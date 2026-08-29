Phim Việt là bất ngờ lớn nhất lễ 2/9: Ai xem cũng cười banh rạp, kịch bản 12.000 tỷ có khác

Đường đua phim Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay có ba tác phẩm điện ảnh nội địa với những màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đặt lên bàn cân, bom tấn dã sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về quy mô đầu tư, bối cảnh hoành tráng lẫn sự hậu thuẫn từ đạo diễn hành động quốc tế. Ở khía cạnh tâm lý - hài hước, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập lại nắm chắc phần thắng truyền thông khi nhanh chóng cán mốc trăm tỷ nhờ tệp khán giả Gen Z đông đảo cùng nội dung đặc biệt.

So với hai đối thủ, Quý Tử Vượt Giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có phần lép vế về mặt hiệu ứng truyền thông trước khi ra rạp. Thế nhưng, sau khi những suất chiếu đầu tiên sáng đèn, tác phẩm hài - gia đình này lại là cái tên vướng ít tranh cãi nhất và nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng.

Ảnh: NSX

Dạo một vòng đọc các review phim trên MXH, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái ngỡ ngàng của khán giả. Một tài khoản hào hứng chấm phim 9/10 điểm kèm lời khẳng định: "Không kỳ vọng quá nhiều nhưng phim làm tốt hơn mong đợi của tui luôn. Hài tự nhiên, hài lạy cười nghiêng ngả, không bị nhảm... ai chưa biết xem gì mùa lễ thì triển đi xem liền nha, giải trí cực độ." Đồng tình với quan điểm đó, khán giả khác chia sẻ: "Đã xem và xác nhận: Quý Tử Vượt Giàu là con phim giải trí nhất mùa lễ 2/9 này rồi, không phải lăn tăn chọn lựa nữa đâu."

Ảnh: NSX

Nhiều khán giả còn tuyên bố "nguyện seeding 0đ" cho phim vì tình tiết quá duyên dáng, dàn nhân vật thoại tự nhiên đến mức cứ ngỡ như họ đang sống thật chứ không phải đang diễn trên set. Với những phản ứng tích cực sau khi xem phim, có thể thấy Quý Tử Vượt Giàu là một bộ phim chất lượng và gây bất ngờ nhất mùa lễ năm nay.

Ảnh: Threads

Ảnh: Threads

Quý Tử Vượt Giàu xoay quanh phi vụ nuôi dạy con "độc nhất vô nhị" của gia đình ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang). Vì sợ cậu con trai duy nhất là Phú Quý (Hạo Khang) sinh ra ở vạch đích sẽ sinh hư, cặp vợ chồng tỷ phú này đã dựng lên một kế hoạch điên rồ: Giả nghèo giả khổ, thuê cả một ê-kíp đóng giả bà nội và hàng xóm để tạo ra môi trường sống cơ hàn cho con.

Ảnh: NSX

Phim lấy cảm hứng từ siêu phẩm hài đình đám đạt doanh thu 12.000 tỷ Chàng Tỷ Phú Gặp Nạn (Successor) của Trung Quốc. Là lần thứ 4 thử sức với thể loại phim remake, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chứng minh bản tay nhào nặn lão luyện của mình. Thay vì bê nguyên xi bản gốc, anh thổi vào phim hơi thở trào phúng và hài thuần Việt, lồng ghép tinh tế những câu chuyện rất gần gũi với người Việt như áp lực con rể - nhà vợ, tư duy nuôi dạy con kiểu Á Đông và những mảng miếng hài "tỉnh bơ" thương hiệu của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật. Mặt khác, diễn xuất giàu cảm xúc cùng gương mặt "búng ra visual" của Hạo Khang cũng là điểm nhấn cho tác phẩm.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Không đao to búa lớn, không cài cắm đạo lý giáo điều nặng nề, Quý Tử Vượt Giàu giành chiến thắng trong lòng khán giả nhờ tiếng cười nguyên bản và thông điệp gia đình sâu sắc lắng đọng ở cuối phim. Giữa một mùa phim lễ có phần phân hóa mạnh mẽ về thị hiếu, bạn cũng có thể tham khảo bộ phim này để cùng gia đình ra rạp xả stress.

Nguồn: Threads

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