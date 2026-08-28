MC Hoàng Oanh đi thử váy cưới trước ngày công khai với Lê Giang Patrik ở Mỹ Đình

Sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, khoảnh khắc Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh công khai thể hiện tình cảm trên sân Mỹ Đình nhanh chóng trở thành tâm điểm theo dõi. Những thông tin liên quan đến cặp đôi được cư dân mạng tìm kiếm, loạt "hint" cũ cũng lần lượt được đào lại.

Khoảnh khắc công khai đầu tiên của thủ môn Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh

Trong đó, đáng chú ý là đoạn clip Hoàng Oanh đi thử váy cưới, được nữ MC đăng tải từ ngày 10/7 nhưng bất ngờ viral trở lại ở thời điểm hiện tại.

Trong đoạn clip, Hoàng Oanh đưa con trai Max đi cùng khi thử váy. cưới Nữ MC nói với con trai rằng mình sẽ thử đồ để bé nhận xét.

Đến khi tấm rèm được mở ra, Max tỏ ra thích thú trước diện mạo của mẹ trong chiếc váy cưới và lập tức khen đẹp, nhìn mẹ với ánh mắt lấp lánh. Khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai mẹ con khiến nhiều người thích thú.

Đi kèm đoạn clip, Hoàng Oanh cũng tiết lộ đây là “tư liệu lịch sử” được quay từ trước đó, không phải khoảnh khắc mới ghi hình tại thời điểm đăng tải.

Khoảnh khắc Hoàng Oanh thử váy cưới cho con trai xem (Nguồn: MC Hoàng Oanh)

Dù đoạn video đã được đăng hơn 1 tháng, khoảnh khắc này lại nhận được sự chú ý lớn sau khi chuyện tình cảm giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik được công khai. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen Max đáng yêu, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc đến hai mẹ con.

Đáng chú ý, Lê Giang Patrik cũng liên tục được nhắc đến. Một số cư dân mạng cho rằng việc Hoàng Oanh thử váy cưới có thể là dấu hiệu cho một tin vui sắp tới của cặp đôi.

“Ủa? Hoàng Oanh thử váy cưới rồi, vậy khi nào cưới ta? Thấy Hoàng Oanh có được hạnh phúc mới, tự nhiên vui lây và mừng cho họ quá”; “Mẹ xinh đẹp sẽ đẻ ra những đứa con khỏe mạnh thông minh. Chúc có một trai nữa giống Lê Giang Patrik và một bé gái giống Hoàng Oanh”; “Dễ thương. Chúc 2 mẹ con lúc nào cũng bình an và nhiều hạnh phúc nhé”; “Thấy Hoàng Oanh hạnh phúc mà vui lây”... là một số bình luận từ dân tình.

Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là những suy đoán và phản ứng từ cư dân mạng. Cả Hoàng Oanh lẫn Lê Giang Patrik chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện kết hôn.

Trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh có những tương tác với gia đình đối phương.

Cụ thể, vào dịp 2/9/2025, Hoàng Oanh cùng con trai và Lê Giang Patrik đăng ảnh check-in tại cùng một địa điểm, trong cùng một ngày ở TP.HCM. Tuy nhiên ở thời điểm đó, chi tiết này chưa nhận được nhiều sự chú ý.

Đến tháng 12/2025, Hoàng Oanh tiếp tục check-in tại Slovakia - quê nhà của Lê Giang Patrik. Nữ MC cũng được phát hiện diện chiếc áo giống y hệt với áo mà nam thủ môn từng mặc. Vì vậy nhiều người cho rằng chuyện tình cảm của cặp đôi đã có những bước tiến quan trọng hơn những gì công chúng từng biết.

Mẹ con Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik check-in cùng địa điểm, cùng thời gian vào ngày 2/9/2025 (Ảnh: FBNV)