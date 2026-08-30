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Công an xác minh giao dịch 200.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lữ Mai Linh

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Công an xác minh giao dịch 200.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lữ Mai Linh

Nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Cà Mau đã chủ động trình báo công an để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngày 28/8, chị Lữ Mai Linh (ấp Tân Điền, xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ. Nhận thấy đây là giao dịch nhầm lẫn, chị Linh đã nhờ lực lượng chức năng xác minh để trả lại chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Tân đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định anh Nguyễn Chí Nguyện là người chuyển nhầm. Lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ, mời anh Nguyện đến trụ sở để đối chiếu thông tin và làm thủ tục nhận lại tài sản. 

Công an xác minh giao dịch 200.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lữ Mai Linh- Ảnh 1.

Chị Lữ Mai Linh chuyển khoản trao trả 200 triệu đồng chuyển nhầm cho anh Nguyễn Chí Nguyện, tại trụ sở Công an xã Phú Tân.

 Tại trụ sở công an, trước sự chứng kiến của cán bộ chức năng, chị Linh đã chuyển trả đầy đủ 200 triệu đồng cho anh Nguyện. Nhận lại tài sản, anh Nguyện xúc động gửi lời cảm ơn đến chị Linh cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm của Công an xã Phú Tân.

Công an xã Phú Tân đã biểu dương hành động đẹp của chị Lữ Mai Linh, khẳng định đây là việc làm ý nghĩa, lan toả tinh thần trách nhiệm và tính trung thực trong cộng đồng.

Công an xác minh giao dịch 200.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lữ Mai Linh- Ảnh 2.

Xác nhận giao dịch chuyển hoàn trả 200 triệu đồng thành công.

 Qua vụ việc, Công an xã Phú Tân khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng mà cần giữ nguyên hiện trạng tài khoản, nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Theo Báo Cà Mau

Kim Linh

Phụ Nữ Mới

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