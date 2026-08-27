Ngân hàng của gia tộc Madam Pang liên tục thua lỗ tại Việt Nam: Âm hơn 1.000 tỷ đồng trong 5 năm qua dù tài sản, dư nợ tăng phi mã

Trong khi trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan thu hút sự chú ý của người hâm mộ Đông Nam Á, cái tên Madam Pang cũng được nhắc đến rộng rãi. Đằng sau nữ doanh nhân nổi tiếng của bóng đá Thái Lan là gia tộc Lamsam – gia tộc sáng lập Kasikornbank (KBank), một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan. Tại Việt Nam, KBank đang đặt tham vọng lớn với kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD, song chi nhánh TP.HCM của ngân hàng này vẫn chìm trong thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Madam Pang và gia tộc Lamsam: Từ buôn gỗ đến đế chế ngân hàng 100 tỷ USD, đặt chân vào Việt Nam từ năm 2021

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, sinh năm 1966, là con cháu đời thứ 5 của dòng họ Lamsam – một gia tộc người Thái gốc Hoa giàu có.

Gia tộc Lamsam khởi nghiệp từ kinh doanh gỗ và xay xát gạo trước khi mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm. Gia tộc này là những người sáng lập Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan, với tổng tài sản khoảng 100 tỷ USD.

Madam Pang được biết đến nhiều hơn với vai trò doanh nhân và nhân vật quyền lực của bóng đá Thái Lan. Bà từng là nữ chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan.

Nếu trên sân cỏ, Madam Pang là gương mặt quen thuộc trong các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan, thì ở lĩnh vực tài chính, gia tộc Lamsam cũng đang hiện diện ngày càng rõ nét tại Việt Nam thông qua KBank.

KBank đã được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 1 năm 2021 và chi nhánh đã được thành lập vào tháng 8 năm 2021 để cung cấp dịch vụ cho khách hàng địa phương, bao gồm các doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Và khác với câu chuyện thắng – thua của một trận bóng, cuộc chơi của KBank tại Việt Nam được xác định là một chiến lược dài hạn.

Đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam

Tham vọng của KBank tại Việt Nam được thể hiện khá rõ từ năm 2023.

Tại sự kiện công bố chiến lược kinh doanh tổ chức ở TP.HCM vào tháng 3/2023, ông Chat Luangarpa, Phó Chủ tịch KBank, từng công bố kế hoạch phân bổ tổng ngân sách đầu tư hơn 1,02 tỷ USD, tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng, vào thị trường Việt Nam đến năm 2027.

Kế hoạch được triển khai theo mô hình "kiềng ba chân". Trong đó, khoảng 735 triệu USD dành cho hoạt động ngân hàng KBank, 336 triệu USD cho hoạt động đầu tư mạo hiểm thông qua KVision và khoảng 7 triệu USD dành cho công ty công nghệ KBTG.

Mục tiêu của KBank là lọt Top 20 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về quy mô tài sản vào năm 2027.

Để hiện thực hóa tham vọng này, KBank Chi nhánh TP.HCM đã tăng vốn điều lệ lên 285 triệu USD, tương đương hơn 7.100 tỷ đồng.

Như vậy, KBank không đơn thuần mở rộng hiện diện tại Việt Nam mà đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính – công nghệ – đầu tư với quy mô vốn đáng kể.

Tuy nhiên, các báo cáo tài chính cho thấy con đường để biến quy mô thành lợi nhuận vẫn còn khá dài.

5 năm liên tiếp chìm trong thua lỗ

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, KBank Chi nhánh TP.HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm trong 5 năm liên tiếp 2021-2025.

