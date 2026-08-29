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"Thủ môn tuyển mình vất vả": Hotboy Trần Trung Kiên vừa nâng cúp vô địch đã hoá người giữ trẻ, trông dàn "hot kids" ĐT Việt Nam siêu đáng yêu

| | Sống

Khoảnh khắc thủ môn Trần Trung Kiên lặng lẽ “làm bảo mẫu” giữa sân Mỹ Đình sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, sân Mỹ Đình ngập trong giấy kim tuyến, cờ đỏ và những màn ăn mừng rộn ràng. Các tuyển thủ lần lượt tiến ra khu vực sân khấu để tận hưởng khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch cùng với gia đình và người hâm mộ.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, thủ môn Trần Trung Kiên lại vô tình lọt vào một khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu. Thay vì chỉ tập trung ăn mừng cùng các đồng đội, chàng thủ môn sinh năm 2003 xuất hiện ở khu vực phía sau sân khấu và dường như đảm nhận luôn nhiệm vụ “trông trẻ”. Xung quanh anh là những em nhỏ đang chạy nhảy, vui chơi giữa sân sau khi lễ trao giải kết thúc.

Ảnh: Cún

Ảnh: Cún

Trong loạt hình ảnh, Trung Kiên đứng giữa khu vực sân còn ngập giấy kim tuyến, vừa quan sát các thành viên đội tuyển vừa để mắt tới những “hot kids” - con nhà tuyển thủ - đang tung tăng trên sân. Anh chàng cẩn thận giúp các bé bước lên bục vinh quang, bốc kim tuyến tung lên cho các nhóc tỳ vui đùa, trên gương mặt lại luôn nở nụ cười trìu mến. Những nhóc tỳ nhà Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Xuân Mạnh... thoải mái vui chơi dưới sự giám sát, trông chừng của "chú" hotboy Trần Trung Kiên.

Ảnh: Cún

Ảnh: Cún

Ảnh: Cún

Khung cảnh ấy tạo nên sự đối lập cực kỳ hài hước: người ta vừa thấy Trung Kiên nâng cúp vô địch, vài phút sau đã thấy anh chuyển nghề sang “bảo mẫu” bất đắc dĩ. Trần Trung Kiên vốn là thủ môn số ba của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này. Anh không được sử dụng phút nào trong hành trình đăng quang, nhưng vẫn có tên trong đội hình vô địch. Theo thống kê được công bố sau giải, Trung Kiên trở thành cầu thủ đặc biệt khi hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026 mà chưa thi đấu phút nào ở cả hai kỳ giải. Tuy nhiên, với Trung Kiên, việc được tham dự giải đấu đã giúp anh học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Bởi vậy, những khoảnh khắc hậu trường sau trận chung kết càng khiến hình ảnh của chàng thủ môn trẻ trở nên thú vị. Không có nhiều thời gian xuất hiện trên sân với tư cách người thi đấu, Trung Kiên lại có một “vai diễn” khác trong ngày hội ăn mừng: hòa vào tập thể, tận hưởng niềm vui và thậm chí còn kiêm luôn việc để mắt tới dàn nhóc tỳ.

Sau một giải đấu kéo dài, đây có lẽ là lúc các tuyển thủ được thoải mái nhất. Không còn áp lực thi đấu, không còn những phút giây căng thẳng trên sân, các cầu thủ có thể cùng gia đình tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt khi Việt Nam lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vô địch.

Với riêng Trung Kiên, dù không có phút thi đấu nào, anh vẫn là một phần của tập thể vừa làm nên chiến tích đáng nhớ. Và nếu những đồng đội khác có ảnh nâng cúp, ăn mừng cùng gia đình hay tạo dáng với huy chương, thì thủ môn trẻ nhà mình lại có thêm một “nhiệm vụ” rất khác: trông cả dàn hot kid giữa sân Mỹ Đình.

"Thủ môn tuyển mình vất vả": Hotboy Trần Trung Kiên vừa nâng cúp vô địch đã hoá người giữ trẻ, trông dàn "hot kids" ĐT Việt Nam siêu đáng yêu - Ảnh 10.Cảnh tượng đang diễn ra tại Khu du lịch Đại Nam

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Khu du lịch Đại Nam tổ chức nhiều chương trình vui chơi, giải trí và hoạt động biểu diễn phục vụ du khách trong 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9/2026.

Theo Tú Tú,

Đời sống & Pháp luật

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