đối đầu nhiều tuyển thủ ở V.League giúp quá trình hòa nhập của anh thuận lợi hơn. Tài Lộc cũng cho biết thường xuyên trò chuyện với Hoàng Hên và đã quen biết Xuân Son từ trước.

Về đời tư, theo truyền thông, Tài Lộc đang có bạn gái người Brazil tên Júlia Wendy. Cô từng xuất hiện trên khán đài Mỹ Đình trong hành trình ASEAN Cup, mặc áo tuyển Việt Nam số 13 mang tên bạn trai để cổ vũ.

Nguyễn Tài Lộc và bạn gái hiện tại (Ảnh FBNV)

Từ một cầu thủ Brazil sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu, Geovane Magno đã trải qua gần 7 năm ở V.League, trở thành công dân Việt Nam, được gọi lên đội tuyển rồi nhanh chóng bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Vì thế, lời nhắn “Cảm ơn Việt Nam” sau chức vô địch cũng trở thành một cái kết nhiều ý nghĩa cho “lần đầu tiên” đặc biệt của Nguyễn Tài Lộc.