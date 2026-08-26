Nam ca sĩ U60 đình đám sắp đi bán cà phê ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục khiến khán giả chú ý khi hé lộ kế hoạch khai trương quán cà phê thứ ba tại Đà Lạt. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng thông báo: "Tin vui của Hưng! Sắp khai trương tiệm cà phê thứ 3 tại Bùi Thị Xuân - Đà Lạt. Vị trí hú hồn chim én luôn! Đẹp lắm! Tui nhất định trang trí đẹp thiệt đẹp luôn!".

Đàm Vĩnh Hưng thông báo anh sắp mở thêm quán cà phê thứ 3 ở Đà Lạt

Đàm Vĩnh Hưng đồng thời tuyển nhân sự cho cơ sở mới, gọi vui những người sẽ làm việc tại đây là thành viên của "gia đình". Anh còn đặt câu hỏi với người hâm mộ tại Đà Lạt rằng họ có muốn làm việc và thường xuyên gặp gỡ cũng như có thích nghe anh hát tại quán hay không. Qua chia sẻ có thể thấy nam ca sĩ không chỉ xem quán cà phê là hoạt động kinh doanh, mà còn muốn biến nơi đây thành không gian kết nối với khán giả.

Thông tin này tiếp tục cho thấy sự chuyển hướng đáng chú ý trong cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng những năm gần đây. Hồi tháng 7/2026, sau khi bán căn biệt thự từng được định giá hàng trăm tỉ đồng, nam ca sĩ tiếp tục tập trung cho công việc kinh doanh, đồng thời xây dựng nhà mới.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động đều đặn và không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới. Sau khi hoàn thành thời gian đình chỉ biểu diễn kéo dài 9 tháng, nam ca sĩ đánh dấu sự trở lại vào năm 2025 với MV Chỉ có tình yêu.

Sang năm 2026, anh tiếp tục làm mới màu sắc âm nhạc khi phát hành EP Tổ quốc gọi tên mình. Dự án gây chú ý bởi cách Đàm Vĩnh Hưng kết hợp những ca khúc cách mạng quen thuộc với chất liệu EDM hiện đại, qua đó tạo diện mạo mới cho các tác phẩm và hướng tới việc đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng hiện rất bận rộn với các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh

Sang năm 2026, anh tiếp tục làm mới màu sắc âm nhạc khi phát hành EP Tổ quốc gọi tên mình. Dự án gây chú ý bởi cách Đàm Vĩnh Hưng kết hợp những ca khúc cách mạng quen thuộc với chất liệu EDM hiện đại, qua đó tạo diện mạo mới cho các tác phẩm và hướng tới việc đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ.

Với việc chuẩn bị mở thêm cơ sở thứ ba tại Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Đàm Vĩnh Hưng cho thấy cuộc sống hiện tại vẫn bận rộn với cả âm nhạc lẫn kinh doanh. Đặc biệt, cách nam ca sĩ trực tiếp mời người trẻ Đà Lạt gia nhập đội ngũ và hứa hẹn thường xuyên hát tại quán khiến dự án mới càng nhận được sự quan tâm.