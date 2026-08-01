Căn nhà 10m2 toàn màu hồng “chỉ được nghe kể” của Ngọc Hoàng Quốc Khánh

Nhắc đến NSND Quốc Khánh, khán giả thường nhớ tới hình ảnh “Ngọc Hoàng” quen thuộc của chương trình Táo Quân. Trên sân khấu, anh là nhân vật quyền uy, ngồi ở vị trí cao nhất trong mỗi buổi chầu. Ngoài đời, nam nghệ sĩ lại có cuộc sống khá giản dị và kín tiếng. Anh từng nhiều năm gắn bó với ngôi nhà nhỏ khoảng 10m² giữa Hà Nội.

Căn nhà nằm trên phố Bùi Ngọc Dương, Hà Nội, là tài sản do bố mẹ NSND Quốc Khánh để lại. Đây cũng là nơi nam nghệ sĩ gắn bó từ thuở thiếu thời. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, nam nghệ sĩ tiếp tục sống một mình tại căn nhà này. Với anh, đó không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình.

Căn nhà 10m², mọi món đồ đều phải “co” lại

Với diện tích chỉ khoảng 10m², không gian sống của NSND Quốc Khánh từng khiến nhiều người tò mò. Căn phòng nhỏ đến mức những món đồ nội thất cũng phải được thiết kế theo cách đặc biệt để tận dụng từng khoảng trống.

Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cùng từng chia sẻ với truyền thông: "Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau".

Dù vậy, NSND Quốc Khánh không xem diện tích căn nhà là vấn đề quá lớn. Với anh, điều quan trọng hơn là bản thân cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong không gian của mình. Cách sống này cũng phần nào phản ánh tính cách của nam nghệ sĩ ngoài đời: kín tiếng và giản dị.

Không chỉ là căn nhà lưu giữ kỷ niệm, tổ ấm này còn mang một dấu ấn rất riêng của NSND Quốc Khánh. Vốn đặc biệt yêu thích màu hồng nên những món đồ nội thất trong nhà đều được nam nghệ sĩ trang trí theo gam hồng, từ giường ngủ đến tủ quần áo. Chia sẻ về lý do yêu thích màu sắc vốn thường bị mặc định là “nữ tính” này, anh từng thẳng thắn cho biết thích màu hồng vì nó khiến anh cảm thấy ấm áp trong mùa đông và thoáng mát vào mùa hè.

“Ngọc Hoàng” đã chuyển khỏi căn nhà 10m²

Sau nhiều năm gắn bó với căn nhà 10m² trên phố Bùi Ngọc Dương, hiện nay, NSND Quốc Khánh đã chuyển ra ngoại thành Hà Nội sinh sống cùng một người em thân thiết. Chia sẻ với truyền thông, NSND Lan Hương cho biết “Ngọc Hoàng” đã rời ngôi nhà từng gắn bó với mình trong nhiều năm để chuyển đến Gia Lâm, nơi có không gian sống rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Ảnh: Internet

Nơi ở mới của nam nghệ sĩ có không gian rộng rãi, nhiều cây xanh và thoáng đãng hơn so với căn nhà nhỏ giữa khu vực nội đô. Ở đây, NSND Quốc Khánh cũng có người giúp việc hỗ trợ việc nấu ăn, dọn dẹp. Trong khi đó, căn nhà cũ trên phố Bùi Ngọc Dương hiện được giao cho chị ruột của nam nghệ sĩ trông nom, chăm sóc.

Dù “Ngọc Hoàng” đã rời căn nhà cũ để bắt đầu cuộc sống mới, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn trong cuộc đời nam nghệ sĩ. Với những người yêu mến Quốc Khánh, căn nhà nhỏ với chiếc giường, tủ phải “chế” mỏng ấy cũng là một lát cắt thú vị về cuộc sống giản dị của người nghệ sĩ được khán giả Việt nhớ mặt, nhớ tên qua nhiều thế hệ.

(Tổng hợp)