Lời khuyên cho gia đình đang dùng giàn phơi quần áo tự động

Việc phơi quần áo tưởng chừng là một công việc rất đơn giản: giặt xong thì mang ra ban công, kéo dây, treo từng chiếc áo rồi chờ nắng lên. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong không gian sống, đặc biệt tại các căn hộ hiện đại, nhà phố hay chung cư có diện tích ban công hạn chế, giàn phơi tự động ngày càng trở thành một giải pháp tiện lợi cho mỗi gia đình. Chỉ với một nút bấm, thanh phơi có thể dễ dàng nâng lên, hạ xuống, giúp việc treo và lấy quần áo trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tận dụng tối đa không gian ban công.

Sự tiện lợi này cũng đi kèm với yêu cầu sử dụng đúng cách. Giàn phơi tự động thực chất là một thiết bị cơ điện gồm motor, dây cáp, puly và hệ thống điều khiển. Nếu vận hành không đúng, thiết bị có thể nhanh xuống cấp, phát sinh tiếng ồn, hoạt động không ổn định, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp, gia đình cũng nên hình thành một số thói quen sử dụng và bảo quản đúng cách. Những lưu ý nhỏ này không chỉ giúp giàn phơi hoạt động bền bỉ hơn mà còn mang lại sự an tâm và tiện nghi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

1. Đừng biến giàn phơi thành nơi “gánh” quá nhiều quần áo

Một trong những lỗi phổ biến nhất là phơi quá nhiều đồ cùng lúc. Khi quần áo còn ướt, trọng lượng thực tế lớn hơn đáng kể so với khi đã khô. Nếu thường xuyên để giàn phơi hoạt động trong tình trạng quá tải, motor, dây cáp và các bộ phận chịu lực sẽ phải làm việc nhiều hơn thiết kế. Gia đình nên kiểm tra tải trọng tối đa của model đang sử dụng và cố gắng duy trì ở mức an toàn, thay vì lúc nào cũng tận dụng hết khả năng của giàn. Đặc biệt, chăn, ga, khăn tắm hoặc quần áo dày nên được tính đến vì đây là những loại đồ có trọng lượng lớn khi thấm nước.

2. Phơi đồ đều hai bên để giàn hoạt động ổn định

Không ít gia đình có thói quen treo quần áo nặng tập trung vào một khu vực. Về lâu dài, điều này có thể khiến thanh phơi chịu lực không đều, ảnh hưởng đến quá trình nâng hạ. Cách tốt hơn là phân bổ quần áo tương đối đồng đều trên toàn bộ thanh phơi. Những món đồ nặng nên được xen kẽ với quần áo nhẹ. Không chỉ giúp giàn cân bằng hơn, cách phơi này còn tạo khoảng trống giữa các món đồ, giúp không khí lưu thông và quần áo khô nhanh hơn.

3. Không cố điều khiển khi giàn phơi đang bị vướng

Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Trước khi nâng hoặc hạ giàn, hãy quan sát xem phía dưới và phía trên thanh phơi có vật cản hay không. Một chiếc móc quần áo, dây treo, chậu cây hoặc vật dụng nào đó bị mắc vào giàn có thể khiến quá trình vận hành gặp trở ngại. Nếu motor vẫn tiếp tục hoạt động trong khi thanh phơi bị kẹt, các bộ phận bên trong có thể chịu lực bất thường. Khi phát hiện giàn chạy không bình thường, tốt nhất là dừng lại, kiểm tra nguyên nhân và xử lý trước khi tiếp tục sử dụng. Đừng cố bấm nút liên tục với hy vọng thiết bị sẽ tự hoạt động lại.

4. Vệ sinh và kiểm tra định kỳ

Giàn phơi nằm ngoài ban công thường xuyên tiếp xúc với bụi, hơi ẩm và môi trường bên ngoài. Theo thời gian, bụi bẩn có thể bám vào các bộ phận chuyển động, trong khi dây cáp và puly cũng cần được kiểm tra để phát hiện dấu hiệu hao mòn. Gia đình nên dành thời gian kiểm tra định kỳ, chẳng hạn vài tháng một lần. Hãy chú ý xem dây cáp có bị sờn không, thanh phơi có bị cong hoặc lệch không, các vị trí cố định có bị lỏng không và motor có phát ra âm thanh khác thường không. Phát hiện vấn đề từ sớm thường đơn giản và ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc để thiết bị hỏng hoàn toàn mới sửa chữa.

5. Đừng quên yếu tố an toàn đối với trẻ nhỏ

Một chiếc giàn phơi tự động có thể nâng hạ bằng nút bấm nên gia đình cũng cần lưu ý đến trẻ nhỏ. Không nên để trẻ tự ý điều khiển thiết bị hoặc chơi đùa, bám, kéo thanh phơi. Khi hạ giàn xuống để treo quần áo, cần đảm bảo khu vực bên dưới không có người hoặc vật cản. Nếu gia đình có trẻ nhỏ, việc bố trí bộ điều khiển ở vị trí phù hợp cũng là một cách đơn giản để hạn chế những tình huống ngoài ý muốn.