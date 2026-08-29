Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ nhắc: 4 loại nước uống càng nhiều thận càng nhanh "hỏng"

Thận được ví như "bộ lọc sinh học" bền bỉ nhất của cơ thể khi phải làm việc liên tục để sàng lọc khoảng 200l máu mỗi ngày. Tuy nhiên, suy thận giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, đến khi cơ thể phát tín hiệu rõ rệt thì bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn. Trường hợp của ông Triệu (Đài Loan, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.

Ông nay 50 tuổi, từ ngày còn trẻ đã tránh xa bia rượu, thuốc lá nên tưởng mình sống rất lành mạnh, chủ quan với sức khỏe. Sau hơn 3 tháng đau thắt lưng, tiểu bọt, người mệt mỏi dai dẳng ông mới chịu đi khám. Kết quả, ông nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn 4 và phải sống chung với máy chạy thận suốt đời. Sau khi nghe bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích, ông hối hận vô cùng khi hiểu ra sở thích ăn mặn và uống nước ngọt có ga hàng ngày chính là "thủ phạm".

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Dữ liệu từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (GBD) cảnh báo hiện có khoảng 850 triệu người đang sống chung với các biến chứng suy thận. Dự báo đến năm 2040, suy thận mạn có thể vươn lên nhóm 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bên cạnh việc lười uống nước khiến cơ thể thiếu hụt dung môi lọc độc tố, thói quen tiêu thụ 4 loại thức uống dưới đây chính là "sát thủ âm thầm" tàn phá thận nhanh nhất:

1. Nước ép trái cây, nước ngọt

Nhiều người lầm tưởng nước ép trái cây tươi là lành mạnh, nhưng khi bị tách bỏ chất xơ, cả nước ép lẫn nước ngọt có ga đều chứa hàm lượng đường Fructose rất cao. Khi đi vào cơ thể, Fructose làm tăng nồng độ axit uric trong máu, tạo điều kiện cho các tinh thể lắng đọng tại đường tiết niệu.

Nghiên cứu từ Đại học Y Osaka (Nhật Bản) chỉ ra người uống từ 2 lon nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ xuất hiện đạm trong nước tiểu (protein niệu) cao hơn 40%, dấu hiệu điển hình cho thấy màng lọc cầu thận đã bị rách. Song song đó, nghiên cứu của Đại học Emory (Mỹ) chứng minh Fructose nồng độ cao làm gia tăng tình trạng kháng insulin, gây áp lực chuyển hóa nặng nề, khiến các Nephron (đơn vị lọc của thận) suy yếu và mất chức năng vĩnh viễn.

2. Nước lẩu đặc, nước hầm xương ninh quá lâu

Thói quen húp sạch nước lẩu hay ninh xương thật kỹ để lấy vị đậm đà vô tình nạp vào cơ thể lượng Natri, Purin và Photpho ở nồng độ cực cao. Báo cáo y khoa của Đại học Y Harvard (Mỹ) nhấn mạnh việc nạp quá nhiều Natri buộc thận phải hoạt động liên tục dưới áp lực lớn để đào thải muối thừa. Tình trạng này kéo dài gây tăng áp lực máu lên vi mạch thận, dẫn đến tổn thương màng lọc và làm tăng nguy cơ suy thận gấp 3 lần.

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Ngoài ra, bác sĩ Hồng Vĩnh tường dẫn một nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo: "Lượng Purin dồi dào trong nước hầm xương sẽ chuyển hóa thành axit uric, đọng lại thành tinh thể urat gây sỏi thận, tăng nguy cơ bệnh thận mạn".

3. Rượu bia

Thành phần cồn (Ethanol) có tính lợi tiểu mạnh, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước nhanh chóng và làm cô đặc các chất thải độc hại tại thận.

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (NKF), uống rượu bia thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy thận mạn lên gấp 2 lần, và con số này sẽ vọt lên tới 5 lần nếu kết hợp cả hút thuốc lá. Cồn tàn phá mạch máu thận thông qua việc làm tăng huyết áp, đồng thời làm suy giảm khả năng cân bằng điện giải của các ống thận, khiến chức năng lọc suy giảm không thể phục hồi.

4. Trà pha quá đặc

Dù trà là thức uống thanh nhiệt tốt, nhưng trà pha quá đặc lại chứa hàm lượng Axit Oxalic cùng Caffeine ở nồng độ cao. Báo cáo y khoa của Đại học Y khoa Arkansas (Mỹ) ghi nhận nhiều trường hợp suy thận cấp bùng phát chỉ vì thói quen uống trà đặc liên tục.

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Nồng độ Axit Oxalic quá cao khi lọc qua thận sẽ kết tủa đột ngột, gây tắc nghẽn hàng loạt ống thận nhỏ. Sự ngưng trệ dòng chảy này làm tăng áp lực ngược lại cầu thận, gây tổn thương mô thận cấp tính. Nếu không điều trị kịp thời, các tổn thương này sẽ biến thành sẹo xơ và chuyển thành suy thận mạn tính. Đồng thời, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo: "Caffeine dư thừa cũng kích thích hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và áp lực lọc lên thận".

Làm gì để bảo vệ và tăng cường chức năng thận? Bên cạnh việc cắt giảm các loại đồ uống gây hại kể trên, bạn có thể chủ động bảo vệ "bộ lọc" của cơ thể bằng những thói quen đơn giản sau: - Uống đủ từ 1,5 - 2l nước lọc mỗi ngày: Nước lọc giúp làm loãng dòng máu, hỗ trợ thận vận chuyển và đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. - Cắt giảm lượng muối trong khẩu phần: Giảm tiêu thụ đồ ăn đậm vị, hạn chế húp sạch nước dùng bún phở hay nước lẩu để hạ áp lực lên mạch máu thận. Kiểm soát dưới 5g/muối mỗi ngày. - Không tự ý dùng thuốc giảm đau: Hạn chế lạm dụng các loại thuốc giảm đau NSAID vì chúng làm giảm dòng máu đến nuôi thận. - Không nhịn tiểu: Đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu để tránh trào ngược nước tiểu gây nhiễm trùng đường tiết niệu và bể thận. - Định kỳ kiểm tra sức khỏe: Xét nghiệm chỉ số Creatinine máu, Ure máu và tổng phân tích nước tiểu 6 tháng/lần để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.



Tổng hợp