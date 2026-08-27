Doanh nhân 63 tuổi từng nâng đỡ Quang Hải, Văn Hậu, liên quan tới 1 phần sự phát triển của Đình Bắc: “Âm thầm” để lại dấu ấn ở tuyển Việt Nam

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước Thái Lan tại Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận chung kết. Đây là lần đầu tiên Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, đồng thời là lần thứ tư bước lên ngôi cao nhất tại giải.

Trong đội hình nâng cúp có những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Hai Long, Đình Bắc... Những cầu thủ có hành trình trưởng thành khác nhau, đang khoác áo những CLB khác nhau, nhưng giữa họ lại tồn tại một số điểm giao đáng chú ý với quá trình đầu tư bóng đá của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển.

Bầu Hiển gắn với bóng đá Việt Nam từ năm 2006, khi đội bóng mang tên Hà Nội T&T bắt đầu từ giải hạng Ba. Chỉ sau ba năm, đội bóng thăng ba hạng để góp mặt tại V-League và năm 2010 lần đầu vô địch quốc gia. Từ nền móng ấy, Hà Nội FC dần trở thành một trong những CLB có ảnh hưởng lớn tới bóng đá Việt Nam trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây.

Bầu Hiển có nhiều dấu ấn âm thầm ở đội tuyển quốc gia Việt Nam

Ở ASEAN Cup 2026, ông Hiển không xuất hiện trong đội tuyển Việt Nam với một vai trò chuyên môn. Nhưng nhìn vào hành trình của một số cầu thủ vừa đăng quang, dấu ấn từ quá trình đầu tư kéo dài 20 năm ấy vẫn hiện diện theo nhiều cách khác nhau.

4 cầu thủ Hà Nội FC và những đóng góp trực tiếp

Trong danh sách tuyển Việt Nam nâng cúp tại Mỹ Đình, Hà Nội FC có bốn cầu thủ gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên.

Trong đó, Thành Chung và Xuân Mạnh có một thống kê đáng chú ý khi cùng đá chính cả 8 trận.

Thành Chung thi đấu tổng cộng 693 phút, chỉ rời sân ở phút 63 trận mở màn gặp Timor Leste rồi chơi trọn vẹn 7 trận còn lại. Xuân Mạnh có 695 phút, chơi 76 phút trước Timor Leste, 79 phút trước Campuchia và trọn vẹn 6 trận sau đó. Cả hai nằm trong nhóm được HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều nhất trên hành trình vô địch.

Thành Chung là sản phẩm của hệ thống đào tạo Hà Nội. Xuân Mạnh lại trưởng thành tại SLNA rồi mới chuyển tới đội bóng Thủ đô. Hai con đường khác nhau phần nào phản ánh cách Hà Nội FC tạo ảnh hưởng trong nhiều năm: vừa đào tạo cầu thủ trẻ, vừa trở thành môi trường để những cầu thủ trưởng thành từ nơi khác tiếp tục phát triển.

Cầu thủ Thành Chung và mẹ

Hai Long cũng thuộc trường hợp thứ hai. Anh trưởng thành ở Than Quảng Ninh trước khi gia nhập Hà Nội FC và dần trở thành một lựa chọn quan trọng của đội tuyển.

Tại ASEAN Cup 2026, Hai Long ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia. Đến chung kết lượt đi tại Rajamangala, anh tiếp tục ghi bàn mở tỷ số sau khi được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp hai.

Ít phút sau, Hoàng Hên tạt bóng để Quang Hải vô-lê nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý, Hai Long và Hoàng Hên đang khoác áo Hà Nội FC, còn Quang Hải từng trưởng thành và có nhiều năm thi đấu tại đây.

Ở chung kết lượt về, Hoàng Hên tiếp tục để lại dấu ấn. Cú dứt điểm của anh ở phút 52 đưa bóng đập cột rồi bật vào thủ môn Chatchai Bootprom đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1. Sau trận, anh được ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Cầu thủ Hai Long

Quang Hải, Văn Hậu và nền tảng từ Hà Nội FC

Dấu ấn liên quan tới hành trình đầu tư của bầu Hiển không chỉ nằm ở bốn cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội FC.

Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh hiện đều khoác áo Công an Hà Nội, nhưng phần quan trọng trong quá trình trưởng thành và khẳng định tên tuổi của cả ba gắn với đội bóng Thủ đô.

Quang Hải trưởng thành từ hệ thống đào tạo Hà Nội, sau đó trở thành một trong những cầu thủ tiêu biểu nhất của CLB. Văn Hậu cũng được đào tạo và đôn lên đội một khi còn rất trẻ. Trong những năm thi đấu tại Hà Nội FC, cả Quang Hải và Văn Hậu đều từng được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, kể cả việc tìm kiếm những trải nghiệm ở môi trường bóng đá nước ngoài.

Việt Anh cũng trưởng thành trong hệ thống Hà Nội FC trước khi khẳng định vị trí tại V-League.

Ảnh Sport5

Việc những cầu thủ này sau đó chuyển sang CLB khác không làm mất đi phần nền tảng được xây dựng trước đó. Ở góc độ đào tạo, giá trị của một hệ thống không chỉ được đo bằng số cầu thủ còn ở lại đội bóng mà còn ở khả năng cung cấp nhân sự chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Tính cả những cầu thủ đang thi đấu và từng khoác áo Hà Nội FC, có 7 tuyển thủ trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2026 có một phần sự nghiệp gắn với CLB này: Thành Chung, Xuân Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Anh.

Đình Bắc và một dấu nối ngoài Hà Nội FC

Nguyễn Đình Bắc là trường hợp khác biệt hơn.

Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 chưa từng thi đấu cho đội một Hà Nội FC. Tuy nhiên, một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của anh diễn ra tại Quảng Nam, nơi hệ thống bóng đá trẻ từng nhận sự hỗ trợ tài chính từ bầu Hiển.

Đình Bắc từng không tiếp tục được đào tạo tại SLNA vì hạn chế về thể hình. Năm 2020, anh rời Nghệ An vào Quảng Nam và gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng xứ Quảng.

Giữa mùa 2022, Đình Bắc được đưa lên đội một. Một năm sau, anh ghi 7 bàn, kiến tạo 8 lần trong 13 trận, góp phần giúp Quảng Nam trở lại V-League và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2023.

Đình Bắc nổi lên như một nhân tố mới, trẻ tuổi

Giai đoạn Đình Bắc được đào tạo và phát triển tại đây cũng là thời gian bóng đá trẻ Quảng Nam nhận nguồn lực hỗ trợ từ bầu Hiển nhằm duy trì hoạt động ăn tập và thi đấu cho các tuyến trẻ.

Điều đó không có nghĩa bầu Hiển là người “tạo ra” Đình Bắc. Thành công của một cầu thủ là kết quả của nhiều yếu tố, từ nỗ lực cá nhân, gia đình, các HLV đến môi trường đào tạo trực tiếp. Nhưng trong hành trình của Đình Bắc, nguồn lực giúp duy trì bóng đá trẻ Quảng Nam có thể xem là một phần của môi trường đã giúp anh có cơ hội tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sau khi rời SLNA.

Sáu năm sau ngày vào xứ Quảng, Đình Bắc khép lại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, đồng Vua phá lưới cùng Xuân Son và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh cũng là người thực hiện cú đánh gót để Hai Long ghi bàn tại chung kết lượt đi.

Hai mươi năm kể từ ngày bắt đầu xây dựng Hà Nội T&T, dấu ấn từ những khoản đầu tư của bầu Hiển vì thế không còn giới hạn trong phạm vi một đội bóng.

Có những cầu thủ vẫn khoác áo Hà Nội FC. Có người đã chuyển sang CLB khác. Có người trưởng thành ở nơi khác rồi tiếp tục phát triển tại Hà Nội. Và cũng có trường hợp gián tiếp như Đình Bắc tại Quảng Nam.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là thành quả của tập thể đội tuyển Việt Nam cùng sự đóng góp của nhiều CLB, trung tâm đào tạo và những người làm bóng đá trên cả nước. Nhưng trong đội hình vừa nâng cúp ở Mỹ Đình, vẫn có thể nhận ra những dấu nối từ hành trình đầu tư bóng đá mà bầu Hiển bắt đầu cách đây hai thập niên.



