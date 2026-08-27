Người đàn ông 30 tuổi suy thận cấp, suýt tử vong chỉ vì 1 cốc cà phê để trong tủ lạnh

Với anh Hứa (Đài Loan, Trung Quốc), nhận chẩn đoán suy thận cấp tính ở tuổi 30 chẳng khác nào một "án tử". Anh còn quá trẻ, còn độc thân, có công việc ổn định và cả một tương lai dài phía trước. Dù từng có tiền sử viêm cầu thận mãn tính, thể trạng của anh nhiều năm qua vẫn rất khỏe mạnh. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra mình lại đối mặt với viễn cảnh phải chạy thận để duy trì sự sống.

Người đàn ông suýt chết vì suy thận cấp sau khi uống 1 cốc cà phê để lâu trong tủ lạnh (Ảnh minh họa)

Bi kịch bắt đầu từ một buổi chiều bận rộn. Anh Hứa mua một cốc cà phê latte đá nhưng ăn vặt no bụng nên uống không hết. Nhìn cốc cà phê còn nhiều, vì tiếc rẻ nên anh cứ để lăn lóc trên bàn làm việc ở nhiệt độ phòng suốt cả buổi chiều. Đến tối muộn, anh tiện tay cất vào tủ lạnh với suy nghĩ đơn giản là để dành cho sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, anh Hứa lấy cốc cà phê ra uống để lấy sự tỉnh táo làm việc. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, tai họa lập tức ập đến.

Cơ thể anh xuất hiện những cơn đau bụng quằn quại, nôn mửa liên tục và tiêu chảy nặng không thể kiểm soát. Cơ thể bị rút sạch nước nhanh chóng khiến anh kiệt sức, ngất xỉu và được người nhà đưa thẳng đến phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê nhẹ.

Tại đây, kết quả xét nghiệm khiến tất cả chết lặng. Chức năng thận của anh đã sụt giảm nghiêm trọng, rơi vào trạng thái suy thận cấp tính, chạm ngưỡng phải chạy thận nhân tạo để giữ lại mạng sống.

Trực tiếp điều trị cho trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) xót xa giải thích: "Sự việc không đơn thuần là do bản thân cà phê gây hại. Vấn đề cốt lõi nằm ở tình trạng ngộ độc thực phẩm do bảo quản sai cách. Việc nôn mửa và tiêu chảy quá dữ dội làm cơ thể mất nước nghiêm trọng, khiến lưu lượng máu đến thận sụt giảm đột ngột. Trên nền bệnh nhân đã có sẵn bệnh lý viêm cầu thận, cú sốc này đã đẩy anh vào tình trạng suy thận cấp bộc phát vô cùng nguy hiểm".

3 cái bẫy biến cà phê thừa thành độc tố tàn phá cơ thể

Từ trường hợp đáng tiếc của anh Hứa, bác sĩ Hung Yung-hsiang cùng các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc về 3 cơ chế cực kỳ nguy hiểm khiến nguy cơ suy thận tăng vọt:

1. Tích tụ vi khuẩn và độc tố chịu nhiệt

Thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng (hoặc quá 1 tiếng nếu thời tiết trên 32 độ C) là ổ vi khuẩn bùng phát. Việc cất vào tủ lạnh sau đó chỉ làm chậm quá trình vi khuẩn nhân lên chứ hoàn toàn không thể triệt hạ các độc tố vi khuẩn đã sinh ra trước đó. Đáng nói, nhiều loại độc tố vi khuẩn có khả năng chịu nhiệt rất cao, dù hâm nóng lại cũng không thể loại bỏ.

Uống cà phê uống thừa, nhất là có chữa sữa nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ (Ảnh minh họa)

2. Sữa tươi trong cà phê dễ biến chất

Cà phê latte hay cà phê sữa chứa hàm lượng protein cao. Khi để ngoài môi trường bình thường, sữa bị phân hủy rất nhanh, tạo ra độc tố gây viêm dạ dày ruột cấp tính, nôn mửa và tiêu chảy mất nước, dẫn đến tổn thương thận cấp.

3. Nguy cơ nhiễm độc tố nấm Ochratoxin A

Hạt cà phê hoặc bột cà phê nếu bị ẩm mốc trong quá trình bảo quản dễ sinh ra Ochratoxin A, một loại độc tố sinh ra từ nấm mốc đã được chứng minh có khả năng tàn phá tế bào thận cực mạnh, đẩy nhanh tiến trình suy thận.

Thận là cơ quan có khả năng chịu đựng rất giỏi, khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng thì tổn thương đã vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ Hung Yung-hsiang đưa ra lời khuyên: "Để thưởng thức cà phê an toàn, bạn nên pha và uống ngay lập tức, tuyệt đối không để cà phê quá 2 giờ ở nhiệt độ phòng hoặc quá 1 giờ nếu thời tiết trên 32 độ C. Cà phê pha sữa tuyệt đối không nên uống lại khi đã để lâu hoặc nhìn vào có dấu hiệu váng lạ".

Ngoài ra, hạt và bột cà phê cần được bảo quản trong bao bì kín để tránh ẩm mốc sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể. Bản thân cà phê không trực tiếp gây suy thận, nhưng sự chủ quan trong khâu bảo quản thực phẩm hoặc lượng uống quá nhiều, pha chế "quá tay" đường/sữa thật sự có thể khiến thận và nhiều cơ quan khác âm thầm tổn thương. Nhất là những người có bệnh nền về thận, thậm chí có thể rơi vào cảnh nguy hiểm tính mạng.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, China News