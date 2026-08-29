Ronaldo lại toả sáng

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị bền bỉ cùng bản năng săn bàn thượng thừa khi ghi bàn thắng quyết định, giúp Al Nassr lội ngược dòng đánh bại Al Taawoun với tỷ số 2-1 trên sân nhà Alawwal Park tại vòng 4 Saudi Pro League 2026/27.

Bước vào trận đấu, Al Nassr bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay từ phút 11. Đội khách Al Taawoun có tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc bên hành lang cánh phải trước khi Bassam Al-Hurayji xuất hiện đúng lúc, đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, Al Nassr dồn lên tấn công dồn dập. Sự cơ động của Sadio Mane liên tục đặt hàng thủ đối phương vào thế báo động. Đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, nỗ lực của đội chủ nhà mới được cụ thể hóa bằng cú sút xa ghim bóng sát góc lưới từ khoảng cách 25 mét của Samu Costa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ngay đầu hiệp 2, đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên tiếng đúng lúc. Phút 49, xuất phát từ cú dứt điểm của Mohamed Simakan trong vòng cấm, Ronaldo phản ứng nhanh nhạy hơn toàn bộ hàng thủ Al Taawoun để chớp thời cơ chạm bóng tinh tế ở khu vực 5m50, ấn định chiến thắng 2-1 cho Al Nassr. Bảo toàn kết quả này cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, Al Nassr củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu.

Ronaldo vẫn bền bỉ ghi bàn (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Pha lập công vào lưới Al Taawoun đánh dấu bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Cristiano Ronaldo cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Trong hành trình vĩ đại đó, CR7 đã ghi 450 bàn cho Real Madrid, 146 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha, 145 bàn cho Manchester United, 131 bàn cho Al Nassr, 101 bàn cho Juventus và 5 bàn thời còn khoác áo Sporting CP. Ở tuổi 41, tiền đạo huyền thoại này chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 22 pha lập công nữa. Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 6/9, Ronaldo và các đồng đội sẽ bước vào trận đại chiến làm khách trên sân của đối thủ duyên nợ Al Ittihad.