Đàm Vĩnh Hưng: "Hồi xưa tôi láo lắm, khách đến mà chê bai, trả giá tôi không tiếp"

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về bản thân anh trong công việc kinh doanh.



Anh nói: "Người nghệ sĩ làm kinh doanh khó hơn người thường vì cái tôi nghệ sĩ cao quá, cứ mở ra chơi cho đã rồi lại đi show lấy tiền bù lỗ thành ra chẳng tính toán, buôn bán gì được nhiều.

Tôi thì khác, khi bước vào công việc kinh doanh tôi phải biết cởi cái áo Đàm Vĩnh Hưng ngoài kia để nói chuyện với khách một cách nhẹ nhàng, lắng nghe khách.

Hồi xưa tôi làm tóc tôi láo lắm, khách đến mà chê bai, trả giá tôi không tiếp, đi ra luôn, không làm.

Còn bây giờ tôi tự đổi tính đổi nết một cách dễ sợ, ngoan hiền một cách dễ thương. Khách chỉ cần chê đồ uống ngọt quá là tôi tới xin lỗi và sửa lại đồ uống ngay. Vì thế nên tôi mở quán đông lắm. Tôi mở quán 1, quán 2 đều đông và sắp mở quán thứ ba nữa rồi.

Trước khi đi hát là tôi làm tóc, làm cả tóc nam lẫn tóc nữ. Đi hát rồi, nổi tiếng rồi tôi vẫn thi thoảng làm tóc. Tới giờ này tôi vẫn làm tóc, tôi yêu nghề này lắm. Tôi hay cắt tóc cho chị Cẩm Vân. Giả sử đi hát chung show với nhau là tôi hay lôi mấy chị ra làm tóc luôn.

Được cái từ xưa đến giờ tôi không làm thợ cho ai hết, phải làm chủ, tự mở tiệm tóc luôn. Từ năm 1990, tôi đã vay tiền của bà ngoại để hùn tiền với mấy người bạn, chung nhau mở tiệm tóc rồi làm chủ luôn. Cách đây 36 năm tôi đã làm chủ rồi. Thời điểm đó phải là thợ nam làm tóc mới đông khách, thợ nữ người ta không thích.

Thành ra khi tôi hùn vốn với hai chị bạn là nữ thì tôi lại là người đứng ra trực tiếp làm tóc cho khách để đông khách".

Với quán cà phê hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng thường dành thời gian đến để giao lưu, chụp ảnh với khách cũng như lắng nghe những phản hồi từ mọi người. Thỉnh thoảng, anh còn tự tay pha chế các món nước, hát tặng những vị khách đặc biệt. Đây cũng chính là "chiêu trò" giúp quán cà phê của nam ca sĩ sinh năm 1971 lúc nào cũng đông kín.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận từ khi có con trai và kinh doanh F&B, tính tình của anh có nhiều thay đổi. Anh không còn nóng nảy, bộc trực và đáp trả gay gắt như trước đây, thay vào đó anh có cách ứng xử khéo léo, linh hoạt hơn đối với những khách hàng khó tính.