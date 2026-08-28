KOL trở thành đại sứ số, đồng hành kiến tạo môi trường mạng an toàn

Từ cách nhìn nhận KOL là những đại sứ số tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) đến mô hình CLB Niềm tin số các địa phương, vai trò của người có ảnh hưởng đang được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn. Ở đó, KOL không hoạt động tách biệt mà có thể kết nối với cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, báo chí và chuyên gia để cùng giải quyết những vấn đề phát sinh trong chính công việc của mình.

Một người có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung chỉ từ một chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, khi quy mô người theo dõi tăng lên, công việc ấy đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, tiêu chuẩn cộng đồng và văn hóa ứng xử.

Tại KOL Summit 2025, Liên minh Niềm tin số đã đặt câu chuyện về KOL ở một góc nhìn bao quát hơn. Các KOL được xác định là người tạo xu hướng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời có khả năng tác động tới nhận thức cộng đồng, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa số.

Nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh, Liên minh Niềm tin số đã từng bước cụ thể hóa mạng lưới đồng hành giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cá nhân có sức ảnh hưởng (KOL) từ cấp địa phương. Tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II tới đây, mạng lưới 34 Câu lạc bộ địa phương sẽ cùng góp mặt, mở ra không gian kết nối và hỗ trợ để sức ảnh hưởng của KOL được phát huy đúng hướng.

KOL là đại sứ số, góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam

Chia sẻ tại KOL Summit 2025 diễn ra ngày 18/8/2025 tại Hà Nội, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) - nhìn nhận sức ảnh hưởng của KOL không dừng lại ở việc tạo xu hướng, quảng bá bản sắc Việt ra thế giới. Bên cạnh đó, họ còn là những đại sứ số, đồng hành cùng đất nước xây dựng kinh tế số, văn hóa số, xã hội số bền vững.

Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) (Ảnh: Niềm tin số)

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, trong kỷ nguyên số, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới. KOL không chỉ đại diện cho những xu hướng mới mà là những đại sứ số, đồng hành cùng đất nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số và xã hội số.

Bên cạnh vai trò của KOL, Trung tướng Lê Xuân Minh cũng khẳng định sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm. Vì vậy các cũng luôn cần có sự đồng hành của các cơ quản lý và các bên để phát huy sức ảnh hưởng đúng hướng, tích cực.

“Với ảnh hưởng lớn và trách nhiệm cao, các KOL luôn cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Trong khi đó các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ cũng cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển” - Trung tướng Lê Xuân Minh nói.

Khi sức ảnh hưởng của KOL được nối dài thành hành động vì cộng đồng

Sự đồng hành giữa KOL với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng cũng được thể hiện rõ qua chiến dịch Không Một Mình - một trong những hoạt động nổi bật của Liên minh Niềm tin số trong năm 2025.

Chiến dịch Không Một Mình tập trung nâng cao nhận thức, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến. Chiến dịch thu hút đông đảo nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, chuyên gia và các lực lượng xã hội cùng tham gia, cụ thể quy tụ hơn 1.000 KOL, nhà sáng tạo nội dung, tạo ra hơn 1,5 tỷ lượt xem và lan tỏa tới hơn 6.100 điểm trường trên toàn quốc.

Chiến dịch Không Một Mình được vinh danh tại hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi của WeChoice Awards 2025. Chia sẻ tại Gala Vinh danh và Trao giải, ông Nguyễn Tiến Cường - Tổng Thư ký Liên minh Niềm tin số, đại diện chiến dịch - cho rằng sự ghi nhận này cũng là minh chứng cho sức mạnh của những nỗ lực vì cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, thành quả của chiến dịch có sự đóng góp từ nhiều lực lượng, trong đó có Bộ Công an, các Bộ ban ngành, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, thầy cô, chiến sĩ công an, nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ và chuyên gia.

Tổng Thư ký Liên minh Niềm tin số cũng nhấn mạnh chiến dịch Không Một Mình muốn nhắc mỗi người rằng trên không gian mạng vẫn luôn có cộng đồng, người thân và những người sẵn sàng đồng hành, đặc biệt khi trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro trực tuyến.

“Không gian mạng thì ngày càng quan trọng với mỗi người chúng ta và với đất nước. Con em chúng ta đang ngày một lớn lên, trưởng thành và hoàn thiện bản thân trên không gian mạng. Chính vì vậy, chúng ta cần những nỗ lực của cả cộng đồng, những nỗ lực tập thể để có thể bảo vệ tốt hơn cho con em mình” - ông Nguyễn Tiến Cường nói.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Tổng Thư ký Liên minh Niềm tin số (Ảnh: Niềm tin số)

Từ chiến dịch Không Một Mình, rõ ràng người có sức ảnh hưởng không đứng ngoài những vấn đề của cộng đồng, mà có thể dùng chính sức lan tỏa của mình để tạo ra những thay đổi tích cực. Hành trình này sẽ tiếp tục được đặt vào trọng tâm của KOL Summit 2026 - nơi câu chuyện về sức ảnh hưởng được nối với trách nhiệm và niềm tin số.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) mang chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, với thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”. Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh). Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.



