Công an xác minh 100.000.000 đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Thu Thủy đúng ngày 26/8, có liên quan tới Phạm Thị Hạnh Chi SN 1978
Bất ngờ nhận được chuyển khoản 100.000.000 đồng từ 1 tài khoản lạ, người phụ nữ ở Phú Thọ nhanh chóng trình báo công an.
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Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hùng Việt đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an ngay từ cơ sở, đồng thời lan tỏa hành động đẹp, ý thức tôn trọng tài sản của người khác trong cộng đồng.
Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 26/8/2026, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tại thôn Quang Trung, xã Hùng Việt, bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Thủy đã chủ động đến trụ sở Công an xã Hùng Việt trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hùng Việt đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên là của chị Phạm Thị Hạnh Chi, sinh năm 1978, trú tại khu Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch, do sơ suất, chị Chi đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Sau khi xác định rõ người chuyển và người nhận, Công an xã Hùng Việt đã hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thực hiện việc hoàn trả số tiền theo quy định.
Ngày 27/8/2026, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã hoàn tất việc trả lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho chị Phạm Thị Hạnh Chi. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Phạm Thị Hạnh Chi bày tỏ xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy và cán bộ Công an xã Hùng Việt đã nhanh chóng, trách nhiệm hỗ trợ giải quyết vụ việc. Chị Chi cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Thủy vì đã chủ động trình báo và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền.
Hành động của chị Nguyễn Thị Thu Thủy là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Trong thực tế, các giao dịch chuyển khoản có thể phát sinh sai sót do nhập nhầm thông tin hoặc số tài khoản, dẫn đến việc tiền được chuyển đến người không có liên quan. Khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh tự ý sử dụng số tiền.
Qua vụ việc, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Công an xã Hùng Việt cũng được thể hiện trong quá trình tiếp nhận thông tin, xác minh và hỗ trợ người dân giải quyết vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng. Những hành động cụ thể từ cơ sở góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ
Phụ Nữ Mới