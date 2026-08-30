Tin mới nhất về thời tiết kỳ nghỉ lễ 2/9: Bão Saudel có diễn biến mới, cảnh báo nhiều nơi có mưa lớn

Sáng 30/8, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã bước sang ngày thứ hai. Với nhiều gia đình đang lên kế hoạch di chuyển, du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, dự báo thời tiết những ngày tới là thông tin đặc biệt được quan tâm.

Đáng chú ý, chỉ trong chiều và tối 29/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia liên tiếp cập nhật các bản tin về xu thế thời tiết, mưa lớn và thời tiết nguy hiểm. Bản tin cảnh báo mưa lớn mới nhất được phát lúc 21h ngày 29/8. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng ban hành văn bản yêu cầu nhiều tỉnh, thành chủ động ứng phó với đợt mưa sắp tới.

Cảnh báo được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ

Miền Bắc sắp bước vào thời điểm mưa mạnh nhất kỳ nghỉ

Theo bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật, trong ngày 30/8, Bắc Bộ vẫn có những khoảng nắng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Hà Nội, đêm 29/8 đến ngày 30/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào ban đêm, sau đó ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32-35 độ C.

Tuy nhiên, thời điểm người dân cần lưu ý hơn là từ đêm nay 30/8 sang ngày 31/8.

Trong bản tin cảnh báo mưa lớn phát lúc 21h ngày 29/8, cơ quan khí tượng dự báo khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Hà Nội cũng được dự báo có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Bắc Ninh

Không chỉ dừng ở cảnh báo khí tượng, ngày 29/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Văn bản số 47/BCĐ-BNNMT, gửi các địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế, yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Văn bản lưu ý có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, từ đó gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở ở khu vực miền núi. Các địa phương được yêu cầu kiểm soát những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và không để người, phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Sau đợt mưa này, tình hình được dự báo khả quan hơn. Từ ngày 1-2/9, Bắc Bộ chủ yếu mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng. Điều này đồng nghĩa ngày Quốc khánh 2/9 hiện được dự báo có điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với ngày 31/8.

Một số địa phương được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét cho mưa lớn (Ảnh minh họa - Báo Lạng Sơn)

Vùng áp thấp từ bão Saudel có thể quay trở lại Biển Đông

Một diễn biến khác đang được theo dõi sát trong kỳ nghỉ liên quan đến bão Saudel.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được Báo Nông nghiệp và Môi trường cập nhật ngày 29/8, trong ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel được dự báo di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng tái sinh, mạnh trở lại thành bão. Cơ quan khí tượng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của hệ thống này và cập nhật trong những bản tin tiếp theo.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi Saudel trước đó đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu. Do đó, thông tin mới nhất không có nghĩa bão Saudel chắc chắn sẽ quay trở lại Biển Đông, mà chính xác là vùng áp thấp suy yếu từ bão có khả năng trở lại vùng biển và tái mạnh lên.

Một tín hiệu khác cho thấy thời tiết trên biển đầu tháng 9 cần được chú ý là bản tin dự báo sóng 10 ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phát lúc 15h30 ngày 29/8. Theo đó, giai đoạn từ 1-7/9, sóng tại Bắc Biển Đông có thể cao 4-6m; cơ quan khí tượng cảnh báo sóng lớn có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đường đi của bão Saudel những ngày trước, tuy nhiên hiện nay có dự báo áp thấp của bão sẽ quay trở lại biển Đông (Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Vì vậy, người có kế hoạch du lịch biển trong những ngày 1-2/9 nên tiếp tục theo dõi các bản tin mới, thay vì chỉ dựa vào dự báo được đưa ra từ đầu kỳ nghỉ.

Mưa lớn dịch xuống Thanh Hóa - Huế, nhiều điểm du lịch phía Nam vẫn có nắng

Sau miền Bắc, vùng mưa mạnh được dự báo dịch dần xuống phía Nam. Theo Văn bản 47/BCĐ-BNNMT ngày 29/8, từ 31/8 đến 1/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 180mm.

Đến ngày 2/9, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm, trời chuyển sang có mưa vài nơi và ban ngày có nắng.

Trong khi đó, nhiều điểm đến ở duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết thuận lợi hơn. Dự báo chuyên đề mới nhất của Trung tâm cho thấy Quy Nhơn từ đêm 29/8 đến 2/9 chủ yếu không mưa về đêm, ban ngày trời nắng; Nha Trang từ 31/8 đến 2/9 cũng chủ yếu ngày nắng. Đà Nẵng có nắng nóng trong ngày 30/8, sau đó có thể xuất hiện mưa rào, dông vào một số thời điểm.

Ảnh minh họa

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, kiểu thời tiết quen thuộc vẫn duy trì: ban ngày có nắng, chiều và tối dễ xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ mưa to. TP.HCM và Cần Thơ được dự báo có xác suất mưa khoảng 65-75% vào một số thời điểm trong kỳ nghỉ.

Như vậy, theo những dự báo và cảnh báo mới nhất được cơ quan chức năng phát hành đến tối 29/8, đêm 30/8 và ngày 31/8 là khoảng thời gian đáng chú ý nhất về mưa lớn tại miền Bắc; từ 31/8 đến 1/9, trọng tâm mưa chuyển xuống Thanh Hóa - Huế. Riêng diễn biến của vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel trong ngày 1/9 vẫn cần tiếp tục theo dõi, bởi các dự báo về vị trí và cường độ có thể còn được điều chỉnh trong những bản tin tiếp theo.