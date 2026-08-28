Cảnh tượng đặc biệt trên tàu du lịch 2 tầng của Hà Nội ngay trước thềm lễ 2/9

Ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô xuất hiện với diện mạo đặc biệt khi sắc đỏ cờ Tổ quốc phủ khắp không gian, từ lối lên tàu đến các toa, cùng hàng loạt thông điệp gợi nhắc về mùa thu độc lập.

Những ngày cuối tháng 8, hành khách bước lên Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train có thể bắt gặp một khung cảnh khác với ngày thường. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, đoàn tàu đang triển khai không gian trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chuyến tàu Độc lập - Chở niềm tự hào Việt Nam”, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ khu vực đón khách đến bên trong các toa, sắc đỏ trở thành gam màu chủ đạo. Lối lên tàu được trải thảm đỏ, cờ đỏ sao vàng cùng nhiều hình ảnh, thông điệp về quê hương, đất nước xuất hiện xuyên suốt hành trình.

Lối lên tàu trải thảm đỏ, cờ Tổ quốc xuất hiện khắp các toa

Theo đơn vị vận hành, một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trong diện mạo mới của đoàn tàu là sắc đỏ của Quốc kỳ. Ngay tại khu vực đón khách, lối lên tàu được trải thảm đỏ, tạo thành một mạch thị giác nối từ bên ngoài vào trong các toa.

Bên cạnh cờ đỏ sao vàng, trên tàu còn xuất hiện hàng loạt thông điệp quen thuộc như “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Tự hào là người Việt Nam” hay “Rạng rỡ non sông gấm vóc”.

Các khẩu hiệu được bố trí tại những vị trí phù hợp với kiến trúc của từng toa, vừa tạo điểm nhấn hình ảnh, vừa trở thành nơi hành khách có thể chụp ảnh trong dịp Quốc khánh.

Đơn vị vận hành cho biết việc trang trí không chỉ nhằm tạo diện mạo mới cho đoàn tàu. “Chuyến tàu Độc lập” còn được xây dựng như một trải nghiệm văn hóa - lịch sử, trong đó những câu chuyện về mùa thu năm 1945 được gợi mở thông qua màu sắc, hình ảnh, âm thanh và chính hành trình của chuyến tàu.

Với trẻ em, đây có thể là dịp được nghe kể về những dấu mốc lịch sử trong một không gian đang chuyển động. Với người trẻ, những thông điệp trên tàu đồng thời trở thành các điểm check-in. Trong khi đó, khách quốc tế cũng có thêm một cách trực quan để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và tình yêu đất nước của người Việt Nam.

5 toa hành khách mang tên 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được xây dựng với định hướng là một “không gian văn hóa di động”, lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, The Hanoi Train gồm 10 toa được thiết kế hai tầng, trong đó 5 toa hành khách mang chủ đề gắn với 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là đoàn tàu có thiết kế hai tầng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Năm toa hành khách lần lượt mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Theo đơn vị vận hành, mỗi toa được xây dựng như một lát cắt về kiến trúc, ký ức và đời sống Hà Nội, kể những câu chuyện về Thủ đô thông qua kiến trúc, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm.

Đoàn tàu được giới thiệu tới công chúng vào mùa thu năm 2025, đúng thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội cho biết đoàn tàu chính thức vận hành từ ngày 6/9/2025.

Theo thông tin hiện tại từ đơn vị vận hành, hành trình của tàu kết nối Ga Hà Nội - Ga Từ Sơn - Ga Long Biên - Ga Hà Nội, đưa hành khách trải nghiệm những lớp văn hóa, lịch sử và di sản của vùng Thăng Long - Kinh Bắc.

Nếu ở những chuyến đi thường ngày, câu chuyện chủ đạo xoay quanh ký ức Hà Nội và miền di sản Kinh Bắc, thì dịp 2/9 năm nay, nội dung được mở rộng sang những ký ức chung về lịch sử dân tộc.

Không phải lần đầu tàu “khoác áo mới”

“Chuyến tàu Độc lập” cũng không phải lần đầu Hà Nội 5 Cửa Ô thay đổi không gian theo một chủ đề đặc biệt.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, đoàn tàu từng triển khai chương trình “Chở mùa Xuân về” từ ngày 17/2 đến 8/3. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 5 toa mang tên 5 cửa ô khi đó được bài trí như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa, tái hiện không khí Tết cổ truyền.

Đến dịp 30/4 - 1/5, đoàn tàu tiếp tục ra mắt “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Chương trình diễn ra từ 27/4 đến 3/5/2026. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mô tả đoàn tàu khi đó được “khoác áo mới” với những khẩu hiệu mang tinh thần của các giai đoạn lịch sử. Báo Điện tử Chính phủ cũng ghi nhận đây là một hành trình trải nghiệm văn hóa - lịch sử được thiết kế đặc biệt cho dịp lễ.

Đến Quốc khánh 2/9, đoàn tàu lại có một lần thay đổi diện mạo, nhưng lần này cờ đỏ sao vàng và sắc đỏ của mùa thu độc lập trở thành hình ảnh xuyên suốt.

Từ một sản phẩm du lịch đường sắt kể câu chuyện Thăng Long - Hà Nội, Hà Nội 5 Cửa Ô đang được khai thác như một không gian có thể liên tục thay đổi theo các chủ đề văn hóa. Và ngay trước kỳ nghỉ 2/9 năm nay, những lá cờ Tổ quốc, thảm đỏ và các thông điệp lịch sử phủ khắp đoàn tàu đang tạo nên một cảnh tượng đặc biệt trên những đường ray giữa lòng Thủ đô.



