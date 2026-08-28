Phương Mỹ Chi được "chú rể" công khai nói lời yêu

Mới đây, cả loạt sao Việt đã cùng tề tựu tại listening party giới thiệu album Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi và DTAP tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, khách mời và những gương mặt đã đồng hành cùng nữ ca sĩ trong hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, sự xuất hiện của Bảo Định - "hôn phu" nên duyên cùng Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau màn hóa thân thành cặp đôi yêu nhau rồi về chung một nhà trong MV, cả hai tiếp tục có những khoảnh khắc tương tác đáng yêu tại sự kiện.

Clip khoảnh khắc Bảo Định “tỏ tình” Phương Mỹ Chi

Đặc biệt tại khu vực diễn ra sự kiện, Puka bất ngờ "kiến tạo" một màn tỏ tình ngay trước sự chứng kiến của Phương Mỹ Chi và khách mời. Nữ diễn viên chủ động hỏi Bảo Định thay cho Phương Mỹ Chi: "Anh có yêu em không?" bằng tiếng Khmer: "បងស្រឡាញ់អូនទេ?" (phiên âm: Bong srolanh oun te?).

Không chần chừ, Bảo Định lập tức đáp lại: "ស្រឡាញ់" (Srolanh - yêu). Màn đối đáp diễn ra nhanh gọn nhưng đủ khiến không khí thảm đỏ trở nên náo nhiệt. Phương Mỹ Chi đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ thích thú, bật cười ngượng ngùng trước màn "tỏ tình" bất ngờ này.

Bảo Định khiến khán giả có mặt thích thú khi tỏ tình với Phương Mỹ Chi bằng tiếng Khmer

"Bong srolanh oun te?" chính là câu thoại từng xuất hiện trong Thiên Đường Với Người Thương, khi nhân vật của Phương Mỹ Chi hỏi Bảo Định: "Anh có yêu em không?". Nếu trên màn ảnh, "chú rể" lại ngại ngùng, không đưa ra câu trả lời thì ngoài đời, Bảo Định lại nhanh chóng "chốt đơn" bằng một câu Srolanh khiến khán giả có mặt cười ồ. Khoảnh khắc này cũng lập tức tạo nên một màn "đối chiếu" thú vị giữa chuyện tình trong MV và tương tác ngoài đời của cả hai.

Câu nói "Bong srolanh oun te?" (Anh có yêu em không?) từng xuất hiện trong MV Thiên Đường Với Người Thương

Thiên Đường Với Người Thương là ca khúc mở đường cho album Dân Chơi Dân Ca, đồng thời là sản phẩm gây chú ý mạnh trong thời gian qua. Ca khúc mang màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, được Phương Mỹ Chi cùng DTAP và ekip nghiên cứu, đưa các chất liệu âm nhạc truyền thống vào một câu chuyện tình yêu trẻ trung. MV tái hiện một lễ cưới Khmer với âm nhạc ngũ âm, trang phục, điệu múa và nghi thức buộc chỉ đỏ, kể hành trình tình yêu của hai nhân vật từ lúc còn trẻ cho đến khi về già.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Chính chuyện tình và đám cưới đẹp như cổ tích của Phương Mỹ Chi - Bảo Định đã trở thành một trong những phân cảnh được nhắc đến nhiều nhất trong MV. Và sau màn "hỏi cưới" trên màn ảnh, "chú rể" Bảo Định giờ đây lại có thêm một màn đáp lời ngoài đời, khiến câu chuyện tình trong Thiên Đường Với Người Thương càng thêm phần đáng yêu và được người hâm mộ “đẩy thuyền”.