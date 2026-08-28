Khởi công Tòa nhà Khách sạn Thăng Long Quảng Ninh bên vịnh di sản Hạ Long

‏Quảng Ninh trong vị thế mới, nâng tầm lưu trú cao cấp tại lõi đô thị trung tâm ‏

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh chào đón cột mốc trọng đại khi trở thành thành phố, mở ra một chương phát triển mới với tầm vóc, động lực tăng trưởng và năng lực hội nhập ngày càng được nâng cao.

‏Nền tảng cho bước chuyển ấy đã được tạo dựng qua nhiều năm, khi Quảng Ninh vươn mình từ một địa phương giàu tài nguyên thành một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, với hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thuận lợi và du lịch – dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

‏Đặc biệt, Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới tạo nên lợi thế khác biệt trên bản đồ du lịch. Bên cạnh hệ thống lưu trú – nghỉ dưỡng đã phát triển tại các khu vực du lịch, tầm vóc đô thị mới cũng đặt ra nhu cầu bổ sung các cơ sở lưu trú cao cấp tại lõi trung tâm, phục vụ nhu cầu du lịch, công vụ, thương mại và giao thương quốc tế.

‏Trong bối cảnh đó, ngày 27/8/2026, Công ty TNHH Dược – Vật tư Y tế Hòn Gai – thành viên ‏Thang Long Real Group‏ ‏(TLRG) chính thức khởi công Ha Long Bay Marriott Hotel tại mặt tiền đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai. Dự án được phát triển trên khu đất khoảng 3.182 m², quy mô tối đa 35 tầng gồm 32 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 350 phòng.

‏Tọa lạc tại lõi đô thị trung tâm, dự án sở hữu tầm nhìn trực diện ra Vịnh Hạ Long, đồng thời kết nối thuận tiện với Hồ Cô Tiên, Công viên Lán Bè lịch sử và Đài tưởng niệm Liệt sĩ. Lợi thế vị trí và cảnh quan tạo nền tảng cho trải nghiệm lưu trú cao cấp gắn với giá trị di sản.

‏Điểm nhấn của dự án là sự hợp tác giữa Công ty TNHH Dược – Vật tư Y tế Hòn Gai và Marriott International. Ha Long Bay Marriott Hotel được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của Marriott International và mang thương hiệu Marriott, bổ sung một điểm đến lưu trú cao cấp ngay tại lõi đô thị trung tâm.‏

‏Chủ đầu tư hợp tác cùng Marriott International, thiết kế và xây dựng dự án theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của Marriott. ‏ ‏Được thành lập từ năm 1927, Marriott International là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, với gần một thế kỷ kinh nghiệm trong ngành khách sạn. Năng lực phát triển và vận hành của tập đoàn được khẳng định qua mạng lưới hiện diện rộng khắp toàn cầu cùng hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ được quốc tế công nhận. Sự hiện diện của thương hiệu Marriott tại dự án vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về tiêu chuẩn phát triển và vận hành, mà còn mở ra cơ hội kết nối điểm đến Quảng Ninh với mạng lưới khách hàng quốc tế của tập đoàn.‏ ‏Bà Gloria Chan, Vice President, Hotel Development – Marriott International, chia sẻ: "Marriott International hướng tới hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch – khách sạn tại địa phương, thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững, đồng thời góp phần quảng bá Quảng Ninh tới mạng lưới du khách và hội viên khách hàng thân thiết rộng lớn của chúng tôi trên toàn thế giới."‏ ‏Công ty TNHH Dược – Vật tư Y tế Hòn Gai mở hướng phát triển mới trong hệ sinh thái TLRG‏ ‏Là thành viên TLRG, Công ty TNHH Dược – Vật tư Y tế Hòn Gai giữ vai trò chủ đầu tư Ha Long Bay Marriott Hotel. Dự án đánh dấu hướng phát triển mới trong hệ sinh thái TLRG, từ nền tảng gần 20 năm tập trung vào bất động sản nhà ở từng bước mở rộng sang lĩnh vực khách sạn – lưu trú cao cấp.‏ ‏Trên nền tảng kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực được tích lũy trong hệ sinh thái, chủ đầu tư trực tiếp hiện thực hóa bước phát triển này, đồng thời tiếp nối triết lý "Xây tổ ấm – Dựng cộng đồng" bằng những loại hình bất động sản mới, hướng đến giá trị dài hạn cho địa phương và cộng đồng.‏

Với lãnh đạo Công ty TNHH Dược – Vật tư Y tế Hòn Gai, dự án còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Quảng Ninh là quê hương, nơi hành trình lập nghiệp của Hội đồng sáng lập bắt đầu. Gần 20 năm qua, hành trình ấy được tiếp nối tại phương Nam, qua nhiều dự án tại TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương khác. Những kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực tích lũy trong suốt thời gian đó hôm nay được tiếp tục phát huy để đóng góp cho quê hương.