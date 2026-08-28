Nhân viên văn phòng SN 2000 về quê chăn 200 con bò, bán online giá 50 nghìn nửa cân

Tại Trung Quốc, sự phát triển của công nghệ đang không ngừng thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp, thu hút nhiều người trẻ sinh sau năm 2000 về quê, trở thành những “nông dân thế hệ mới”. Trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn, họ tận dụng mạng xã hội, livestream bán hàng như những “nông cụ mới”, làm sống động phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống và tạo thêm sức sống cho kinh tế nông thôn.

Geng Peipei - Chàng trai sinh năm 2000, là một trong số những người trẻ đã nghỉ việc văn phòng ở thành phố để về quê chăn bò. Geng Peipei hiện đã trở thành một người chăn nuôi giàu kinh nghiệm, mỗi ngày gắn bó với đàn bò trên những ngọn núi ở huyện Trung Dương, thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Buổi sáng, Geng Peipei dẫn bò lên núi. Đàn bò đi trước, Geng Peipei theo sau, vừa điều khiển đàn bò tránh những chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua, vừa dùng điện thoại ghi lại hoạt động chăn bò. Khi đàn bò đi vào trong thung lũng an toàn, anh mới yên tâm rời đi.

“Đây đều là bò nuôi thả. Buổi sáng, tôi đưa chúng lên núi, không cần phải trông chừng liên tục. Đến chiều, ăn no rồi chúng sẽ tự trở về, tôi không cần đi gọi nữa” - Geng Peipei chia sẻ.

Quê nhà của Geng Peipei vốn có truyền thống nuôi bò, nhưng trước đây cả làng cộng lại cũng chỉ có vài chục con. Nhờ nghề nuôi bò, bố mẹ anh đã có thể lo cho hai anh em học đại học. Tuy nhiên, họ từng hy vọng sau khi tốt nghiệp, các con sẽ tìm một công việc ổn định ở thành phố thay vì quay về quê làm nông, bởi theo họ, nuôi bò rất vất vả, “không có thể diện và cũng chẳng có tương lai”.

Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Công nghệ phát triển nhanh chóng đã làm thay đổi mô hình kinh doanh ở nông thôn, đồng thời cũng thay đổi quan niệm nghề nghiệp của Geng Peipei. Anh nhận thấy những nội dung về cuộc sống nông thôn ngày càng được yêu thích trên các nền tảng MXH, nên nhanh chóng lập tài khoản, đăng những câu chuyện thú vị xoay quanh việc nuôi bò của gia đình lên mạng.

Geng Peipei

Những video này dần thu hút lượng lớn người theo dõi, trở thành nền tảng để anh biến việc làm nội dung thành lợi thế khi trở về quê khởi nghiệp. Chỉ bằng cách chia sẻ cuộc sống hằng ngày của một người nuôi bò ở nông thôn, Geng Peipei hiện đã sở hữu tài khoản 300.000 người theo dõi và con số vẫn tiếp tục tăng. Anh đã đăng hơn 700 video, trong đó có video ghi lại những vất vả khi nuôi bò, chia sẻ tâm trạng, hướng dẫn kiến thức chăn nuôi, cập nhật tình hình thị trường và kể những câu chuyện thú vị về đàn bò. Phía dưới mỗi video đều có nhiều bình luận, phần lớn là những lời động viên.

Theo Geng Peipei, lượng người theo dõi không ngừng tăng chính là lý do giúp anh có thêm niềm tin vào quyết định trở về quê nuôi bò. Qua MXH, anh nhìn thấy những cơ hội khởi nghiệp mới ngay trong ngành nông nghiệp truyền thống.

Nếu như bố anh vẫn duy trì cách chăn nuôi truyền thống “mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ”, chủ yếu chờ thương lái đến tận nơi mua bò, thì Geng Peipei đã thay đổi hoàn toàn cách làm. Anh tận dụng video ngắn để xây dựng thương hiệu, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang mạng xã hội, livestream và bán hàng trực tuyến.

Nếu buổi sáng, Geng Peipei dẫn bò lên núi thì buổi chiều, anh sẽ livestream bán bò.

“Nếu thật sự muốn mua thì tôi không nói giá 14-15 NDT đâu, 13 NDT (khoảng 50.000 đồng) 500gr thôi" - Anh giới thiệu với khách hàng trên livestream.

Không chỉ bán bò thịt trưởng thành, Geng Peipei còn bán bê, bò cái và nhiều loại bò với kích thước khác nhau trên mạng.

“Bây giờ nhờ internet, mọi người có thể mua và bán bò ngay tại nhà, phá vỡ mô hình chăn nuôi truyền thống. Các nền tảng MXH giúp tôi có được nhiều khách hàng và người theo dõi hơn, đồng thời cũng giúp tôi gắn kết chặt chẽ hơn với những hộ chăn nuôi khác. Bò như thế nào được ưa chuộng? Vì sao bò ở nơi khác lại bán được giá cao? Những câu hỏi từ người theo dõi thúc đẩy tôi phải học hỏi và cố gắng tìm câu trả lời cho họ. Đây cũng là một động lực đối với tôi” - Geng Peipei nói.

Chỉ trong khoảng 2 năm, quy mô đàn bò của Geng Peipei đã tăng từ hơn 70 con lên hơn 200 con. Anh còn ký thỏa thuận hợp tác với nhiều hộ chăn nuôi tại địa phương để cùng phát triển. Trước đó, anh đã mua hơn 100 con bò thịt thuộc nhiều giống khác nhau từ khu vực Đông Bắc (Trung Quốc), tiến hành cải thiện giống để nâng chất lượng thịt. Nhờ vậy, thịt bò có giá bán cao hơn đáng kể so với giống bò bản địa.

Dưới ảnh hưởng của Geng Peipei, người em trai học chuyên ngành thú y cũng quyết định trở về quê sau khi tốt nghiệp để cùng anh khởi nghiệp chăn nuôi. Hai anh em mỗi người đặt một biệt danh trên mạng. Geng Peipei lấy tên “Geng Jianqiang”, mang nghĩa “kiên cường”, còn em trai lấy tên “Geng Jianchi”, mang nghĩa “kiên trì”. Anh nói vui rằng khởi nghiệp thì phải vừa kiên cường vừa kiên trì, như vậy mới không dễ dàng thất bại.

Trong tương lai, hai anh em đã có kế hoạch rõ ràng. Họ muốn mở rộng quy mô ngành bò thả núi, thành lập một công ty chăn nuôi xanh, hữu cơ và xây dựng chuỗi sản xuất khép kín. Đồng thời, Geng Peipei muốn cùng các hộ chăn nuôi địa phương và nhiều người trẻ sinh sau năm 2000 phát triển kinh tế nông nghiệp, đưa thương hiệu “bò thả núi” của huyện trở nên nổi tiếng hơn.

(Nguồn: news.cn)