Năm 2021, chi nhánh lỗ khoảng 46 tỷ đồng. Năm 2022, khoản lỗ tăng lên gần 55 tỷ đồng. Đến năm 2023, mức lỗ trước thuế tăng mạnh lên gần 178 tỷ đồng. Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn nhất khi chi nhánh ghi nhận khoản lỗ khoảng 422 tỷ đồng. Sang năm 2025, kết quả kinh doanh đã cải thiện khi mức lỗ giảm xuống còn khoảng 315 tỷ đồng.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, khoản lỗ trước thuế của KBank TP.HCM lên tới khoảng 1.016 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của KBank TP.HCM chịu áp lực chủ yếu từ chi phí hoạt động và dự phòng tín dụng cao, trong khi thu nhập từ hoạt động cốt lõi chưa đủ lớn để bù đắp.

Năm 2024, chi phí hoạt động lên tới khoảng 635 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 380 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm khoảng 167 tỷ đồng, khiến KBank lỗ trước thuế 422 tỷ đồng.

Sang năm 2025, chi phí hoạt động giảm còn khoảng 591 tỷ đồng, dự phòng giảm xuống 120 tỷ đồng, giúp khoản lỗ thu hẹp còn 315 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần khoảng 378 tỷ đồng vẫn chưa đủ trang trải chi phí hoạt động.

Tiền gửi khách hàng tăng hơn 250 lần, dư nợ tăng 21 lần và tổng tài sản gấp 10 lần trong 5 năm qua

Nếu lợi nhuận chưa cho thấy kết quả tích cực, các chỉ tiêu về quy mô lại cho thấy KBank đang tăng tốc khá mạnh tại Việt Nam.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của KBank TP.HCM ở mức khoảng 2.529 tỷ đồng. Một năm sau, con số này tăng lên 5.395 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản đã vọt lên 18.686 tỷ đồng, tiếp tục tăng lên 22.818 tỷ đồng năm 2024 và 24.353 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Như vậy, chỉ sau 4 năm, quy mô tài sản của chi nhánh đã tăng gần 10 lần.

Đáng chú ý hơn là tốc độ mở rộng tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng theo tăng từ khoảng 638 tỷ đồng năm 2021 lên 2.019 tỷ đồng năm 2022, 7.287 tỷ đồng năm 2023, 9.900 tỷ đồng năm 2024 và khoảng 13.790 tỷ đồng năm 2025. Tính chung, từ năm 2021 đến 2025, dư nợ cho vay đã tăng hơn 21 lần. Riêng năm 2025, dư nợ tín dụng tăng khoảng 39%.

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng cũng ghi nhận tốc độ tăng rất mạnh. Từ mức chỉ khoảng 22 tỷ đồng cuối năm 2021, tiền gửi khách hàng tăng lên gần 708 tỷ đồng năm 2022, 2.604 tỷ đồng năm 2023, 5.062 tỷ đồng năm 2024 và 5.541 tỷ đồng năm 2025. Như vậy, sau 4 năm, quy mô tiền gửi khách hàng đã tăng khoảng 252 lần.

Các số liệu 5 năm cho thấy một nghịch lý đáng chú ý trong câu chuyện KBank tại Việt Nam: Tổng tài sản tăng gần 10 lần, dư nợ cho vay tăng hơn 21 lần, tiền gửi khách hàng tăng hơn 250 lần, nhưng chi nhánh vẫn chưa có một năm kinh doanh có lãi.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng KBank đang ở giai đoạn đầu của một chiến lược mở rộng quy mô lớn tại Việt Nam. Việc tăng vốn, đầu tư công nghệ, mở rộng hoạt động ngân hàng và xây dựng hệ sinh thái có thể khiến chi phí tăng mạnh trong thời gian đầu.

Vì thế, những con số thua lỗ hiện tại chưa thể nói lên toàn bộ hiệu quả của chiến lược này. Điều đáng theo dõi hơn là khi quy mô tín dụng và tài sản đã tăng mạnh, bao giờ KBank có thể chuyển tốc độ tăng trưởng đó thành lợi nhuận thực sự.

Trên sân cỏ, một trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ kéo dài 90 phút. Còn với KBank, "trận đấu" tại Việt Nam mới đang bước vào giai đoạn quan trọng: từ chấp nhận thua lỗ để mở rộng quy mô sang tìm kiếm điểm hòa vốn và lợi nhuận.