Đúng ngày 2/9, một cảng hàng không ở Việt Nam có lượng chuyến bay đặc biệt

Tân Sơn Nhất có ngày khai thác tới 800 chuyến bay

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn từ ngày 28/8 đến 2/9 được dự báo duy trì sản lượng khai thác ở mức cao. Bình quân mỗi ngày, sân bay dự kiến khai thác khoảng 780 chuyến bay, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại và cao hơn khoảng 12% so với cao điểm Quốc khánh năm 2025.

Đáng chú ý, ngày 28/8 và ngày 2/9 được dự báo là hai ngày có sản lượng chuyến bay cao nhất, với khoảng 800 chuyến cất, hạ cánh mỗi ngày.

Về lượng hành khách, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách/ngày, tăng 4% so với hiện nay và tăng khoảng 16% so với cao điểm Quốc khánh năm 2025. Riêng ngày 29/8 và ngày 2/9 có thể là hai ngày đông khách nhất, với khoảng 135.000 lượt hành khách/ngày.

Infographic do AI tạo

Còn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 28/8 được dự báo là thời điểm khai thác cao nhất trong đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách cùng 743 lượt chuyến bay cất, hạ cánh.

So với ngày thường, lượng hành khách dự kiến tăng khoảng 8%, trong khi số lượt cất, hạ cánh tăng 10%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng lần lượt là 33% về hành khách và 18% về số lượt chuyến bay.

Infographic do AI tạo

Chủ động các phương án ứng phó cao điểm

Phân luồng, tăng nhân lực tại các điểm dễ ùn tắc

Trước dự báo sản lượng tăng mạnh, các cảng hàng không đã xây dựng phương án khai thác và tăng cường tổ chức phân luồng hành khách, phương tiện. Nhân lực cũng được bổ sung tại các vị trí trọng yếu nhằm hạn chế ùn tắc và giảm ảnh hưởng đến hành trình của người dân.

Các đơn vị khai thác phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng để điều hành hoạt động, đồng thời điều tiết phương tiện tiếp cận nhà ga phù hợp với tình hình thực tế.

Khu vực đón, trả khách và bãi đỗ phương tiện được bố trí, tổ chức lại theo nhu cầu khai thác. Luồng giao thông quanh nhà ga được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh khi lượng phương tiện tăng cao.

Bên trong nhà ga, hạ tầng hiện có được tối ưu nhằm nâng năng lực phục vụ tại quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh, cửa ra tàu bay và băng chuyền hành lý. Nhân viên hỗ trợ hành khách cũng được tăng cường tại những khu vực có nguy cơ phát sinh ùn tắc để hướng dẫn và phân luồng kịp thời.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục

Một trong những giải pháp được chú trọng trong dịp cao điểm là ứng dụng công nghệ vào quá trình làm thủ tục.

Hệ thống sinh trắc học được ưu tiên duy trì hoạt động ổn định, trong khi lực lượng kỹ thuật bố trí thường trực để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống phục vụ hành khách vận hành liên tục.

Song song với việc nâng năng lực phục vụ, công tác bảo đảm an toàn và an ninh hàng không cũng được tăng cường. Các phương án ứng phó thiên tai, thời tiết nguy hiểm, phát hiện và xử lý thiết bị bay không người lái (UAV), cùng những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay được rà soát và cập nhật theo quy định.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không được yêu cầu thực hiện đúng tiêu chuẩn và quy trình phục vụ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, chuyến bay sáng sớm và đêm muộn.

Tăng khả năng khai thác

Cùng với sự chuẩn bị của các sân bay, cơ quan quản lý hàng không cũng triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp lễ.

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot, tức lượt cất và hạ cánh, tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Việc điều chỉnh này tạo điều kiện để các hãng hàng không tăng chuyến, bổ sung năng lực vận chuyển trong những ngày nhu cầu đi lại tăng cao.

Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông hàng không và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Việc chủ động điều phối năng lực khai thác, kết hợp với sự phối hợp giữa các đơn vị, được kỳ vọng góp phần hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hành khách nên chủ động chuẩn bị gì?

Trong bối cảnh lượng khách và chuyến bay đều tăng, hành khách được khuyến cáo chủ động chuẩn bị trước để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Infographic do AI tạo

Theo đó, hành khách nên thực hiện check-in online thông qua website hoặc ứng dụng của hãng hàng không. Khi được áp dụng cho chuyến bay, hành khách cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, kiosk làm thủ tục hoặc kiosk sinh trắc học tại nhà ga.

Trước khi khởi hành, hành khách cần kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin vé, quy định về hành lý cũng như danh mục vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế vận chuyển bằng đường hàng không.

(Tổng hợp)