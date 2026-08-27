Các ngân hàng dùng gần 100.000 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng: Không phải Agribank, VietinBank hay BIDV, đây mới là ngân hàng trích lập nhiều nhất

Gần 100.000 tỷ đồng dành cho dự phòng rủi ro tín dụng

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính 28 ngân hàng (gồm Agribank và 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán), trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 97.445 tỷ đồng, tăng 11.733 tỷ đồng (14%) so với cùng kỳ năm 2025 và tương đương 30% tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh.

Xét về quy mô, nhóm ngân hàng có chi phí dự phòng lớn nhất chủ yếu là những nhà băng có quy mô tín dụng lớn.

Theo đó, VPBank ghi nhận gần 15.580 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 2.987 tỷ đồng, tương đương 24% so với cùng kỳ. Đằng sau con số chi phí dự phòng của VPBank là quy mô tín dụng lớn cùng đặc thù hệ sinh thái tài chính tiêu dùng, trong đó FE Credit đóng góp đáng kể vào áp lực dự phòng.

Đứng ngay sau là Agribank với 14.589 tỷ đồng, dù khoản chi phí này đã giảm 3.223 tỷ đồng, tương đương 18% so với cùng kỳ.

VietinBank ghi nhận 13.001 tỷ đồng chi phí dự phòng, tăng 1.917 tỷ đồng (17%), trong khi BIDV trích lập 11.318 tỷ đồng, tăng 642 tỷ đồng (6%).

Ở nhóm tiếp theo, MB dành 7.702 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, Sacombank 7.119 tỷ đồng và SHB 5.357 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại nhiều ngân hàng tăng mạnh

Nếu VPBank nổi bật về quy mô, Sacombank lại gây chú ý với mức tăng đột biến.

Trong nửa đầu năm, Sacombank ghi nhận 7.119 tỷ đồng chi phí dự phòng, tăng tới 6.011 tỷ đồng, tương đương 543% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng đột biến này chủ yếu phản ánh áp lực từ nợ xấu tăng mạnh, đồng thời cho thấy ngân hàng đang đẩy nhanh việc củng cố bộ đệm và xử lý các tài sản tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu.

Đến cuối tháng 6, nợ xấu của Sacombank đã tăng gần 20% so với đầu năm, lên gần 48.000 tỷ đồng - cao nhất hệ thống ngân hàng. Việc chấp nhận tăng mạnh chi phí dự phòng đã khiến lợi nhuận ngắn hạn chịu sức ép, nhưng đồng thời giúp ngân hàng từng bước làm sạch bảng cân đối.

Không chỉ Sacombank, nhiều ngân hàng khác cũng tăng mạnh trích lập trong nửa đầu năm.

Bac A Bank tăng 324%, lên 570 tỷ đồng; Eximbank tăng 143%, lên 798 tỷ đồng; LPBank tăng 135%, lên 1.552 tỷ đồng; VIB tăng 135%, lên 2.486 tỷ đồng. NCB cũng tăng 125%, lên 396 tỷ đồng.

Vietcombank ghi nhận 2.996 tỷ đồng chi phí dự phòng, tăng 1.434 tỷ đồng, tương đương 92%. ACB tăng 657 tỷ đồng, lên 1.746 tỷ đồng, tương đương mức tăng 60%.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng đã giảm đáng kể khoản chi phí này. HDBank giảm 30%, xuống 3.828 tỷ đồng; KienlongBank giảm 33%, còn 351 tỷ đồng; PGBank giảm 24%, còn 212 tỷ đồng.

Vietbank giảm tới 60%, xuống 86 tỷ đồng.

Đặc biệt, Nam A Bank được hoàn nhập 95 tỷ đồng chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm, thay vì trích lập 855 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nhiều ngân hàng dành hơn 1/3 lợi nhuận thuần cho dự phòng

Một lát cắt khác cho thấy mức độ ảnh hưởng của chi phí dự phòng tới kết quả kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm, Saigonbank có tỷ lệ chi phí dự phòng trên lợi nhuận thuần cao nhất, lên tới 65%. Sacombank đứng thứ hai với 63%, tiếp đến là ACB 60% và Eximbank 54%.

Tại Bac A Bank, chi phí dự phòng tương đương 48% lợi nhuận thuần; VPBank 45%; Agribank 44%; BVBank 41%.

Với nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ lệ này tại BIDV là 37%, VietinBank 33%, trong khi Vietcombank chỉ ở mức 9%.

Đáng chú ý, tỷ trọng dự phòng của Sacombank đã tăng mạnh nhất khi từ 13% lợi nhuận thuần cùng kỳ năm trước lên 63% trong 6 tháng đầu năm nay.