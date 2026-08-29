Phở 'uống' của Việt Nam được bán ở độ cao 10.000m

Theo thông tin từ Sun Group, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Tập đoàn chính thức đưa thức uống vị “Phở” lên độ cao 10.000m để phục vụ trên khoang Thương gia của các chuyến bay quốc tế.

Không có bánh phở, thịt bò hay nước dùng, “Phở” ở đây là một thức uống từ quế, hồi, hạt ngò, thêm chút vị mặn, rồi kết nối chúng với chiết xuất thảo mộc, vị citrus (hương chanh) của Cam Sành.

Thức uống vị “Phở” (Ảnh: Sun Group)

Ngay thành phần tạo nên vị citrus cho “Phở” cũng mở ra cả một “bản đồ nguyên liệu Việt” khi hương liệu chưng cất thủ công trong công thức được làm từ gạo Thái Bình, mía Nghệ An và Cam Sành Hà Giang, đưa hương vị từ khắp các vùng miền của Tổ quốc cùng hội tụ trong một thức uống.

Bên cạnh “Phở”, lần này, Sun PhuQuoc Airways còn bổ sung thêm một thức uống được phát triển từ công thức Old Fashioned vào menu.

“Old Fashion” trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways (Ảnh: Sun Group)

Old Fashioned là một trong những loại cocktail kinh điển, có công thức xuất hiện từ đầu thế kỷ XIX. Phiên bản được phục vụ trên các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways sử dụng nước cốt chưng cất từ 100% ngô H’Mông, kết hợp với Angostura bitters và đường, cùng các lớp hương vanilla, caramel, citrus và quế.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc nguyên liệu bản địa được đưa vào một công thức đồ uống có nguồn gốc phương Tây. Thay vì sử dụng các loại nguyên liệu chưng cất quen thuộc từ những thị trường nổi tiếng về đồ uống, phiên bản này lấy ngô H’Mông làm thành phần chính của phần nước cốt.

Như vậy, hai thức uống được lựa chọn theo hai hướng khác nhau. “Phở” lấy cảm hứng trực tiếp từ một món ăn Việt để chuyển thành ngôn ngữ đồ uống, trong khi Old Fashioned giữ cấu trúc của một công thức quốc tế nhưng thay đổi phần nguyên liệu nền bằng sản phẩm bản địa.

Việc đưa các thức uống này vào phục vụ diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng mạng bay quốc tế. Cách hãng hàng không này phục vụ các thức uống trên như một cách để giới thiệu những sản phẩm và hương vị bản địa đến với hành khách quốc tế.

Với “Phở”, câu chuyện bắt đầu từ những gia vị quen thuộc trong một món ăn đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Việt. Còn với Old Fashioned, điểm nhấn lại nằm ở nguyên liệu ngô H’Mông được sử dụng để tạo nên phần nước cốt.

Hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng cho thấy một xu hướng: những nguyên liệu vốn gắn với đời sống và ẩm thực địa phương có thể được đưa vào các trải nghiệm hiện đại, trong đó có không gian hàng không.