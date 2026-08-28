Madam Pang gây chú ý khi đăng bài mới, người hâm mộ Việt Nam tràn vào bình luận

Trong bức hình, nữ doanh nhân Thái Lan xuất hiện với vẻ ngoài nền nã và sang trọng. Bà diện chiếc váy trắng dài với những họa tiết thêu tinh tế, kết hợp phụ kiện cùng tông màu. Nụ cười nhẹ nhàng, mái tóc buông tự nhiên và phong thái thanh lịch khiến bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã thu hút hơn 60k lượt thích cùng rất nhiều bình luận.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng xuất hiện không ít bình luận bằng tiếng Việt. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc và phong thái của Madam Pang. Những lời nhắn như “Đẹp quá”, “Xinh quá ạ”, “Bà ấy thật đẹp và cá tính” hay ví bà “xinh đẹp như công chúa” liên tục xuất hiện.

Ảnh: FBNV

Không chỉ ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, nhiều người Việt còn bày tỏ sự yêu mến dành cho Madam Pang trên cương vị “thuyền trưởng” của bóng đá Thái Lan.

Một tài khoản bình luận rằng bà là “người phụ nữ quyền lực tuyệt vời, có cả tâm và tầm”, trong khi một người khác nhận xét Madam Pang sở hữu phong thái sang trọng và nhân cách xứng đáng với tầm ảnh hưởng của mình.

Đặc biệt, nhiều lời nhắn không đơn thuần nói về bóng đá mà còn thể hiện tình cảm thân thiện giữa người hâm mộ hai nước. “Lời chúc tốt đẹp đến từ Việt Nam”, “Em chào chị. Lời chào từ Việt Nam” hay “Cảm ơn bạn vì nền bóng đá Đông Nam Á chúng ta” là những bình luận đáng chú ý dưới bài viết.

Có người gọi Madam Pang là “sứ giả hữu nghị”, cho rằng sự hiện diện và cách bà dành tình cảm cho bóng đá đã góp phần khiến người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan thêm gần gũi, bất chấp tính cạnh tranh vốn luôn rất lớn trên sân cỏ. Một bình luận cũng nhấn mạnh rằng thắng thua trong thể thao là điều bình thường, còn hình ảnh và khí chất của người phụ nữ đứng đầu bóng đá Thái Lan vẫn nhận được sự trân trọng.

Bình luận tiếng Việt ngập tràn bài đăng của Madam Pang. (Ảnh cap màn hình)

Việc đông đảo cư dân mạng Việt Nam vào tận trang cá nhân của Madam Pang để lại những lời khen và lời chúc cho thấy sức hút đặc biệt của bà. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam và Thái Lan thường xuyên là những đối thủ lớn của nhau, Madam Pang vẫn xây dựng được hình ảnh một nhân vật nhận nhiều thiện cảm từ người hâm mộ nước ngoài, vượt ra ngoài ranh giới của những cuộc so tài thắng thua trên sân cỏ.

Hầu hết đều là những lời khen có cánh đối với nhan sắc và phong thái của Madam Pang. (Ảnh cap màn hình)

Bà Nualphan Lamsam, sinh năm 1966 tại Bangkok, là một trong những nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng tại Thái Lan. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, bà còn giữ vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn trong ngành tài chính, bảo hiểm. Theo thông tin từ Muang Thai Insurance, bà hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Muang Thai Insurance Public Company Limited, đồng thời tham gia sở hữu Meister Technik, doanh nghiệp phân phối xe Audi tại Thái Lan. Ngoài ra, bà cũng có hoạt động kinh doanh liên quan đến việc nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cao cấp.

Bà Nualphan Lamsam, sinh năm 1966 tại Bangkok, là một trong những nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng tại Thái Lan. Ảnh: FBNV

Madam Pang thuộc thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam, một dòng họ kinh doanh lâu đời và có vị thế đáng kể tại Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại Bangkok, bà theo học Đại học Chulalongkorn trước khi sang Mỹ tiếp tục chương trình cao học và nhận bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston.

Sự nghiệp của bà trong bóng đá cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý. Tháng 2/2024, Nualphan Lamsam được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với 68 trên tổng số 73 phiếu ủng hộ. Kết quả này đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức bóng đá Thái Lan kể từ khi liên đoàn được thành lập cách đây 108 năm, mở ra một dấu mốc lịch sử đối với bóng đá xứ Chùa Vàng.

(Tổng hợp / Ảnh: FBNV)