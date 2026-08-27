4 nàng hậu đình đám đọ sắc trong một khung hình, nổi bật với BST trang sức xa xỉ đến từ Paris

Chaumet đặt bốn Hoa hậu vào câu chuyện mang tên “The Crown Within” - đề cao những giá trị và phẩm chất bên trong của người phụ nữ, thay vì chỉ được định nghĩa bởi danh hiệu hay những biểu tượng bên ngoài. Với bốn Hoa hậu, ý niệm này càng có thêm ý nghĩa khi họ đều từng bước lên sân khấu và sở hữu những chiếc vương miện.

Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Thanh Thủy và Phương Khánh xuất hiện trên trang bìa L’OFFICIEL Vietnam cùng trang sức Chaumet

Tiểu Vy lựa chọn Joséphine Ronde d’Aigrettes, bộ sưu tập nổi bật với những đường nét mềm mại và motif giọt nước trên các thiết kế vàng trắng, kim cương. Vòng cổ, hoa tai và nhẫn được phối theo hướng tiết chế, làm nổi bật vẻ nữ tính, thanh lịch của nàng hậu.

Sau nhiều năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và tự nhiên hơn. Các thiết kế Joséphine Ronde d’Aigrettes đóng vai trò điểm nhấn, thay vì lấn át diện mạo tổng thể.

Hoa hậu Tiểu Vy

Với Lương Thùy Linh, lựa chọn Bee de Chaumet mang sắc thái hiện đại hơn. Ra mắt năm 2011, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình ảnh chú ong - biểu tượng từng gắn với Napoléon I - và phát triển thành motif tổ ong lục giác đặc trưng.

Những thiết kế vàng trắng và kim cương được Lương Thùy Linh kết hợp cùng đồng hồ Hortensia. Sắc xanh của đồng hồ tạo điểm nhấn cho tổng thể, trong khi các chi tiết hình lục giác mang đến vẻ trẻ trung, cá tính.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Thanh Thủy xuất hiện cùng Joséphine Aigrette, một trong những dòng trang sức gắn với di sản tiara của Chaumet. Các thiết kế vòng cổ, hoa tai và nhẫn nổi bật với đường chữ V đặc trưng cùng dáng quả lê.

Sự kết hợp giữa thiết kế mang dấu ấn di sản và hình ảnh trẻ trung của Thanh Thủy tạo nên diện mạo thanh thoát, sắc sảo. Với một người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và Miss International, Joséphine Aigrette cũng tạo liên hệ trực tiếp với câu chuyện về vương miện - hình ảnh gắn liền với hành trình của cô.

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Trong khi đó, Phương Khánh lựa chọn Torsade de Chaumet, nổi bật với những đường xoắn và dải kim cương chuyển động trên vòng cổ, hoa tai. Cô kết hợp các thiết kế này với nhẫn Les Éternelles de Chaumet Pavées.

Sau nhiều năm kể từ danh hiệu Miss Earth 2018, Phương Khánh xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và có dấu ấn cá nhân rõ nét hơn. Những đường xoắn của Torsade tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời phù hợp với phong cách tiết chế và hiện đại của cô.

Hoa hậu Phương Khánh

Bốn lựa chọn - Joséphine Ronde d’Aigrettes, Bee de Chaumet, Joséphine Aigrette và Torsade de Chaumet - tạo nên bốn cách diễn giải khác nhau về người phụ nữ trong câu chuyện “The Crown Within”. Thay vì nhấn mạnh những danh hiệu đã qua, bộ ảnh tập trung vào hành trình mỗi người đẹp tiếp tục xây dựng hình ảnh và định nghĩa phong cách riêng.