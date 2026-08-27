Tài sản lớn nhất của Madam Pang

Nualphan Lamsam, sinh năm 1966 tại Bangkok, thường được biết đến với tên gọi “Madam Pang”. Bà không chỉ là nhân vật có sức ảnh hưởng trong bóng đá Thái Lan mà còn xuất thân từ một trong những gia tộc Lamsam danh tiếng của nước này.

Dòng họ Lamsam có mối liên hệ với sự ra đời và phát triển của Kasikornbank. Theo số liệu của Forbes, Kasikornbank hiện nằm trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất Thái Lan xét về tổng tài sản, với quy mô khoảng 144 tỷ USD.

Gia tộc này cũng sở hữu khối tài sản đáng kể. Trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2026 của Forbes, Banthoon Lamsam - người anh họ của Madam Pang - cùng gia đình được ước tính nắm giữ khoảng 1,45 tỷ USD.

Madam Pang cũng được biết đến với khả năng chi mạnh tay cho bóng đá. Trong hơn hai năm đảm nhận vai trò trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan, bà được truyền thông nước này thống kê đã dành cả triệu USD tiền thưởng cho cầu thủ và ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia cũng như U23. Chỉ mới đây, nữ doanh nhân đã treo thưởng 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng) khi Thái Lan khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Không dừng ở việc thưởng nóng, Madam Pang còn nhiều lần sử dụng nguồn lực cá nhân để hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) trong giai đoạn khó khăn. Đầu năm 2026, bà được cho là đã tự bỏ tiền thanh toán một phần khoản nợ trị giá hàng trăm triệu baht.

Sở hữu khối tài sản lớn và là một trong những gương mặt quyền lực của bóng đá Thái Lan, nhưng với Madam Pang, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh dường như chính là "tài sản" đặc biệt nhất. Ở tuổi 60, nữ tỷ phú vẫn gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào. Đây là nền tảng quan trọng hàng đầu để bà tận hưởng cuộc sống và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu của mình.

Bí quyết của Madam Pang đến từ lối sống điều độ cùng thói quen vận động được duy trì trong nhiều năm. Nữ tỷ phú từng chia sẻ bà tập thể dục khoảng 5 buổi mỗi tuần. Các bài tập khá đa dạng, từ đi bộ nhanh trên máy chạy bộ khoảng 40 phút, cardio, yoga cho đến những bài tập giúp cải thiện sức mạnh và độ linh hoạt.

Không giới hạn bản thân trong phòng gym, nữ tỷ phú sinh năm 1966 còn thường xuyên thử sức với nhiều môn thể thao khác như pickleball, bóng bàn và cầu lông. Những hoạt động này vừa giúp rèn sức bền, phản xạ, vừa tạo sự hứng thú nhờ liên tục thay đổi hình thức vận động.

Chế độ ăn uống cũng là một phần trong cách Madam Pang đầu tư cho “tài sản” sức khỏe. Thay vì ăn kiêng nghiêm ngặt, bà chọn ăn uống lành mạnh, chia thành 4-5 bữa nhỏ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của lịch trình dày đặc. Bà hạn chế đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ, giảm thịt, không dùng rượu bia và tăng cường rau củ, trái cây.

Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt lành mạnh, Madam Pang cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc ngoại hình. Trong cuộc trao đổi với Sanook năm 2019, bà từng cho biết lịch làm việc bận rộn không thể trở thành lý do để bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Với nữ tỷ phú, vẻ ngoài trẻ trung được xây dựng từ những thói quen nhỏ duy trì mỗi ngày.

Chu trình chăm sóc da của Madam Pang không quá phức tạp, gồm các bước cơ bản như làm sạch, dùng serum, dưỡng ẩm và sản phẩm hỗ trợ chống lão hóa. Bà cũng không cho rằng mỹ phẩm càng đắt tiền càng tốt, mà ưu tiên những sản phẩm phù hợp với làn da và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đặc biệt chú trọng dưỡng ẩm, đồng thời đặt mục tiêu uống ít nhất 20 cốc nước mỗi ngày để hỗ trợ duy trì độ ẩm và vẻ tươi tắn cho làn da.

Madam Pang cũng dành sự quan tâm lớn cho phong cách cá nhân. Bà thường chia sẻ quan điểm rằng một mái tóc gọn gàng, lớp trang điểm phù hợp hay cách lựa chọn trang phục đúng với bản thân đều có thể giúp phụ nữ tự tin và chuyên nghiệp hơn. Với nữ tỷ phú tuổi 60, chăm chút ngoại hình dường như không chỉ để giữ vẻ trẻ trung mà còn là một phần của việc yêu thương, đầu tư cho chính mình.

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