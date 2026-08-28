Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì suy thận: Bác sĩ tìm ra thủ phạm là 2 món "vạn người mê" mỗi tối

Cơn đau dữ dội lúc nửa đêm và biến chứng suy thận tiến triển nhanh

Nửa đêm, không gian tĩnh lặng của hành lang bệnh viện bị xé tan bởi tiếng kêu cứu thất thanh và tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ ngoài 20 tuổi. Chồng chị, anh Lý (30 tuổi, sống tại Thiên Tân, Trung Quốc), được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tay ôm chặt vùng thắt lưng, vô cùng đau đớn, các khớp ngón chân sưng tấy đỏ rực, môi tím tái như không còn giọt máu nào.

"Chồng tôi kêu đau lưng từ chiều, đến đêm thì đau không chịu nổi, ngón chân sưng toàn hạt to như củ gừng. Tôi cứ nghĩ anh ấy bị bong gân hay dị ứng thông thường thôi, đâu ngờ lại là biến chứng suy thận nguy hiểm đến thế", vợ anh Lý sụt sùi nhớ lại.

Người đàn ông nhập viện vì suy thận cấp sau cơn đau lưng (Ảnh minh họa)

Khi tiến hành thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy tại các khớp ngón chân của bệnh nhân đã xuất hiện nhiều hạt tophi bất thường. Bác sĩ lập tức chỉ định xét nghiệm máu khẩn cấp.

Khi cầm kết quả trên tay, toàn bộ ekip trực đều giật mình: Chỉ số axit uric trong máu của anh Lý vọt lên tới 810 µmol/L, rơi vào ngưỡng nguy hiểm gây suy thận cấp trên nền tổn thương mạn tính nghiêm trọng. Bệnh nhân lập tức được chuyển sang khoa hồi sức tích cực nhưng đã không qua khỏi do tình trạng suy thận tiến triển quá nhanh dẫn đến biến chứng tăng kali máu cấp tính và rối loạn nhịp tim.

Đứng trước phòng cấp cứu, người vợ sụp đổ hoàn toàn. Chị nghẹn ngào chia sẻ rằng trong đợt khám sức khỏe vài năm trước đây, anh Lý từng được cảnh báo chỉ số axit uric cao có nguy cơ dẫn tới suy thận. Bác sĩ dặn về phải ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa suy thận, nhưng anh gạt đi. Chị kể: "Thấy người vẫn khỏe mạnh, đi làm việc nặng mỗi ngày chẳng sao nên anh ấy bảo bác sĩ cứ làm quá lên, trẻ thế này làm sao mà suy thận hay mắc bệnh nặng được!".

Sát thủ thầm lặng gây suy thận từ hai món khoái khẩu sau giờ làm

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, nguyên nhân dẫn đến kết cục tử vong vì biến chứng suy thận ở tuổi 30 dần lộ diện. Vì tính chất công việc áp lực, mỗi tối sau khi tan làm, anh Lý đều tự thưởng cho mình một bữa nhậu cùng bạn bè hoặc ăn tại nhà với hai món khoái khẩu: Hải sản và rượu bia.

Nói về trường hợp của anh Lý, bác sĩ Wang Mi, Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), trầm ngâm chia sẻ: "Rất nhiều người trẻ hiện nay đang tự tay đẩy mình vào con đường suy thận mà không hề hay biết. Hải sản và rượu bia là hai thực phẩm chứa hàm lượng purin cực cao. Khi nạp dồn dập vào cơ thể buổi tối, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric. Việc dung nạp này diễn ra liên tục khiến hệ thống lọc bị quá tải, gia tăng nguy cơ suy thận".

Anh Lý rất thích ăn hải sản và uống cùng rượu bia sau giờ làm (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Wang Mi phân tích thêm: "Bình thường, khoảng 80% axit uric được lọc và đào thải qua đường nước tiểu. Nhưng khi nồng độ này duy trì ở mức cao kỷ lục trong thời gian dài, chúng sẽ kết tinh thành các tinh thể muối urat sắc nhọn bám chặt vào các ống thận và cầu thận, âm thầm tàn phá chức năng lọc. Khi gặp yếu tố kích hoạt mạnh như một bữa ăn giàu purin lớn, chỉ số axit uric vọt lên cực hạn sẽ đẩy cơ thể vào đợt suy thận cấp. Lúc này, thận hoàn toàn mất khả năng đào thải, dẫn tới các biến chứng tử vong tức thì như tăng kali máu gây ngừng tim đột ngột hoặc phù phổi cấp".

Trường hợp của anh Lý là câu chuyện đau lòng không ai muốn xảy ra, nhưng cũng là lời cảnh báo đắt giá đến tất cả chúng ta. Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đừng ỷ lại vào tuổi trẻ mà "bán rẻ" sức khỏe của mình.

7 cách phòng ngừa axit uric cao và giảm nguy cơ suy thận

Để chủ động bảo vệ sức khỏe hệ tiết niệu và tránh nguy cơ suy thận, bác sĩ Wang Mi đưa ra những chỉ dẫn quan trọng như sau:

- Hạn chế thực phẩm giàu purin: Giảm tiêu thụ thịt đỏ, hải sản có vỏ, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và tuyệt đối không lạm dụng rượu bia để tránh bùng phát axit uric gây suy thận.

- Kiểm soát chặt chẽ lượng muối và đường: Ăn mặn làm tăng huyết áp và áp lực lọc lên thận, trong khi tiêu thụ nhiều đường (đặc biệt là đường fructose) thúc đẩy tổng hợp axit uric, làm gia tăng nguy cơ suy thận.

- Uống đủ nước lọc mỗi ngày: Uống từ 2 đến 2,5 lít nước hằng ngày giúp làm loãng nồng độ axit uric, hỗ trợ thận dễ dàng đào thải chất độc ra ngoài và giảm nguy cơ sỏi thận.

- Tuyệt đối không thức khuya và nhịn tiểu: Thức khuya làm gián đoạn quá trình tự phục hồi của thận, còn thói quen nhịn tiểu khiến độc tố tích tụ, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và suy thận.

Vận động vừa phải nhưng đều đặn rất tốt cho thận (ảnh minh họa)

- Tăng cường rau củ quả tươi: Bổ sung nhiều rau xanh và củ quả giàu chất xơ, vitamin để làm chậm quá trình hấp thu chất có hại, giúp hạ chỉ số axit uric và giảm áp lực cho thận.

- Tập thể dục duy trì cân nặng: Vận động hợp lý giúp kiểm soát béo phì, hạn chế rối loạn chuyển hóa làm tăng axit uric và cải thiện tuần hoàn máu nuôi thận.

- Tầm soát sức khỏe định kỳ: Chủ động kiểm tra chỉ số axit uric và chức năng thận thường xuyên để kịp thời phát hiện bất thường, phòng ngừa biến chứng suy thận cấp tính.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Aboluowang