Tài sản lớn nhất của Đình Bắc

Với một cầu thủ, tài sản quý giá nhất không chỉ nằm ở những bản hợp đồng hay mức lương, mà còn ở những chiếc cúp và danh hiệu được tạo nên trên sân cỏ. Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc đã sớm tích lũy cho mình một bộ sưu tập giải thưởng đáng chú ý, từ các danh hiệu ở cấp CLB, đội tuyển trẻ đến chức vô địch cùng đội tuyển quốc gia và những phần thưởng cá nhân.

Đỉnh cao mới nhất đến với Đình Bắc vào tối 26/8 vừa qua, khi anh cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Cũng trên sân Mỹ Đình, tiền đạo sinh năm 2004 được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng: Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu Đình Bắc dự ASEAN Cup. Anh đá chính cả 8 trận, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo, góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải. Từ một tài năng trẻ, Đình Bắc đã nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trên sân khấu lớn nhất Đông Nam Á.

Từ chức vô địch trẻ Đông Nam Á đến sân khấu châu Á

Nếu ASEAN Cup 2026 là cột mốc nổi bật nhất của Đình Bắc ở cấp đội tuyển quốc gia, nền móng cho bước tiến ấy được tạo dựng từ năm 2025.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch sau hành trình toàn thắng. Anh ghi 2 bàn và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây cũng là lần đầu một cầu thủ Việt Nam nhận phần thưởng cá nhân này tại giải đấu.

Đình Bắc có sự thăng tiến vượt bậc trong vòng hơn 1 năm trở lại đây. Ảnh: VFF

Cuối năm 2025, Đình Bắc tiếp tục cùng U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội, trực tiếp in dấu giày vào 5 bàn thắng với 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo.

Những màn trình diễn ấy được ghi nhận bằng các giải thưởng cá nhân trong năm. Đình Bắc giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam 2025. Tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, anh đứng thứ hai trong cuộc đua dành cho cầu thủ nam, chỉ sau Nguyễn Hoàng Đức.

Bước sang năm 2026, bộ sưu tập của Đình Bắc tiếp tục được bổ sung bằng một dấu mốc mang tính lịch sử.

Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Việt Nam ghi 4 bàn, trong đó có những pha lập công vào lưới Saudi Arabia, UAE. Anh được trao danh hiệu Vua phá lưới, trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đoạt phần thưởng này.

Đình Bắc nhận giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Danh hiệu càng đặc biệt bởi Đình Bắc không phải cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong nhóm dẫn đầu. Anh cùng Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản có cùng 4 bàn và 2 kiến tạo, nhưng Đình Bắc thi đấu ít phút hơn nên được xếp trên theo điều lệ của AFC.

Cùng giải đấu ấy, U23 Việt Nam giành HCĐ sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Như vậy, trong chưa đầy một năm, Đình Bắc đã lần lượt có chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games, Vua phá lưới U23 châu Á và HCĐ châu Á.

Không chỉ thành công trong màu áo đội tuyển

Bộ sưu tập của Đình Bắc còn được tạo nên từ những thành tích ở cấp CLB. Trong màu áo Công an Hà Nội, anh cùng đội bóng giành Cúp Quốc gia 2024-2025 và Siêu cúp Quốc gia 2025.

Mùa giải V.League 2025-2026 tiếp tục là một bước ngoặt. CAHN lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Thanh Hóa. Còn Đình Bắc có mùa giải bùng nổ với 10 bàn thắng. Phong độ ấy giúp anh được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2025-2026, đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới nội (chỉ sau tiền vệ Đỗ Hoàng Hên).

Đáng nói, 10 bàn thắng của Đình Bắc được ghi trong giai đoạn tăng tốc đặc biệt của CAHN. Anh có chuỗi nhiều trận liên tiếp lập công, trở thành một trong những mũi tấn công quan trọng giúp đội bóng ngành công an chinh phục chức vô địch.

Ảnh: Công an Hà Nội FC

Nếu đặt những thành tích trên cạnh nhau, có thể thấy phần lớn những dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp Đình Bắc chỉ mới xuất hiện trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Với tiền đạo này, những chiếc cúp và danh hiệu có lẽ chính là thứ tài sản đáng giá nhất mà anh đang sở hữu. Sau một năm 2025 và tám tháng đầy dấu ấn của năm 2026, bộ sưu tập các danh hiệu của Đình Bắc vẫn còn nhiều dư địa để được nối dài.