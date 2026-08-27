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Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ: Phải tự xin đi casting phim

| | Lifestyle

"Sông có khúc người có lúc, ai cũng đến một lúc nào đó gặp hạn và sẽ rất khó để né tránh" – Quách Ngọc Ngoan nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ về việc vượt qua biến cố vỡ nợ của mình.

Anh nói: "Sông có khúc người có lúc, ai cũng đến một lúc nào đó gặp hạn và sẽ rất khó để né tránh.

Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ: Phải tự xin đi casting phim - Ảnh 1.

Quan trọng là lúc gặp hạn rồi, tôi phải giữ cho bản thân cái đầu tỉnh táo, thấu đáo để vượt qua nó. Nếu tôi không đủ mạnh mẽ, cứng rắn để vượt qua biến cố thì mọi thứ sẽ trượt rất dài.

Đó là lí do suốt một thời gian dài tôi vắng bóng. Lần cuối tôi đóng phim điện ảnh là năm 2018 và tới tận 2025 mới trở lại. Gần 7 năm tôi biến mất khỏi thị trường điện ảnh.

Sau biến cố của bản thân, tôi nghĩ mình có nhiều cái trầm lắng lại, có đủ độ chín của một người đàn ông, sẵn sàng để quay trở lại.

Điện ảnh thì có rất nhiều loại vai, điều quan trọng là tôi vẫn còn lửa nghề trong mình để dù hóa thân vào bất cứ nhân vật nào cũng diễn được cái thần của nhân vật đó và được khán giả đón nhận".

Được biết, thời điểm này Quách Ngọc Ngoan đang đóng một loạt phim điện ảnh mới và lựa chọn những dự án khá hoành tráng, có sức nặng. Về sự trở lại này, anh nói:

Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ: Phải tự xin đi casting phim - Ảnh 2.

"Tôi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng hết để khi dự án đến là tôi chỉ tập trung đầu tư vào nhân vật, không mất thời gian thay đổi ngoại hình cho hợp với nhân vật nữa. Tức là tôi phải tập luyện từ trước để giữ được vóc dáng, cơ thể, tới khi có vai là chỉ việc vào vai.

Đã là diễn viên thì dù nam hay nữ cũng luôn phải giữ cho mình một vóc dáng thon gọn.

Phim đầu tiên tôi trở lại là Trái tim què quặt của đạo diễn Nguyễn Tiến Công. Ngày đầu tiên vào quay tôi hơi bị tâm lý vì nhiều năm mới được làm nghề lại. Tôi đã được Tổ nghề ưu ái, được thành công sớm hơn các bạn đồng nghiệp nên giờ tôi trở lại để cống hiến, tri ân khán giả, Tổ nghiệp. Không có chuyện ai mời phim gì tôi cũng đóng. Tôi phải chọn lọc các dự án phim thật hay để tham gia.

Ví dụ như với phim Hộ linh tráng sĩ sắp tới đây, tôi chủ động xin đi casting. Tôi biết nhiều người không thích hoặc dễ tự ái nếu bị gọi đi casting vì họ đã có tên tuổi nhưng với người diễn viên, việc casting là cần thiết để trải nghiệm".

Sau 1 năm vỡ nợ, Quách Ngọc Ngoan sống ra sao mà thừa nhận "cuộc đời thất bại, đánh mất tự do"?

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
quách ngọc ngoan

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