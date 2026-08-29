Nhan sắc lấn át cả Lưu Diệc Phi của cô gái đang bị tỷ phú thế giới vạch mặt bằng tâm thư dài 6.000 chữ

Mâu thuẫn tình - tiền giữa Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần - nhà sáng lập hệ thống tiền mã hóa TRON, có tài sản ròng cá nhân khoảng 8,5 tỷ USD và đứng thứ 435 thế giới theo thống kê của Forbes - đang là tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Vào tối 27/8, Tôn Vũ Thần cho biết anh đã mất hơn 10 tiếng, thức trắng 2 đêm để viết bức tâm thư dài 6.000 chữ mang tên "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm" tố cáo minh tinh Cbiz "đào mỏ", lấy chuyện mang thai hộ để lừa tiền. Ngoài ra, Tôn Vũ Thần còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền sính lễ hơn 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Trước cáo buộc của tình cũ, Cảnh Điềm tuyên bố ngắn gọn cô không có mắt nhìn đàn ông, nhưng tin vào pháp luật và sự công bằng. Hiện tại, mọi diễn biến xoay quanh vụ đấu tố và "nhất cử nhất động" của 2 nhân vật chính đang được dân tình theo dõi sít sao. Trong đó có 1 chi tiết được dân tình chú ý là việc Tôn Vũ Thần cho biết anh đã si mê Cảnh Điềm từ năm 2007 sau khi xem hình ảnh quảng cáo của cô. Lúc đó, Tôn Vũ Thần là chàng sinh viên nghèo, còn Cảnh Điềm đã là mỹ nhân mới chớm nở của Cbiz. 19 năm sau, khi Tôn Vũ Thần tay trắng lập nghiệp thành công, họ gặp gỡ, yêu nhau và đã tính đến chuyện cưới xin nhưng cuối cùng mọi thứ tan vỡ đến mức kiện tụng ra tòa.

Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần xảy ra mâu thuẫn tiền bạc sau khi chia tay. Ảnh: Sina.

Chia sẻ của Tôn Vũ Thần khiến nhan sắc của Cảnh Điềm thời trẻ gây chú ý trở lại. Không ít người thắc mắc chẳng biết hồi năm 2007, nữ diễn viên rực rỡ đến độ nào mà Tôn Vũ Thần lại "crush" Cảnh Điềm đến gần 20 năm. Theo tờ Sohu, Cảnh Điềm một thời là người tình trong mộng của hàng triệu thanh niên Trung Quốc. Ở thời đỉnh cao nhan sắc, cô đẹp đến mức lấn lướt Lưu Diệc Phi, đứng cạnh Trương Bá Chi cũng chẳng lép vế. Minh tinh sinh năm 1988 được công chúng biết đến với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh có hồn, khí chất cổ điển và sang trọng hiếm thấy. Vì nhan sắc của Cảnh Điềm thời trẻ cứ xuất hiện là được "phong thần", thậm chí đến giờ chẳng có lứa sao mới lớn nào ở Cbiz được đánh giá xinh đẹp bằng nữ diễn viên hồi 19-20 tuổi.

Ở những năm công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển, nhan sắc của Cảnh Điềm đã vô cùng tỏa sáng và hút ống kính khiến Cnet phải xuýt xoa mỗi lần có dịp ngắn nhìn lại. "Cảnh Điềm chẳng có khoảnh khắc xấu nào trong cuộc đời. Đố ai có thể dửng dưng trước nhan sắc của cô ấy", khán giả bình luận trên Sina. Tại giới giải trí xứ tỷ dân, Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh", "Đóa hoa phú quý chốn nhân gian".

Nhan sắc rực rỡ của Cảnh Điềm ở độ tuổi đôi mươi. Clip: Weibo.

Hình ảnh quảng cáo của Cảnh Điềm hạ gục trái tim Tôn Vũ Thần, khiến vị đại gia trồng cây si cô suốt 19 năm. Ảnh: QQ.

Khi mới tốt nghiệp đại học và chân ướt chân ráo vào showbiz, Cảnh Điềm được nhận xét sở hữu nét đẹp đằm thắm ngọt ngào, nữ tính với gương mặt bầu bĩnh khả ái, đôi mắt sáng. Ảnh: Sohu.

Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo và ngũ quan hài hòa giúp nữ diễn viên Kong: Skull Island ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Weibo.

Ở thời công nghệ chỉnh sửa ảnh còn chưa phát triển như hiện nay, nhan sắc của Cảnh Điềm đã đủ sức tỏa sáng trong mọi khung hình, khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa. Dường như nữ diễn viên chẳng cần đến bất kỳ lớp filter hay công nghệ “cứu ảnh” nào vẫn có thể dễ dàng chinh phục ống kính bằng gương mặt xinh đẹp, khí chất nổi bật. Ảnh: Sohu.

Trong những lần chung khung hình, nhan sắc cổ điển và thanh lịch của Cảnh Điềm hoàn toàn "lấn át" Lưu Diệc Phi - người vốn được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: Sina.

Khoảnh khắc Cảnh Điềm đọ sắc với Trương Bá Chi vào năm cô 24 tuổi. Đây được cho là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Cảnh Điềm, trong khi Trương Bá Chi dù đã sinh 2 con vẫn khiến công chúng choáng ngợp với vóc dáng thon gọn, vẻ đẹp sắc sảo. Ảnh: Sina.

Khoảnh khắc 2 mỹ nhân Cbiz đứng chung khung hình khiến dân tình "điên đảo". Nhan sắc của Cảnh Điềm và Trương Bá Chi được nhận xét bất phân thắng bại. Họ đều sở hữu nét đẹp cuốn hút riêng ở 2 độ tuổi khác nhau. Ảnh: Sina.

Hiện, vụ kiện tranh chấp tiền bạc của Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần đã được tòa án thụ lý, chính thức bước vào giai đoạn tố tụng. Tuy nhiên, cáo buộc mang thai hộ của minh tinh 8X chưa được cơ quan chức năng xác minh thực hư. Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tố cáo của Tôn Vũ Thần là thật, sự nghiệp nghệ thuật của Cảnh Điềm đối mặt với một rủi ro lớn, có nguy cơ bị phong sát vĩnh viễn như trường hợp của Trịnh Sảng.

Ở một diễn biến mới khác, dân tình đã đào được lịch sử làm giàu trong "giới kinh doanh xám" của Tôn Vũ Thần. Phần lớn tài sản của đại gia này được cho là đến từ việc phát hành và đầu cơ tiền mã hóa - hoạt động tài chính bị xem là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Năm 2017, Tôn Vũ Thần từng bị nghi vấn huy động vốn trái phép, trục lợi từ việc thao túng thị trường tiền số thông qua việc thành lập TRON và phát hành token TRX.

Năm 2018, Tôn Vũ Thần bị áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh. Tuy nhiên, Tôn Vũ Thần đã tìm cách ra nước ngoài và đến nay vẫn chưa về Trung Quốc thêm lần nào nữa. Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ chính thức khởi kiện Tôn Vũ Thần với cáo buộc giao dịch giả tạo, thao túng thị trường và chào bán chứng khoán trái phép. Đến tháng 3/2026, vụ việc được giải quyết bằng thỏa thuận dàn xếp, trong đó công ty của tỷ phú sinh năm 1990 phải trả 10 triệu USD (260 tỷ đồng).

Tôn Vũ Thần đang bị đào lại lịch sử làm giàu bất hợp pháp. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu