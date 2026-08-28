Chàng trai tiêu 71.000 đồng cả ngày cho 2 người, nhìn mâm cơm ai cũng lật đật xin công thức

Nguyên Hí Mắt To là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ biết đến qua những video nấu ăn, đặc biệt là các nội dung xoay quanh việc chi tiêu hợp lý. Với hơn 651.000 lượt theo dõi, anh thường xuyên thử nấu những món ăn đắt nhất, rẻ nhất hoặc xây dựng các bữa cơm tiết kiệm dành cho sinh viên. Cách làm đơn giản, thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ món khiến các video của anh nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Nguyên Hí tiếp tục đăng tải phần 2 của series “Giáo án sinh tồn” với thử thách 500.000 đồng cho 3 bữa ăn trong một tuần dành cho 2 người. Trong video mới nhất, anh thực hiện thực đơn của ngày thứ sáu và cho biết số tiền trong ngân sách đã không còn nhiều.

Nguyên Hí chia sẻ “Giáo án sinh tồn” với thử thách 500.000 đồng cho 3 bữa ăn trong một tuần dành cho 2 người.

“Vậy là sắp tới ngày thứ bảy, ngày cuối cùng rồi, tiền có còn có chút xíu à. Thôi, ngày thứ sáu đã nhá. Tôi tiết kiệm, bạn cũng thế”, Nguyên Hí chia sẻ.

Bữa sáng 15.000 đồng cho 2 người

Bữa sáng của hai người gồm miến xào trứng và dưa chuột. Nguyên Hí cho biết để miến ngon hơn, anh luộc sơ qua nước nóng rồi xả lại bằng nước lạnh. Khi chế biến, anh sử dụng nhiều ngò và ít hành hơn để món ăn thơm và bắt vị.

Bữa sáng của Nguyên Hí Mắt To

Nguyên liệu cho bữa sáng gồm một bịch miến khô giá 10.000 đồng, một quả trứng 3.000 đồng và một quả dưa chuột 2.000 đồng. Tổng cộng, bữa sáng chỉ tốn 15.000 đồng cho hai người, tương đương 7.500 đồng/người.

Theo Nguyên Hí, đây là một bữa sáng vừa rẻ vừa đủ no để bắt đầu ngày mới.

Bữa trưa 35.000 đồng, có cả thịt lẫn rau

Đến bữa trưa, thực đơn được nâng cấp với hai món gồm gà kho hành và rau muống xào tỏi.

Với rau muống, anh mua cả bó với giá 4.500 đồng nhưng chỉ sử dụng khoảng 2/3 cho bữa trưa, phần còn lại được để dành cho bữa tối. Riêng món gà kho, Nguyên Hí sử dụng nửa kg má đùi gà.

Đến bữa trưa, thực đơn được nâng cấp với hai món gồm gà kho hành và rau muống xào tỏi.

Nam creator cho biết anh thường ưu tiên các món kho trong những bữa ăn tiết kiệm bởi phần nước kho có thể tận dụng để chan cơm, vừa giúp món ăn đậm đà vừa hạn chế lãng phí nguyên liệu.

“Có những hôm mình chỉ cần một đĩa rau muống xào tỏi như thế này là mình ăn cơm được luôn rồi”, anh chia sẻ.

Chi phí cho nửa kg má đùi gà là 30.000 đồng, rau muống khoảng 3.000 đồng và hành dùng để kho gà được tính khoảng 2.000 đồng. Như vậy, cả bữa trưa hai món có giá 35.000 đồng, tương đương 17.500 đồng/người.

Bữa tối 21.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn

Nếu nhìn mâm cơm buổi tối, nhiều người có thể khó tin rằng toàn bộ phần ăn chỉ có giá hơn 20.000 đồng. Bữa tối của hai người gồm bò viên, đậu hũ kho và canh rau muống. Đặc biệt, Nguyên Hí tiếp tục tận dụng phần nước kho gà còn lại từ bữa trưa để kho bò viên và đậu hũ.

Theo anh, việc tận dụng nước kho giúp món ăn buổi tối vừa tiết kiệm vừa có hương vị riêng. Đậu hũ vốn có khả năng hút gia vị tốt nên khi kho cùng nước kho, món ăn trở nên đậm đà. Phần nước kho còn lại cũng được tận dụng để chan cơm.

Với bò viên, Nguyên Hí sử dụng loại có bao bì, nhãn hiệu rõ ràng thay vì mua hàng trôi nổi theo ký. Anh nhận xét loại bò viên này có giá rẻ, song khi ăn lại cảm nhận mùi cá rõ hơn mùi bò.

Toàn bộ phần ăn cho mâm cơm tối chỉ có giá 21.000 đồng.

Phần rau muống còn lại từ bữa trưa được anh biến tấu thành canh. Thay vì luộc rau riêng rồi sử dụng nước luộc làm canh, anh cắt nhỏ rau muống và nấu chung thành một nồi canh.

Chi phí cho bữa tối gồm 10.000 đồng bò viên, 10.000 đồng đậu chiên và khoảng 1.000 đồng rau muống còn lại từ bữa trưa. Tổng cộng chỉ 21.000 đồng cho hai người, tương đương 10.500 đồng/người.

Cả ngày ăn đủ món, hết 71.000 đồng

Sau khi hoàn thành cả ba bữa, Nguyên Hí tổng kết chi phí trong ngày:

Bữa sáng: 15.000 đồng

Bữa trưa: 35.000 đồng

Bữa tối: 21.000 đồng

Tổng cộng, hai người chỉ tiêu 71.000 đồng cho cả ngày. Mức chi này nằm trong ngân sách 500.000 đồng cho 3 bữa/ngày trong một tuần dành cho hai người. Tuy nhiên, Nguyên Hí lưu ý số tiền trên chưa tính chi phí gạo nấu cơm.

Điều đáng chú ý là dù ngân sách cho mỗi bữa chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, các mâm cơm của Nguyên Hí vẫn khá đầy đặn, bắt mắt và có đủ cả thịt lẫn rau. Đây cũng là điểm khiến series “giáo án sinh tồn” của anh nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Bên dưới video, không ít người dành lời khen cho cách xây dựng nội dung thực tế và tiết kiệm của Nguyên Hí: “Kênh này chuẩn chỉ dành cho sinh viên luôn nè. Rất hay”, “Đấy là đi siêu thị, đi chợ còn rẻ nữa”, “Cái content này xịn quá, em cho xin tham khảo nha” hay “Anh là cứu cánh của các sinh viên à”.

Một số người còn chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu của bản thân, cho thấy mức 500.000 đồng cho hai người trong một tuần vẫn là bài toán khá thử thách nếu muốn đảm bảo bữa ăn đa dạng.

Khép lại ngày thứ sáu của thử thách, Nguyên Hí vẫn giữ nguyên thông điệp quen thuộc: “Tôi tiết kiệm, bạn cũng thế”.

Nguồn: Nguyên Hí Mắt To