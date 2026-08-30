Khoảng 22h ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Bình Nguyên về vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản xảy ra cùng ngày. Nạn nhân là N.Đ.T., sinh năm 2012, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, bị một nhóm thanh thiếu niên đe dọa, chiếm đoạt điện thoại và tiền trong tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Bình Nguyên, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 27/8, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 2008; Nguyễn Văn Q., sinh năm 2010 và Nguyễn Minh Kiên, sinh năm 2007, đều trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng bắt được 3 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 26/8, Quyền điều khiển xe mô tô chở Kiên và Q. di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Bình Nguyên. Khi đến khu vực thôn Ngọc Canh, xã Bình Tuyền, nhóm này phát hiện cháu Đ.T.S., sinh năm 2012, trú tại xã Bình Xuyên, điều khiển xe máy điện chở cháu N.Đ.T. đi ngược chiều.

Quyền dừng xe để Q. xuống chặn xe của hai cháu. Do đường vắng, lo sợ bị nhóm thanh thiếu niên đánh, cháu T. đã đưa điện thoại iPhone 14 cho Q. Sau đó, hai cháu tiếp tục đi theo nhóm này để xin lại điện thoại. Tại khu vực sân đình Ngọc Canh, Q. yêu cầu cháu T. đưa tiền. Khi cháu T. không đồng ý, Q. tiếp tục đe dọa sẽ lấy điện thoại. Do lo sợ, cháu T. đã cung cấp mật khẩu ứng dụng ZaloPay trên điện thoại.

Quyền sau đó sử dụng điện thoại của cháu T. đăng nhập vào ứng dụng và chuyển 1.250.000 đồng từ tài khoản của cháu sang tài khoản ZaloPay mang tên Nguyễn Mạnh Quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Kiên và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Q., Nguyễn Mạnh Quyền về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